PRIVATIST: Edvard Sander Bae Mysen tar opp fag som privatist dette året. Foto: Privat

Privatist om avlyst eksamen: − De slipper billig unna

Edvard Mysen (20) har tatt opp 18 fag som privatist det siste året, og mener at de to siste avgangskullene har sluppet billig unna uten eksamener. Studentministeren svarer at de ikke vil gjøre endringer i opptaket.

Publisert: Nå nettopp

Edvard Sander Bae Mysen er født i 2000, og ble en del av det siste avgangskullet på videregående skole før pandemien brøt ut, som dermed måtte ha alle sine avgangseksamener. Han har en drøm om å komme inn på master i rettsvitenskap – og for å klare det måtte han ta opp 18 fag som privatist.

– På videregående så slet jeg med fagene, og skole ble relativt nedprioritert over det sosiale livet. Derfor bestemte jeg meg nå for at jeg hadde lyst til å ta en helomvending, sier 20-åringen.

– Slitsomt og utmattende

Mysen sier at han ikke vet om noen andre som tar like mange fag, og at det har vært slitsomt og utmattende.

– Derfor må jeg si at jeg blir litt skuffet når jeg ser at avgangselevene i år slipper unna. De har muligens mindre kompetanse på grunn av online undervisning, men vi privatister har jo også undervisningen vår digitalt.

Han mener det ikke er fordelaktig for samfunnet at avgangskullet har færre vurderinger.

– Det er jo ikke fordelaktig for noen i samfunnet, jeg føler de slipper unna i køen. Her har jeg sittet på lesesalen og nedprioritert store deler av livet mitt, også avlyser de muntlig for dem. Da slipper de billig unna, synes jeg.

SKOLEMINISTERNE: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). Foto: Tore Kristiansen

Asheim: – Forstår veldig godt

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim svarer at det beste selvfølgelig hadde vært om eksamen kunne vært gjennomført som planlagt.

– Jeg forstår veldig godt at alt oppleves urettferdig for noen nå, men vi kjenner ikke utslagene dette vil få på snittet ennå. Det finnes dessverre ingen perfekt løsning for alle, og uansett hvilke grep vi tar i en slik situasjon vil det oppleves urettferdig for enkeltelever, sier han til VG.

Asheim legger til at poenggrensene i opptaket ikke blir fastsatt på forhånd, og at de er avhengige av karakterene til søkerne.

– Privatistene er slett ikke glemt, men fordi mange av dem ikke har standpunktkarakterer som VGS-elever må de ha eksamen for å få vitnemål. For en del privatister er eksamen eneste mulighet for å vise sin kompetanse i faget, og eksamen for disse er derfor ikke avlyst.

– Vil dere gjøre sette inn noen tiltak for å jevne ut de eventuelle forskjellene?

– Nei, vi avklarte ganske tidlig at vi ikke kom til å gjøre endringer i opptakssystemet basert på faglige råd fra Unit, som er direktoratet som har ansvaret for å gjennomføre opptaket, sier Asheim.

AVLYSTE: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) avlyste alle årets VGS-eksamener. Foto: Gorm Kallestad

– Samme karakterer, kanskje dårligere kompetanse

20-åringen vil legge til at han forstår begrunnelsen bak avlysningen.

– Man får jo åpenbart ikke lært alt med online undervisning. De sitter vel og tenker det samme som meg: «Hva får jeg ut av dette?».

Men han er spent på hvordan det kommer til å gå, og om innsatsen han har lagt ned vil bli verdt det.

– Det blir interessant å se om karakterene til avgangselevene blir bedre som en «unnskyldning» fra lærerne siden de ikke har fått det læringsutbytte de skulle hatt.

– Jeg konkurrerer da med folk som har samme karakterer, men kanskje dårligere kompetanse enn meg, legger han til.

Kunnskapsminister Guri Melby begrunnet avlysningen med smittevernhensyn.

– De siste tallene vi har hentet inn viser at tusenvis av elever sitter i karantene, det ville vært både urettferdig og utrygt å gjennomføre muntlig eksamen nå, sa Melby til VG etter avlysningen ble kjent.