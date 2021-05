SIER NEI: Camilla Stoltenberg ville ikke tatt vaksinen på grunn av de sjeldne bivirkningene. Foto: Terje Bringedal

FHI-direktøren om Johnson & Johnson-vaksinen: − Ville ikke tatt den

Johnson & Johnson-vaksinen skal bli tilgjengelig for folk som vil ta den. Camilla Stoltenberg vil fortsatt råde folk til å vente på et stikk av en annen vaksine.

– Jeg ville ikke tatt den nå, nei, sier Camilla Stoltenberg til VG, og føyer seg inn i rekken av helsetopper som sier nei til den amerikanske vaksinen.

Men hun sier det kunne stilt seg annerledes hvis det bare var den vaksinen som var tilgjengelig i Norge:

– Det er ikke slik at jeg ikke under noen omstendigheter ville tatt den. Men gitt at vi har mulighet til å få andre bedre vaksiner og det ikke er så lang ventetid til første dose, ville jeg ikke tatt denne vaksinen.

Både AstraZeneca og Johnson & Johnson, som begge er virusvektorvaksiner, er skrotet fra FHIs vaksinasjonsprogram på grunn av blodpropp-bivirkninger. FHI ønsket heller ikke at vaksinene skulle tilbys frivillig utenfor programmet.

Regjeringen ønsket derimot en slik frivillig ordning. Derfor jobber Helsedirektoratet nå med å finne ut hvordan vaksinen skal tilbys frivillig til nordmenn som har lyst på den.

Dette sier FHI om frivillig bruk av vaksinen En slik bruk har etiske, juridiske og praktiske utfordringer. Det vil krever omfattende informasjonsarbeid å sikre at valget tas under et informert samtykke. Det er etisk problematisk å flytte ansvaret fra helsemyndighetene til den enkelte når det er snakk om å vurdere risiko for det ene mot det andre, en risiko som i stor grad vil være ukjent på individnivå.

Det problematiske ligger i at befolkningen nå har vent seg til at myndighetene tar ansvar for at vaksinasjon er forsvarlig. Det vil også fortsatt kunne oppstå tilfeller av alvorlige bivirkninger som vil ha konsekvenser utover den enkelte,

både for dens nærmeste, men også i samfunnet. Slike tilfeller vil kunne skape utrygghet og uro rundt hele vaksinasjonsprogrammet, selv om dette skulle være organisert som et frivillig tilbud utenfor koronavaksinasjonsprogrammet. Vis mer

FHI har vært tydelige på at risikoen for bivirkninger er høyere enn gevinsten av å ta vaksinen, og har understreket at tallene fra USA, som har brukt vaksinen i utstrakt grad, er usikre.

I Norge anslår FHI at 1 av 17.000 får sjelden blodpropp med AstraZeneca. Tallet for Johnson & Johnson-vaksinen er 1 av 100.000.

– Hva vil du råde andre til?

– Vi anbefaler ikke den vaksinen og mener risikoen er høyere enn nytten. Og at det er stor usikkerhet om risiko i mange befolkningsgrupper. Vi har fortsatt ikke en fullgod oversikt over disse bivirkningene.

I tillegg trekker hun frem at det nok kan virke mer attraktivt å få vaksinen raskere utenfor vaksinasjonsprogrammet.

– Det som er en spesiell situasjon, er at det nå er sterke incentiver som kommer på plass parallelt for å ta vaksinen, sier hun.

I Danmark har de laget en veileder, der de skiller vaksineringen i to: Vaksiner i Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet som danskenes FHI anbefaler, og et tilleggsprogram for vaksiner som AstraZeneca og Johnson & Johnson som er godkjent i EUs legemiddelbyrå.

Helsedirektoratet sa til VG på torsdag at de vil legge seg på samme linje:

– Det er akkurat den samme tilnærmingen som vi vil ha. Vi studerer deres modell veldig nøye og tror vi kommer til å lande nokså likt.