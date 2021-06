– ENESTE SOM STÅR IGJEN: – En luftig plan uten et eneste løfte om penger, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes om Listhaugs løfte. Foto: Berit Roald, NTB

Rødt-Moxnes: − Listhaug har bløffet landets sykepleiere

Frp-leder Sylvi Listhaug gikk ut og krevde lønnsløft for sykepleiere og helsefagarbeidere. – Luftpenger, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Landets sykepleiere og helsefagarbeidere har all grunn til å føle seg lurt. Listhaug lovet en plan for å gi et lønnsløft for disse viktige gruppene i vårt helsevesen. Foreløpig har det ikke kommet en krone på bordet. Det eneste er en mulig plan for neste år, som det ikke vil være Listhaug som skal løfte, men en ny regjering, sier Moxnes.

Årsaken til hans utfall mot Listhaug, er hennes uttalelser i VG i forbindelse med Frp – landsmøtet, hvor hun gikk ut og lovet at landets to største grupper innen helse skulle få høyere lønn.

– Jeg vil ikke binde meg til noe beløp nå, men de må opp i lønn, sa hun.

ANKLAGE: Frp-leder Sylvi Listhaug anklages for å bløffe landets sykepleiere og helsefagarbeidere. Hun svarer: – Det er heldigvis bare i kommunistiske land at politikere vedtar lønnen til folk, svarer hun. Foto: Hallgeir Vågenes

I vedtaket som ble fattet på landsmøtet står det at «Frp ønsker en treårig opptrappingsplan som legger opp til at det gis et ekstra lønnstillegg til sykepleiere og helsefagarbeidere de tre neste årene»

Hun lovet å begynne i statsbudsjett, som skal vedtas i Stortinget mandag, som hennes Frp allerede har sikret flertall for.

– Der er det ikke satt av fem øre til et løft for disse to gruppene. Hun har bløffet landets sykepleierne eller helsefagarbeidere, sier Moxnes.

I et anmodningsvedtak står det at det skal legges en plan for å sikre at flere søker seg til disse gruppene i fremtiden:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2022 legge frem en plan for å sikre flere sykepleiere, vernepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre og helsefagarbeidere i årene fremover».

– Det er hva som står igjen av Listhaugs løfte om et lønnsløft for sykepleierne; en luftig plan uten et eneste løfte om penger, sier Rødt-lederen og legger til:

– I realiteten har hun gitt et løfte uten innhold og overlatt til en ny regjering, som hun ligger an til å ha null innflytelse over, ansvaret for å løfte disse gruppene.

MANGE PENGER: Moxnes mener 4,8 milliarder kroner må til. Foto: Helge Mikalsen

Han utfordrer Listhaug til å vise vilje til å hjelpe sykepleiere og hjelpefagarbeidere.

– Hun kan begynne med å støtte oss i vårt forslag om at rikslønnsnemndas kjennelse må oppheves, sier han og viser til at to av oppgjørene i vår har endt med at regjeringen har stanset streikene.

– Så har hun i forbindelse med behandlingen av revidert i Stortinget mandag, full anledning til å støtte vårt konkrete forslag om at det bevilges en likelønnspott på 600 millioner kroner.

Han sier samlet satsing som er nødvendig de neste fire årene, for å løfte disse kvinnedominerte yrkene, er mye større.

– I sum kreves det 4,8 milliarder kroner.

– Er ikke det veldig urealistisk?

– En slik likelønnspott i offentlig sektor, som kommer i tillegg til den ordinære rammen i lønnsforhandlingene, er eneste måte å oppnå et reelt lønnsløft for kvinnedominerte yrker i offentlig sektor, sier Moxnes.

SVARER: Sylvi Listhaug sier de vil gå en lengre vei for å løfte helsearbeideres lønn. Foto: Terje Bringedal

Listhaug: – Det blir helt feil

Listhaug er krass i sin kommentar.

– Det er heldigvis bare i kommunistiske land at politikere vedtar lønnen til folk. Vi har oppfordret partene i arbeidslivet til å sikre et godt oppgjør for alle i helsesektoren, for er det én gruppe som virkelig fortjener det, så er det dem. Men det betyr absolutt ikke at vi skal sitte og vedta på kronebeløp hvilken lønn hver enkelt yrkesgruppe skal ha. Det blir helt feil, sier Listhaug.

Hun sier de går en lengre vei.

– Vi skulle gjerne sett at sykepleierne fikk et skikkelig løft med en gang. Vi har fått gjennomslag for en opptrappingsplan for å sikre rekruttering som regjeringen skal følge opp, og vi forventer at den inneholder tiltak for å øke lønningene til helsearbeidere. Det er uhyre viktig om vi skal sørge for at vi har nok sykepleiere, vernepleiere, jordmødre, spesialsykepleiere og helsefagarbeidere i årene som kommer.