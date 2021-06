STØTTE FRA STATEN: Alliansen, her ved partileder Hans Jørgen Lysglimt under en demonstrasjon, får ikke lenger statsstøtte. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Det høyreradikale partiet Alliansen må tilbakebetale statsstøtte

Staten krever tilbake partistøtten til Alliansen. Årsaken er at Alliansen har slettet partiet og opprettet det på ny registrert under nytt navn. Partiet kan nå miste 600.000 statlige kroner.

Av Martin Lægland

Det kontroversielle minipartiet «Alliansen» har, basert på resultatet fra forrige stortingsvalg og lokalvalg, fått utbetalt årlige støtte fra staten. Nå mener Kommunaldepartementet at partiet har brutt reglene, og krever tilbake partistøtten for nesten hele 2021.

Grunnen er at partiet har slettet oppføringen i partiregisteret, og opprettet en ny oppføring under navnet «Alliansen – alternativ for Norge».

Partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen forklarer årsaken til deres manøver i partiregisteret:

Det er at det er enklere for et helt nyopprettet parti å stille til stortingsvalg – de trenger «bare» 5000 underskrifter.

– Skulle vi stille til valg på nytt under samme navn, måtte vi få 500 signaturer i hvert eneste fylke vi skulle stille til valg i, sier partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen til VG.

Til sammen ville det utgjort nesten dobbelt så mange signaturer: 9500 for samtlige valgkretser. Det ville de neppe ville greid, blant annet grunnet manglende mulighet til å reise rundt under corona-pandemien, forteller han.

Kontroversielt parti

Alliansen er et høyreradikalt parti, ledet av Hans Jørgen Lysglimt Johansen. Han er kjent for rasistiske, antisemittiske og raseideologiske utsagn, slik blant annet Filter Nyheter har dokumentert. I 2018 skrev han for eksempel «horder av negere vil rive Europa i filler» på Twitter.

Partiet fikk tidligere i vår kritikk av de etablerte partiene for å ha betalt sympatisører per underskrift som ble samlet inn, for at partiet kan stille til valg. Partiet har brukt rundt 200.000 på å samle inn signaturer for å stille til valg på nytt.

LEDER: Hans Jørgen Lysglimt Johansen leder partiet Alliansen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Departementet bekrefter

Men manøveren som skulle gjøre at partiet slapp unna kravet om 500 underskrifter i hvert fylke, har også ført til at Kommunaldepartmentet mener de ikke lengre oppfølger lovens krav for å få partistøtte.

Ekspedisjonssjef Cathrin Sætre i Kommunaldepartementet bekrefter til VG at de har besluttet å trekke tilbake tre fjerdedeler av støtten til partiet for 2021, fra etter partiet slettet seg selv i Partiregisteret.

– For å få støtte etter partiloven må Alliansen være registrert som politisk parti i Partiregisteret. Det var partiet på vedtakstidspunktet. Navnet ble imidlertid slettet 16. februar 2021. Samme dato ble et nytt parti, «Alliansen – Alternativ for Norge», registrert i Partiregisteret etter at det hadde samlet inn underskrifter for å få registrert partiet i Partiregisteret, skriver hun i en e-post til VG.

Krever tilbake støtte

– Departementet har på bakgrunn av dette kommet til at Alliansen ikke lenger er registrert i Partiregisteret, og dermed ikke lenger oppfyller vilkårene for å få støtte.

Hun skriver videre:

– Departementet har derfor delvis omgjort vedtaket om støtte til Alliansen. Det nye vedtaket innebærer at Alliansen ikke får utbetalt støtte for de tre siste terminene av 2021. Partiet mister dermed støtte på til sammen 238.365 kroner, skriver hun videre.

Klaget på beslutning – klage avvist

Alliansen har klaget på beslutningen til Partilovnemnda, men klagen ble fredag avvist.

Partilovnemnda er et uavhengig er et uavhengig forvaltningsorgan som skal bidra til å sikre åpenhet om finansieringen av de politiske partiene, og er klageinstans når departementet gjør vedtak om å trekke tilbake partistøtte.

– Alliansen er ikke lengre registrert i Partiregisteret. Det er et annet parti, Alliansen – alternativ for Norge. De har ikke fått noen stemmer ved forrige valg, og oppfølger dermed ikke et absolutt krav for å få støtte, sier Eivind Smith som er leder av Partilovnemnda.

Han understreker at partiet fint kunne ha byttet navn og fremdeles mottatt støtte, men at de har slettet og opprettet et nytt parti for å omfattes av regelverket til nye partier med tanke på å stille til valg. Dermed har de ikke krav på partistøtte fra tidligere valg.

PARTILOVNEMD-BOSS: Eivind Smith er professor i rettsvitenskap og leder Norges partilovnemnd. Foto: Solberg, Trond

Kan miste ytterligere støtte

Statsforvalteren i Vestland er ansvarlig for partistøtte i forbindelse med lokal- og fylkestingsvalg.

Avdelingsdirektør Christian Rekkedal opplyser til VG at også de vurderer nå om Alliansen også skal miste støtten basert på lokalvalget i 2019.

– Vi kan ikke betale ut partistøtte til et parti som er nedlagt. Men dette er en komplisert sak, og vi avventer beslutningen på klagesaken, uttalte han til VG like før Partilovnemndas beslutning ble kjent.

Partiet har fått omtrent 123.000 kroner utbetalt i 2021 som følge av resultatet i lokalvalget. Nå kan deler av disse pengene også bli krevd tilbakebetalt, og årlig støtte fram til neste lokalvalg kan dermed også utebli.

– Politisk motivert

Lysglimt Johansen reagerer på at de mister støtten, og mener det er politisk motivert:

– Dette ville aldri skjedd hvis vi hadde vært et «snilt» parti. De tar nå fra oss støtten fra stortingsvalget, og truer med å gjøre det samme med støtten vi har fått fra lokal- og fylkestingsvalget, både for i år og fremtidige år. Til sammen vil dette bety 600.000 kroner som staten tar fra oss. Og vi mener dette er politisk motivert, slår han fast.

– Vi er det samme partiet, med samme lokallag, samme leder og samme kontonummer. Vi mener derfor vi fremdeles burde ha krav på vår offentlige partistøtte.

VG har fremlagt Lysglimt Johansens kritikk for departementet, og ekspedisjonssjef Cathrin Sætre svarer på e-post:

– Departementets vedtak baserer seg kun på en juridisk tolkning av regelverket.

Håper på private «velgjørere»

Den kontroversielle partilederen sier at han stoler på at private velgjørere vil bidra når statsstøtten uteblir.

– Heldigvis er jeg i en slik posisjon at jeg privat kan legge ut for det Alliansen har budsjettert for til valgkampen 2021. Og så har Alliansen noen velgjørere som har gjort det fantastisk bra i kryptovaluta, de stiller også opp. Så valgkampen til Alliansen kjører på med full styrke uansett.