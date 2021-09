OVERRASKER LOVBRYTERNE: – Det er nok noen som har tenkt at dette ikke er noe norsk politi har kompetanse på, sier spesialetterforsker Ola Vassli (t.h.) ved Økokrim, som sammen med spesialetterforsker Hanne Hodnungseth har etterforsket flere som er pågrepet etter bruk av kryptovaluta for å kjøpe overgrepsmateriale, deriblant mannen som nå er pågrepet i Troms.

Etterforsker kryptobetaling i overgrepssaker: − Dette er et kappløp

Bruken av kryptovaluta som betaling i overgrepssaker øker, forteller Økokrim. Nå vil de advare mot bruken av denne formen for valuta.

Publisert: Nå nettopp

I løpet av første halvår i år har Økokrims etterforskere på kryptovaluta sendt fra seg ni saker til lokale politidistrikt. I en av disse ble en mann i Trøndelag ilagt et forelegg for å ha brukt bitcoin som betaling for overgrepsmateriale.

Flere andre politidistrikt etterforsker nå nettovergripere som har betalt med kryptovaluta.







Mannen i Trøndelag ble tidligere i år anmeldt av Enheten for finansiell etterretning (EFE) hos Økokrim. Denne enheten mottar informasjon fra norske finansforetak. I tillegg får de etterretningsinformasjon fra andre land.

– Vi mottok tidligere i år en anmeldelse fra Enheten for finansiell etterretning hos Økokrim vedrørende mulig kjøp av materiale som viser seksuelle overgrep mot barn, sier politiadvokat Line Dreier Ramberg i Trøndelag politidistrikt.

– Kort tid i etterkant ble mannen siktet for dette forholdet, og det ble gjennomført avhør og ransaking hjemme hos vedkommende. Siktede erkjente da straffskyld for dette forholdet. Slike overtredelser kan gi fengselsstraff, men her ble det gitt et høyt forelegg. Det handler blant annet om omfang, erkjennelse, og eventuell straffeshistorikk. I tillegg blir enkelte av mannens elektroniske enheter også inndratt, avslutter Ramberg.

Dark Scandals

Det er først det siste halvannet året at sakene med bitcoin har begynt å komme inn til Økokrim. Spesialetterforsker Ola Vassli hadde den første saken i fjor, etter å ha lest om at nettstedet DarkScandals var tatt tatt ned av nederlandsk politi, ba han kolleger i Nederland om å få bitcoinsadressene som ble brukt til å betale DarkScandals.

– Vi sjekket om det var nordmenn der som vi kjente til, som vi hadde sett sendt penger til DarkScandals. Da så vi at en norsk mann hadde gjort en slik overføring, sier Vassli.

Det førte til at en mann på Østlandet ble pågrepet. Hjemme hos ham ble det funnet over 1000 overgrepsbilder og mer enn 14 timer med grove overgrepsvideoer. Mannen ble i januar i år dømt i en tilståelsessak, men har anket straffeutmålingen.

– Fordi disse nettsidene er på det mørke nettet, er det i utgangspunktet vanskelig å oppdage denne aktiviteten. Men pengesporet gjorde det enklere, sier Vassli.

les også Valutaen har kollapset, nå er kryptovaluta det store: – Folk her er gale etter det

Dette var begynnelsen. Senere i løpet av 2021 har Økokrim opprettet ni liknende saker, hvor kryptovaluta er brukt for å betale for overgrepsmateriale. Saken i Trøndelag er en av disse.

I følge Økokrim bygger mistankegrunnlaget i denne saken delvis på informasjon fra Internet Watch Foundation (IWF). IWF er en britisk organisasjon som sporer opp overgrepsmateriale på nettet, og forsøker å få det fjernet. De siste årene har de bygget opp en liste over flere hundre kryptoadresser som brukes til betaling av overgrepsmateriale.

les også Han har to forsøk på å huske passord – kan miste to milliarder kroner

Kryptovaluta som bitcoin ble lenge sett på som valuta som var nær umulig å spore. Informasjon om alle transaksjonene er åpne, men informasjonen om avsender og mottaker av beløpene er kryptert og lagret i blokkjeden som utgjør selve bitcoinen. Da kreves det videre etterforskning.

For politiet har flere kryptovalutaer én stor fordel, forteller Vassli:

– Informasjonen i blokkjeden kan aldri slettes, og siden alle transaksjonene ligger åpent tilgjengelig, er det en relativt enkel jobb for oss å oppdage nordmenn som betaler for ovegrepsmateriale.

Vassli og hans kollega, spesialetterforsker Hanne Anita Hodnungseth, har arbeidet på disse sakene sammen. De ser at personer som betaler for overgrepsmateriale gjør mye for å skjule sporene.

– Dette er et kappløp der det holder at vi tar igjen de kriminelle før saken blir foreldet. Så det vi ikke oppdager i dag, regner vi med å ha avdekket før sakene blir foreldet. Selv mindre sporbare kryptovalutaer som Monero behøver ikke være et problem om noen år. Fordelen med kryptovaluta er at dataene som er i blokkjeden uansett ikke kan slettes.

Monero er kryptovalutaen som er blitt brukt av de angivelige kidnapperne i Elisabeth Hagen-saken.

De har i mange år ventet at folk skulle gå over til mindre sporbare kryptovalutaer. Det har ennå ikke skjedd.

– Fortsatt ser vi relativt mange saker med kryptovalutaer som er enkle å spore. Det er nok en del som har tenkt at dette ikke er noe norsk politi har kompetanse på, sier Vassli.

les også KRYPTOMANNEN

De fleste siktede i disse sakene likner på hverandre, forteller Hodnungseth.

– De er gjerne unge menn uten stor tilknytning til arbeidslivet, men med stor interesse for data. Få av dem har levd på livets solside. I noen av sakene har mistenkte bodd sammen med barn - da har både vi og det lokale politiet handlet raskt, sier Hodnungseth .

Betalingene som Vassli og Hodnungseth ser spor av, er ofte små. Likevel kan kryptosporet ofte lede til en større etterforskning, som i den første saken fra i fjor.

Sammen med kolleger fra Kripos og i andre land arbeider de to nå også med å jakte på pengenes endestasjon: Hvem sitter til syvende og sist med betalingen for overgrepene?

– Vi deler informasjon med flere andre land, og opplever at det blir tatt på alvor og fulgt opp.