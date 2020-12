NYE HEISREGLER: Det blir ett sete mellom fremmede med de nye coronareglene i alpinbakken. Foto: Magnar Kirknes / VG

Slik blir vinteren i skibakken: − Det blir en vinter med mye plass

Med fraværende utenlandsgjester venter alpinanleggene god plass i skibakkene i julen. Men afterski er det bare å glemme.

Publisert: Nå nettopp

Ved skianlegget på Trysil er om lag 80 prosent av gjestene i en normalsesong utenlandske. I Hemsedal er vanligvis 60 prosent av gjestene fra andre land enn Norge.

Siden grensene fortsatt er stengt blir det bare nordmenn i bakkene i år, hvilket antagelig betyr vesentlig lavere besøkstall enn vanlig. Dette og strenge smitteverntiltak skal bidra til å hindre kø og coronautbrudd.

– Det blir en vinter med mye plass. Jeg tvil er på at nordmenn greier å fylle opp den plassen som vanligvis ville vært fylt med utenlandske gjester, sier turistsjef Gudrun Sandaker Lohne i Destinasjon Trysil til VG.

Både i Trysil og Hemsedal har anleggene åpnet igjen – for første gang siden de måtte stenge på dagen i midten av mars som følge av coronapandemi og hytteforbud.

Det samme gjelder på Geilo. Daglig leder Kevin Eikrehagen sier han grugledet seg sesongstart.

– Man bekymrer seg jo alltids litt: Har vi alt på stell, har vi rutinene innabords, kan vi håndtere dette. Men jeg tror dette skal gå veldig bra. Forholdene i bakken er kjempebra, sier han til VG.

TOMT: Hemsedal 13. mars i år. Foto: Gisle Oddstad / VG

Glem afterski

Skal du teste afterski for første gang, er imidlertid ikke dette det rette året. Afterski slik vi kjenner det utgår i årets julesesong.

– Restauranter og afterski-lokaler er åpne, men avstandsreglene skal overholdes så det blir definitivt ikke det samme. Våre største afterski-lokaler kan ta opp mot 1000 mennesker til vanlig, men nå er det satt et makstak på rundt 200 personer, sier daglig leder Richard Taraldsen i Destinasjon Hemsedal.

Tidligere denne uken ble det innført munnbindpåbud i kommunen. Sjekk tiltakene som gjelder i kommunen til ditt skisted her i VGs tiltaksspesial.

Smittevernregler på restauranter og barer: * Følger normal smittevernfaglig drift i likhet med andre barer, kafeer og restauranter i henhold til de nasjonale reglene. * Skjenkestopp klokken 24 – med unntak av Oslo og andre anlegg i kommuner der det er full skjenkestopp. * Ingen tradisjonell Afterski – bordservering og faste plasser er hovedregel. Gjestene skal kunne holde en meters avstand. * Serveringssteder som har skjenkebevilling skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. * Det skal ikke være servering for privat sammenkomst med flere enn 50 personer. * I kommuner med høy smitte kan det innføres strengere tiltak. Vis mer

Ved restauranter og barer på skianleggene må gjestene sitte ved bordene sine, og bestilling foregår via app eller bordservering. Det gjelder både ved Narvikfjellet, Voss, Geilo, Hemsedal og Trysil.

– Det blir omtrent som å gå på byen i Oslo før det ble innført full skjenkestopp, sier Eikrehagen i Ski Geilo.

Scener som her i Kitzloch i Ichgl i Østerrike i vår (se videovinduet under), vil man unngå når skianleggene åpner igjen.

I Oslo blir det som å gå på byen etter at det ble innført full skjenkestopp. Her gjelder de samme reglene i Tryvanfjellet som nede i sentrum

– Vi har ikke alkoholsalg, sier daglig leder Espen Bengston til VG.

– Men for vår del er det typisk gjester som kommer hit på dagstur, påpeker han.

En stavlengdes avstand – overalt

Gjennom sommeren og høsten har skianleggene slått seg sammen og planlagt for gjenåpning i vinter. I samarbeid med FHI og Helsedirektoratet har bransjeorganisasjonen Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner utarbeidet en felles smittevernveileder for skibakken.

De har også utarbeidet felles smittevern-skilting. Slike vil man se rundt omkring på på alle landets anlegg:

Smittevern ved skianleggene * Det viktigste rådet er at man skal holde seg hjemme hvis man er syk eller skulle vært i karantene. I tillegg skal man holde en stavlengdes avstand til andre, og opprettholde god hånd- og hostehygiene. * Det anbefales munnbindbruk når man ikke kan holde én meters avstand innendørs, eksempelvis i butikker, skiutleie og lignende. * Som hovedregel kun én person per tekrok-heis og ett ledig sete i stolheisen mellom fremmede. Det legges til rette for egne familiekøer – disse kan fylle heisen som normalt. Singlekø-konseptet fjernes. * For å unngå kø ved skiutleie skal det leges til rette for køsystem og forhåndsreservering for å unngå ansamling av folk. Alt utstyr desinfiseres etter bruk. * Ved skiskole anbefales det maks 20 personer per gruppe, og man bør holde seg til faste grupper. * Det legges til rette for registrering av gjester ved serveringssteder som har skjenkebevilling for dem som samtykker til det. * Kommuner kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Vis mer

Det aller viktigste smittevernrådet anleggssjefene har å komme med er også det mest åpenbare: Ikke dra på noen av Norges alpinanlegg hvis du er syk eller egentlig skulle vært i hjemmekarantene.

Viktig er at det også at man selv bidrar til å sørge for å holde én meter avstand. Anleggene skal på sin side legge til rette for at dette er mulig enhver tid. Det betyr blant annet at man som hovedregel kun bruker annenhver stol i stolheisen, og kun har én person per tekrok-heis.

Blir det voldsomt trykk med gjester skal ledelsen i det enkelte anlegg vurdere å sette maks-tak for antall besøkende for å hindre lange køer. Ved Geilo er taket satt til 4000 gjester, mens ved flere av de andre vurderer man dette fortløpende.

– Vi har såpass store områder og kjenner besøkstallene såpass godt at dette ikke skal være noe problem nå i juleferien, sier markedssjef Helle Holt ved Narvikfjellet til VG.

Hun forteller at anlegget deres ligger an til å åpne så snart det blir noen dager på rad med minusgrader. Været førte til at starten på sesongen ble utsatt.

– Vi satser på å få åpnet inn mot juleferien, sier hun.

– Lav smitterisiko

Statsminister Erna Solberg har slått fast i et tidligere intervju med VG at skianleggene trolig vil kunne holde åpent gjennom hele julen.

I andre land deler man ikke samme holdning – i Italia og Tyskland har statsministrene begge vært ute og sagt at de vil holde bakkene stengt når skisesongen kommer i gang i vinter.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad ser imidlertid ingen stor fare i skibakkene så lenge man holder reglene. Særlig om man unngår bruk av kollektivtransport, hoteller og utesteder.

– I Norge reiser de fleste med egen bil når de skal til alpinbakker, enten fra egen bolig eller egen hytte. Da er smitterisikoen minimal, så lenge formålet med reisen er skiaktivitet og ikke ansamlinger innendørs med andre mennesker enn dem man bor sammen med, sier Nakstad i en skriftlig uttalelse til NTB.

– Bruk hele fjellet

Alle anleggssjefene forteller at alle deler av skianleggene vil være åpne gjennom sesongen. På den annen side er det kuttet i arrangementer som konserter og lignende.

De oppfordrer alpinister til å benytte seg av hele bakken.

– Tilbudet er komplett. Alle heiser, alle nedfarter er åpne. Vi vil ha maksimal utnyttelse av de fasilitetene vi har hele sesongen, sier Anna Bryn ved Voss Resort Fjellheisar.

– Så er håpet at trafikken sprer seg utover og at ikke toppene bare er i helgen. Vi vil være aktivt ute og fordele gjestene hvis det er mange på ett sted, og oppfordre til å bruke hele fjellet, legger hun til.