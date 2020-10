For 30 år siden tjenestegjorde Knut Olav Wågsås for Norge i Libanon Nå er han en av veteranene som jobber for at flere skal få den samme kompensasjonen han fikk for psykiske skader påført i tjeneste for Norge.

Veteraner kjemper for nye erstatningsregler

En større andel veteraner får avslag på erstatning enn tidligere. Men veteranene og Statens pensjonskasse er ikke enige om hva som er årsaken.

Oppdatert nå nettopp

– Det er veldig vanskelig å skulle ha vært en betrodd og sikkerhetsklarert tjenestemann i utenrikstjeneste og så ikke blitt trodd av Statens pensjonskasse, sier Knut Olav Wågsås (51).

For 30 år siden tjenestegjorde Wågsås for Norge i Libanon, samtidig som Irak og Saddam Hussein gikk inn i Kuwait under gulfkrigen.

Han forteller at han ble skadet over en tidagersperiode i et område med mange flyktninger og sivile, arbeid døgnet rundt og en overhengende frykt for at det skulle komme et biologisk angrep han ikke hadde utstyr til å forsvare seg mot.

– Du blir hjelpeløs. Vi hadde aldri kommet oss ut av det området hvis det var et biologisk angrep. Jeg ble dårlig nesten med en gang. Men så har jeg reist meg og reist meg. Og gått på trynet. Til slutt ble det nok, sier han.

Rundt 20 år senere, etter mange år i arbeidslivet, ble han en av de første veteranene som fikk tilkjent erstatning for psykiske skader i tjeneste for Norge. Men mange andre veteraner har ikke fått den samme oppreisningen.

Fakta om tallene **Tallene viser hvor stor prosentandel av de som har fått svar i sakene sine totalt, ikke medregnet henleggelser, som har fått enten avslag eller innvilget erstatning. Det er det utviklingen av det totale tallet for hvert år som er brukt

** En søker kan kan endre status fra et år til det neste. Det kan eksempelvis skje dersom søkeren først har fått henlagt en sak som senere er blitt gjenåpnet, og så avslått eller innvilget. Vis mer

En annen veteran VG har snakket med, har ikke fått erstatning. Han tjenesegjorde i 1985 og i 1987, i Libanon.

– Jeg står i en prosess for å få anerkjennelse for de skadene jeg har fått med meg, sier veteranen.

Han startet søknadsprosessen i 2016, etter en lang periode der han isolerte seg og hadde sterk angst for å bevege seg ute. I en periode før det var han også bostedsløs, etter at karrieren stoppet opp.

– Da forsto jeg at dette var noe som har kommet for å bli. For jeg har aldri kjent på en så sterk kroppslig følelse. Og det viste seg at den panikkfølelsen kom igjen der det var mye folk, eller i trange rom.

Veteranen har fått innvilget uføretrygd på grunn av PTSD, og har fått diagnosen med Libanon-tjenesten som grunnlag av fastlege og to psykologer etter utredning. Også i en erklæring laget av en spesialist utnevnt av Statens pensjonskasse står det at han har utviklet PTSD på grunn av tjenesten. Men andre faktorer, spesielt problemer med alkohol, trekkes også inn i forklaringen på hvorfor han ikke fungerer i hverdagen og gjør at han ikke oppfyller kravene. Ifølge konklusjonen er alkoholproblemene uavhengige av tjenesten, men veteranen sier han først selvmedisinerte etter tjenesten.

Veteranen og hans advokat har bedt om en ny spesialisterklæring, og han har den siste tiden jobbet med å innhente dokumentasjon på at det er tjenesten for Norge som gjør at han sliter i dag.

I det siste har han forsøkt å kontakte tidligere kamerater fra tjenesten og fortelle at han sliter for å dokumentere det.

– Det er en ganske sårbar og naken situasjon.

Prosessen er ikke ferdig, og han håper på gjennomslag til slutt. Men veteranorganisasjonen Skadde i internasjonale operasjoner (SIOPS) sier flere veteraner får avslag på erstatning til tross for spesialisterklæringer som viser at de er skadet på grunn av tjenesten. En av dem er Ole Vikre, som har fortalt Forsvarets Forum om kampen for erstatningen han ikke får til tross for fire spesialisterklæringer med samme konklusjon.

– En klar innstramming

SIOPS har i lang tid vært urolige fordi de mener flere veteraner får avslag på erstatning enn før - de mener ordningen har blitt snevret inn.

– Vi mener det har vært en klar innstramming med tilsidesetting av spesialisterklæringer de siste årene, sier generalsekretær Øystein Wemberg i SIOPS (i forgrunnen)

De mener også at foreldelse er brukt som begrunnelse for avslag, og at veteraner som skulle fått erstatning, kan ha endt opp med å få nei.

Veteran Wågsås sier han ikke tror han ville fått erstatning med de samme argumentene han hadde for ti år siden, etter å ha sett andre veteraner få avslag.

– Det her er ikke først og fremst et partipolitisk spørsmål, dette er en nasjonal samfunnsverdi som stortinget skal ha konsensus om. Vi skal ha folk ute i tjeneste, men hvilken verdi er det vi setter på dem som blir skadet, sier Wågsås.

Politisk strid

Våren 2020, mens coronaviruset er det som har preget det meste av samfunnet, har veteraner fra SIOPS vært innom partigruppene på Stortinget for å fortelle sine historier. Det etter at partiet Rødt fremmet et forslag på Stortinget, i forbindelse med regjeringens veteranmelding.

Torsdag avgir utenrikskomiteen på Stortinget sin endelige innstilling om veteranmeldingen.

Forslaget er basert på det som kom frem da en arbeidsgruppe evaluerte ordningen i vinter.

Dette anbefalte arbeidsgruppen *Arbeidsgruppen som ble ledet av en jurist oppnevnt av forsvarsdepartementet bestod av representanter fra veteranorganisasjoner, kommunaldepartementet, arbeidsdepartementet, forsvarsdepartementet, og forsvaret. *De skulle blant annet gjennomgå de eksisterende erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner, og vurdere om de fungerte etter intensjonen. De skulle også vurdere behovet for å gjøre endringer. *Flertallet i arbeidsgruppen vil lage nye regler som hindrer avvisning av spesialisterkleringer: Hvis en saksbehandler vil sette til side en erklæring fra en spesialist, vil de at det skal hentes inn en vurdering fra en ny spesialist. *De vil også at foreldelsesfristen tidligst skal løpe fra vedtak om uføretrygd og yrkesskade - ikke fra når skaden oppstod i tjenesten. Men flertallet i arbeidsgruppen vil nye regler om foreldelse bare skal gjelde for veteraner skadet etter 2010. *Flertallet i arbeidsgruppen vil også kutte i advokatkostnader: De vil det kun skal utbetales offentlig salærsats til advokatene som representerer veteranene, i stedet for vanlig timesats. Vis mer

– Jeg tror de færreste av oss kan forstå hvordan det er å leve med traumer fra krig, og så attpåtil bli tråkket på av den staten som har sendt deg ut i krigen. Det er opprørende å høre hvordan de som har gitt alt for landet må sloss etterpå for å bare få anerkjennelse og erstatning for de skadene de er påført i tjeneste for Norge, sier Bjørnar Moxnes.

Rødt foreslår at man må innhente en ny vurdering hvis man vil tilsidesette en spesialisterklæring. De foreslår også at man lar være å kutte i advokatkostnadene til veteranene gjennom at det kun skal utbetales offentlig salærsats. I tillegg vil de at nye regler arbeidsgruppen anbefaler om foreldelse skal gjelde alle veteraner, ikke bare veteraner skadet etter 2010.

Ni veteranorganisasjoner har stilt seg bak Rødts forslag i en felles uttalelse.

Rødt-leder Moxnes vil også at man skal gjennomgå om praksis er innstrammet i strid med regelverket og Stortingets intensjon.

Arbeidsgruppen trekker nemlig frem at det har blitt utviklet en praksis som har blitt tolket «utvidende til ugunst for veteranene».

Høyesterettsdomen fra 1999 gjelder en kvinne som ble skadet i trafikken. Hun ble 100 prosent ufør, men fikk bare dekket halvparten av skaden fordi hun etter Høyesteretts oppfatning ville blitt 50 prosent ufør uansett på grunn av andre sykdommer hun hadde fra før. Veteraner er ofte i tjenester i tyveårene, mens andre hendelser som i praksis ofte blir lagt vekt på inntreffer senere i livene deres, ifølge arbeidsgruppen.

I en kronikk i VG i november 2019, skrev advokat Bjørn Ove Engelstad og to andre advokater at de opplever at saksbehandlere oftere forklarer veteranens psykiske plager med andre årsaker, som barndom og skilsmisse, og ikke psykologspesialisten eller psykiaterens kvalitetssikrede diagnose.

– Det som er veldig spesielt, er at de (arbeidsgruppen) foreslår å endre forskriften så man kan gjøre det på den måten. Det blir litt som at man i NAV-sakene skulle forsøkt å reparere feilen ved å reparere regelverket etterpå, sier han.

– Svakere bevismessig grunnlag

Juridisk direktør Rune Huse Kristoffersen i Statens pensjonskasse (SPK) forklarer årsaken til nedgangen i innvilgelser slik.

– Vi har i de senere år sett at saker i større grad enn tidligere har et svakere bevismessig grunnlag. Derfor ser vi nå en økning i avslag. Foreldelse brukes svært sjeldent som grunn til avslag i vår saksbehandling, skriver han.

Han skriver at det sjelden oppstår konflikter rundt valg av spesialist, som skal være uavhengig og oppnevnes i dialog mellom veteran, advokat og SPK.

– I mange saker er det lite eller ingen objektiv dokumentasjon, og spesialisten bygger i overveiende grad sin vurdering bare på hva søkeren selv forteller.

Videre skriver han at SPK har stor forståelse for at veteraner som søker kompensasjon ofte er i en vanskelig situasjon.

– Vi har selvsagt ingen egeninteresse i å avslå søknader, men vi må forholde oss til krav til bevis og dokumentasjon. – Våre vedtak kan klages inn til en uavhengig klagenemnd. Dersom søkeren får avslag fra klagenemnda også, kan saken bringes inn for domstolene. Vi retter oss etter nemda og domstolenes praksis, og har tilpasset vår forvaltning av ordningen i tråd med denne praksisen, skriver juridisk direktør Rune Huse Kristoffersen i Statens pensjonskasse

Han skriver at han er glad for evalueringen av ordningen, og at SPK vil rette seg etter eventuelle endringer.

Vurderer noen forslag, men ikke alle

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen påpeker at det var en diskusjon om foreldelse og bruk av spesialisterklæringer som var bakgrunnen for at regjeringen satte ned et utvalg som skulle se på problematikken, og understreker:

– I stort konkluderer gruppen med det det er gitt økt anerkjennelse til veteranene, og at de har styrket erstatningsvern. Dette er en gruppe som har, og skal ha, et bedre vern enn andre.

– Men SIOPS mener det har blitt strengere?

– Det er ikke konklusjonen til arbeidsgruppen. Jeg er helt enig i problematikken rundt hvordan spesialisterklæringer blir brukt. Arbeidsgruppen foreslår en saksbehandlingsregel, og vi ser nå på denne problemstillingen.

Han sier problematikken rundt likebehandling av veteraner når det kommer til foreldelse også er noe som vurderes.

– Jeg har stor respekt for veteranorganisasjonene, jeg er veteran selv, så jeg tar ikke lett på disse tingene, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Bakke-Jensen er ikke enig i at det er nødvendig å gå igjennom om SPKs praksis har vært i tråd med gjeldende rett i sakene tilbake i tid:

– Det tror jeg vil være veldig ressurskrevende. Arbeidsgruppen foreslår en saksbehandlingsregel for å være sikre på at spesialistvurderinger hensyntas, men dette er to forskjellige ting: Jeg tror ikke vi kan konkludere med at erstatningsordningen har vært feil.

– Man kan ikke vite det før man har sett på det?

– Det vi kan vite er at vi har brukt veldig mye ressurser på å se hvordan denne ordningen er, og i stort har den nedsatte gruppen

konkludert med at ordningen har fungert etter intensjonen.

Om kritikken fra Moxnes sier Bakke-Jensen at det er en beskrivelse av den norske veteranpolitikken som er for smal, og som han ikke vedkjenner seg.

– Vi leverte veteranmeldingen på stortinget i vår - så har vi jobbet med en rekke forslag ved siden av. En del av det her har vi sett på, en del av det her har vi jobbet og jobber fortsatt med. Men vi må jobbe grundig med det for å ta det på alvor.

Publisert: 07.10.20 kl. 17:35 Oppdatert: 07.10.20 kl. 18:05