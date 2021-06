Blir bedt om å drepe seg selv Dette er en skjermdump fra kommentarfeltet til studenten Marius Natland (20). På kontoen @kweenartica deler han både humoristiske klipp, sminketips og dragpersonligheten sin med verden. Anne Bjørg Vaa Av Publisert 03. juni, kl. 09:50 Kollasj: Skjermdump @kweenartica Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

– Jeg er heldig for jeg blir ikke bombardert med hat, men når jeg får det da er det drøyt. Jeg får stygge kommentarer som går på utseende, at jeg ikke fortjener å leve, at jeg bør drepe meg selv og folk som skriver at de jakter på homoer, sier Natland.

Katarina Juni Moneta (22) har også fått kommentarer på TikTok om at hun bør ta sitt eget liv. Hun driver en konto hvor hun poster faktabasert innhold for barn unge. Tidligere i vinter tok hun et oppgjør med hetsen hun har fått.

Blir bedt om å drepe seg selv på TikTok

Marius Natland (20) sin dragpersonlighet heter Artica. På TikTok legger han ut både sminketips og humoristiske innslag.

Natland og Moneta er ikke alene om oppleve det de gjør på TikTok. VG har vært i kontakt med flere personer som har sendt skjermdumper og fortalt at de har mottatt grov hets.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det kan være litt mye å våkne klokken ni på lørdag og sjekke TikTok, også dukker det opp fem kommentarer om at du må dø. Det kan være tungt, forteller Natland.

Men han nekter å la noe av det gå inn på ham.

– Da får de som hater viljen sin og det vil jeg ikke, sier han.

Måtte kontakte politiet

Moneta forteller at hun får mest hyggelig kommentarer, men at noen også skriver at hun er stygg, må holde kjeft og at ingen bryr seg om henne.

– Jeg opplever nesten at folk tør å være slemmere på TikTok enn på andre sosiale medier. Jeg vet ikke hvorfor, sier 22-åringen.

Foto: Sanne Kalleberg

Tidligere i vinter gikk det så langt at Moneta valgte å kontakte politiets nettpatrulje. Det skjedde etter at flere kontoer ba om at hun skulle ta livet sitt.

– Jeg er voksen, er trygg på meg selv og har mange gode folk rundt meg, så det påvirker meg ikke så mye. Men det er mange unge som følger meg og jeg ville si ifra til dem at dette ikke er greit, sier hun.

Samtalen hun hadde med politiet handlet om hvordan hun på best mulig måte kunne kommunisere til følgerne sine at dette ikke er greit. Det resulterte i videoen som du kan se under.

Natland forteller at han har begynt å svare på noen av de stygge kommentarene, enten i kommentarfeltet eller med egne videoer.

– Jeg prøver å gjøre narr av situasjonen tilbake, sier han.

20-åringen sier at han er klar over at det kanskje ikke alltid er den beste løsningen og understreker at han ber følgerne sine om å ikke svare på hets i hans kommentarfelt med hets.

Kan få straff for å hetse på TikTok

– Politiet opplever TikTok som spennende og gøy, men som politi får vi også sett skyggesiden av plattformen, forteller Rune Fimreite som er fagleder i Politiets Nettpatrulje Vest.

Foto: Skjermdump fra TikTok: @politivest

Fimreite forteller at hets på nett ikke er greit og at det i verste fall kan gå under det politiet kaller for straffbare hatefulle-ytringer eller trusler. Ber man for eksempel noen om å ta livet sitt kan man bli straffet etter § 266 hensynsløs atferd.

Foto: Skjermdump: Lovdata

Blir man tatt for å hetse noen på internett når man er over 15 år, altså over kriminell lavalder, kan man straffes.

– Vanligvis straffes dette med bøter og vil bli ført inn i strafferegisteret. I neste omgang vil dette vises på rullebladet, noe som kan være ødeleggende for fremtiden. For eksempel er det flere jobber som krever politiattest før de ansetter, sier Fimreite.

Er man under kriminell lavalder vil man sammen med foresatte bli kalt inn til en samtale med politiet. Hvis politiet deretter opplever at situasjonen ikke blir håndtert godt nok i hjemmet, vil politiet noen ganger involvere barnevernet, opplyser faglederen i Nettpatruljen Vest.

Hvis man opplever noe som ikke er greit eller oppfattes å være straffbart på nettet oppfordrer Fimreite å varsle politiet, slik at de kan ta tak i det. Politiet har mulighet til å ta kontakt med TikTok for å få slettet brukere som er falske eller som aktivt hetser andre.

– Vi snakker da om innhold som går ut over rammene til ytringsfriheten, sier Fimreite og fortsetter:

– Får vi kunnskap om kontoer som for eksempel systematistk hetser andre, loggfører vi dette i våre systemer og vurderer om det skal fattes tiltak. Er forholdet alvorlig nok, vil vi ofte klare å identifisere vedkommende. Utfordringen er at dette tar tid.

Fimreite sitt råd er: Engasjer deg gjerne i tema, men tenk deg om FØR du skriver og unngå personangrep.

Natland skulle ønske politet fulgte opp netthets enda bedre. Han tror mange av de som skriver stygge kommentarer er barn og unge som vil tøffe seg og ikke forstår hvordan det de gjør kan påvirke andre.

– Det kan virke uskyldig når en 13-åring ber deg om å dø, men det kan få fatale konsekvenser. Tenk om noen tar en slik oppfordring på alvor, sier han.

Trenger du noen å prate med?

Mental Helse kan nås på 116 123

Kirkens SOS kan nås på 22 40 00 40

Røde Kors samtaletilbud «Kors på halsen» er en tjeneste for barn og unge opp til 18 år, og kan nås på 800 33 321. Tjenesten er åpen mandag – fredag kl. 14 – 22.

Mental Helse chat: sidetmedord.no. Åpningstider: Mandag 20.00–23.00. Tirsdag 12.00–14.00. Onsdag 12.00–14.00 og 20.00–23.00. Torsdag 12.00–14.00.

Kirkens SOS: soschat.no. Åpningstider: Hver dag 18.30-22.30 og hver fredag frem til 01.30.

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111.

SnakkOmPsyken.no: Anonym chat-tjeneste for barn og unge (søndag-torsdag kl. 15.00–21.00).