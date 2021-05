VIL UT: Viggo Kristiansen. Foto: Fridtjof Nygaard

Høyesterett skal behandle Viggo Kristiansens løslatelsesanke

Viggo Kristiansens begjæring om løslatelse får full behandling i Høyesterett.

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at anken skal behandles i avdeling med fem dommere.

Det holdes muntlige forhandlinger, noe retten kan beslutte når særlige grunner taler for det. Det innebærer at Høyesterett vil kunne avhøre partene og vitner eller foreta annen umiddelbar bevisførsel.

Det er kun et fåtall av sakene som ankes inn til Høyesterett som tas opp til behandling. I dette tilfellet er Borgarting lagmannsrett første instans, noe som innebærer at Høyesterett har full ankekompetanse.

– Dette var som forventet. Høyesterett mener at avgjørelsen er prinsipiell. Dagens beslutning er egentlig bare en beslutning om den videre saksbehandlingen. For våre klienter har ikke denne avgjørelsen noen stor betydning i noen retning. Det viktige er at Kristiansen fortsatt skal sone, sier bistandsadvokat for jentenes foreldre, Audun Beckstrøm, til VG.

Det var NRK som først meldte om avgjørelsen.

Kristiansen har anket Borgartings lagmannsretts avgjørelse om at han ikke kan løslates på nåværende tidspunkt.

Lagmannsrettens avgjørelse ble fattet under dissens.

Viggo Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring i Agder lagmannsrett, og har vært fengslet siden. Han har hele tiden nektet for at han var involvert i drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia 19. mai 2000.

Straffesaken mot Kristiansen ble gjenopptatt i februar i år, etter at flertallet i Gjenopptakelseskommisjonen mente at de sentrale bevisene som førte til domfellelse av Kristiansen i 2002 er så svekket at saken må tas opp på ny.

41-åringen begjærte seg formelt løslatt i begynnelsen av mars.