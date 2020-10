FRYKTER STENGING: Flere restauranteiere i Oslo frykter at de må stenge dørene. Foto: Trond Solberg

Utesteder fortviler over skjerpet meterkrav: − Vi må stenge dørene

Regjeringen har presisert én-meterskravet på utesteder. Restauranteiere frykter at de må stenge dørene.

Restaurant- og utelivsbransjen fortviler over innskjerpingen som trådte i kraft natt til tirsdag og sliter med å forstå hvordan de skal overleve med den nye avstandsregelen.

Nå er regelen at steder som serverer mat og drikke, skal sørge for minst en meters avstand mellom sitteplassene, når gjestene ankommer og setter seg ved bordet.

– Skal det overholdes til punkt og prikke, innebærer det at vi må stenge dørene, sier medeier i restauranten Bass og EFFEF Østersbar i Oslo Torstein Voksø Eek.

Han sier restauranten vil miste halvparten av sitteplassene.

– Da har vi bare plass til 14 gjester på Bass, og det går ikke.

MÅ STENGE: Torstein Voksø Eek, medeier i restauranten Bass og EFFEFF Østersbar i Oslo. Foto: Privat

Høie: Gjestene har måttet ta ansvar

Helseminister Bent Høie (H) sier at serveringsstedet har oppfylt sin forpliktelse, om de sørger for at det ved bordet er lagt til rette for minst en meter fra skulder til skulder.

– Så er det vi som gjester som må ta ansvar for også å holde avstand underveis. Er vi familie eller bor sammen, kan vi flytte nærmere hverandre, om vi ønsker det, sier Høie.

Han forklarer bakgrunnen for presiseringen av kravene til serveringssteder.

– En opplevde at hvis en var en gjeng arbeidskolleger som skulle ut og spise, var bordet dekket som om det var en familie som kom på besøk, sier helseministeren.

Slik er de nye reglene Nasjonale krav til serveringssteder: Det skal utarbeides rutiner for god hygiene og godt renhold, og sørges for at disse rutinene blir overholdt. Det skal sørges for at besøkende og personell kan holde minst 1 meter avstand til personer i annen husstand. Serveringsstedet skal sørge for at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord. Serveringsstedet skal treffe tiltak for å minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer. Bordservering og sitteplasser for de serveringsstedene som skjenker alkohol. Serveringssteder som har skjenkebevilling skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det bør ikke være mer enn maksimalt 20 personer samlet i en gruppe. Det bør være minst én meter avstand mellom personer, også innad i en gruppe, med mindre disse er del av samme husstand. Kommunale krav til serverings- og skjenkesteder: Kun de som har registrert seg hos Næringsetaten kan skjenke alkohol. Det skal utarbeides en egen risikovurdering for smittevern. Skjenking av alkohol skal opphøre kl. 24.00. Kilde: Oslo kommune Vis mer

Han sier gjester har opplevd ubehag ved å måtte be om større avstand.

– Da var det veldig lett ikke å gjøre noe nummer av det, sette seg ned og unngå de praktiske utfordringene det skapte når restaurantene ikke hadde plass til å ta imot så mange.

– Har ikke restaurantene vært flinke nok til å tilrettelegge for meteren mellom gjestene?

– De brøt intensjonen i forskriftene, hvis de lot en gruppe som hadde reservert bord, sitte tett i tett som om de var i familie. For de vet jo at det ikke alltid er tilfelle.

– Har myndighetene sett gjennom fingrene med at hensikten bak kravet ble brutt?

– Nei, men vi er blitt mer og mer bevisst at dette er blitt et problem. Derfor hadde vi behov for å gjøre denne presiseringen.

– Har det vært uklarhet fra deres side?

– Vi mener ikke det, men forskriften er blitt tydeligere. Egentlig har ikke dette vært uklart, men praktiseringen har vært feil, sier helseminister Bent Høie.

To bord for to gjester

Torstein Voksø Eek på Bass mener det ikke går av å etterleve kravet og ha bærekraftig drift. Helseministeren sier det godt kan tenkes at kravet får økonomiske konsekvenser.

– Men alternativet for næringen er jo mye verre. Det er at vi mistet kontrollen på smitten og at serveringsstedene må stenge helt, sier Bent Høie.

Christer Rødseth, som er kjøkkensjef på Vaaghals og medeier i Code Restaurant i Oslo, sier at enmetersregelen gjør det veldig vanskelig for restaurantbransjen.

– Det betyr at man da trenger to bord for to gjester i stedet for ett, sier Rødseth.

OPPGITT: Christer Rødseth, kjøkkensjef på Vaaghals og medeier i Code Restaurant i Oslo. Foto: Hallgeir Vågenes

Han viser til at svært mange restauranter allerede har halvert kapasiteten og vil miste ytterligere sitteplasser, som følge av presiseringen av det nasjonale kravet.

For å ta igjen det tapte antall plasser, tror han spisesteder vil prøve å få til kortere sittetider, slik at de kan få flere bordsettinger i løpet av kvelden.

– Vi ønsker virkelig ikke å bidra til høyere smitte og har implementert flere rutiner for å hindre nettopp dette. Gjestene føler seg godt ivaretatt med rutinene som eksisterer.

Restauranteieren i Oslo viser til at smittetallene fra utesteder er svært lave, sammenlignet med andre sosiale sammenkomster.

– Det er på hjemmefester og store arrangementer at smittefaren er størst, sier Rødseth.

Gjester har også ansvar

Eli Vorkinn, kommunaldirektør for næring og eierskap i Oslo uttrykker i en e-post til byens restaurantbransje forståelse for at regelen treffer bransjen hardt, men skriver at det nye kravet ikke er noe som kommunen har mulighet til å påvirke.

– Vi har vært i kontakt med nasjonale myndigheter og fått bekreftet at kravet til én meter mellom alle gjester gjelder ved reservasjon og ankomst. Det er ikke et krav om at utestedet sørger for at denne meteren holdes gjennom hele besøket, skriver kommunaldirektøren.

Helseministeren minner om at restaurantgjestene også har et ansvar.

– I denne sammenheng er det viktig at vi tenker på stedet vi besøker, som vi ofte er glad i. Hvis vi bryter reglene, kan det gå ut over det stedet og bidra til smittespredning, sier Høie.

Publisert: 14.10.20 kl. 15:41