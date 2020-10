DET STORE SPØRSMÅLET: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er ikke villig til å erklære seg som Sp’s statsministerkandidat. Her er han i Stortinget da regjeringen la fram statsbudsjettet for 2021 tidligere i oktober. Foto: Terje Bringedal

Er Trygve Slagsvold Vedum Sp’s statsministerkandidat? Se hva han svarte

Sp puster Ap i nakken på flere målinger. Men partileder Trygve Slagsvold Vedum vil ikke svare på om han er partiets statsministerkandidat. Det er for mye personfokus, sier han. Fredag kveld deltar han i NRKs «Nytt på nytt».

Flere fylkesledere i Sp sier nå åpent i Aftenposten at de vil ha Trygve Slagsvold Vedum som statsminister i en ny Ap/Sp-basert regjering.

I en måling i Dagbladet torsdag er det dødt løp i en tenkt statsministerkamp mellom Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Av velgerne som sier de vil stemme SV, Ap eller Senterpartiet, svarer 49 prosent at Trygve Slagsvold Vedum bør bli statsminister, mens 48 prosent foretrekker Støre i Dagbladets måling.

Så VG stilte dette spørsmålet til Trygve Slagsvold Vedum fredag ettermiddag:

– Er du Sps statsministerkandidat?

– Jeg tror det er greit å ta det litt med ro nå. Dette er bare en måling, svarer Sp-lederen.

– Flere av Sps fylkesledere vil at partiet skal kreve statsministeren dersom dere blir større enn Ap i et rødgrønt flertall?

– Jeg mener det er viktig å diskutere politiske saker. Jeg mener at det er for mye diskusjon om posisjoner, men partiledere kommer og går mens hverdagsproblemene om folk består. Vi vil ha debatten om sakene som er viktigst for Norge.

– Ønsker ikke Sp å få statsministeren dersom dere blir det største partiet i en ny regjering?

– Dette er en spill-diskusjon som jeg ikke vil inn i.

– Skal det tolkes som at Sp ikke ønsker statsministervervet?

– Sp vil ha en Sp og Ap-basert regjering. Og nå blir jeg spurt om spørsmål rundt statsrådsposisjoner hele tiden. Det er en problemstilling jeg avviser.

– Har Sp en annen statsministerkandidat enn deg, siden du ikke vil svare?

– Det er dere som er opptatt av det. Jeg tror folk tar det veldig med ro. Folk er opptatt av sakene. Hvordan vi kan hjelpe pendlerne, norsk industri og nasjonalt eierskap.

– Dine fylkesledere mener at Sp bør ha en statsministerkandidat?

– Men de sier samtidig at sakene er viktigst.

– Jo, men de etterlyser også at du tar stilling til om du vil ha det høyeste tillitsvervet i norsk politikk?

– Det nest høyeste. Stortingspresidenten er det høyeste.

– OK. Det nest høyeste. Men hvorfor vil du ikke erklære deg som kandidat til statsministervervet?

– Fordi hele diskusjonen er mediedrevet.

DUELL: Det viktigste er å møte folk, sier Trygve Slagsvold Vedum, på spørsmål om det er greit at statsministerduellene foregår mellom Jonas Gahr Støre og Erna Solberg, med Vedum på sidelinjen. Foto: Helge Mikalsen

– Er det greit for deg at de største duellene i norsk politikk er mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre, men uten deg?

– Det er ikke så farlig, egentlig. Det viktigste er å møte folk. Men statsministeren og jeg er nok de som er mest uenig. I mange spørsmål er Ap og Høyre enige, som de var om politireformen, mens Sp representerer alternativet. Så merker jeg at Erna Solberg blir ukomfortabel når vi stiller spørsmål rundt hvorfor hun har sentralisert Norge, slik hun har gjort.

– Hvis du sier at du er Sp's statsministerkandidat, vil ikke det kunne gi deg mer debatt-tid med statsminister Erna Solberg?

– Det viktigste er å løfte sakene. Det er altfor mye fokus rundt rundt Solberg, Støre, Vedum og Jensen. På grunn av sosiale medier og nettavisene blir det mer og mer fokus rundt personene.

– Har du ikke bidratt til det selv?

– Jeg prøver i alle fall å dempe det jeg kan.

– Fredag kveld deltar du i NRKs «Nytt på nytt» med en million seere. Mener du at det er å dempe person-fokuset?

– Det er en del av politikken. Og jeg synes det er litt morsomt å gjøre sånt en gang iblant. Å delta i slike settinger kan være med på å ufarliggjøre det å ta kontakt med meg. Den terskelen kan bli for høy om du bare stiller i programmer som «Debatten».

– Tror du at folk slutter å ta kontakt med deg om du erklærer deg som statsministerkandidat?

– Jeg setter stor pris på at folk kommer og tar opp små og store ting med meg når jeg er på tur.

– OK. Men hvis Sp ikke vil ha statsminister-verbet, hva er da den høyeste posisjonen dere vil kreve i eventuelle regjeringsforhandlinger med Ap?

– Kabal er ikke interessant. Det er sakene. Statsrådskabalen er punkt nummer to. Det er skummelt å gjøre opp om det på forhånd.

– Kan du begrunne hvorfor du ikke vil svare ja eller nei på hovedspørsmålet?

– Som jeg svarte i stad: Det er noen målinger nå. Så nå gjelder det å ta det litt med ro og jobbe med sakene. Alt handler ikke om personer.

– Så du vil fortsatt ikke svare på hovedspørsmålet her?

– Jeg har svart, da. Men jeg svarte kanskje ikke det dere ville at jeg skulle svare.

