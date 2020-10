KONTROLLØR: Sivilombudsmann Hanne Harlem forteller at forebyggingsenheten planlegger besøk til boliger for mennesker med utviklingshemming. Foto: Heiko Junge

Skal finne ut om utviklingshemmede opplever ulovlig frihetsberøvelse

Helsedirektoratet varsler en opprydding i regelverk og Stortinget krever en kartlegging. Sivilombudsmannen vil for første gang besøke kommunale boliger for utviklingshemmede i høst.

VG avslørte i september at minst 2700 utviklingshemmede har fått innført besøksstans til sine private hjem. Et ufrivillig besøksforbud er et brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Tirsdag stemte et enstemmig storting for å pålegge regjeringen å kartlegge omfanget av besøksstans og besøksrestriksjoner.

Samtidig varsler myndighetene flere tiltak for å sikre at ingen utviklingshemmede lenger skal bli nektet å ta imot besøk.

Helsedirektoratet varsler at de vil lage en ny veileder og sende alle kommuner. Statens helsetilsyn skriver at det «påhviler kommunene ansvar for å sørge for at de forholdene som VG har avdekket i tidlig fase av pandemien, er/blir bragt i orden».

Slik har VG jobbet VG har spurt samtlige norske kommuner hvor mange personer med psykisk utviklingshemming som bor i en omsorgsbolig eller bofellesskap der det er innført besøksstans. Svarene omfatter hele eller deler av perioden 1. mars til 1. mai 2020. Ifølge kommunene har 2706 personer med psykisk utviklingshemming hatt besøksstans i perioden. 137 kommuner bekrefter at de innførte besøksstans i bofellesskap og omsorgsboliger. Tallet har økt siden publisering 20. september ettersom nye kommuner bekrefter besøksstans. I samme periode fattet kommunene 27 tvangsvedtak begrunnet med Covid-19 og smittevern. Det er ikke kjent hvor mange som frivillig hadde besøksstans eller om det er fattet andre typer lovlig vedtak. 26 kommuner svarer at de har innført portforbud eller bedt beboere om å holde seg innendørs. Dette gjelder 355 utviklingshemmede. Enkelte fikk portforbud mens de ble testet for smitte. Funnet er basert på kommunenes egenrapportering og egen definisjon av besøksstans og portforbud. Innsynet er besvart av 339 kommuner. Det utgjør 95 prosent av landets kommuner. Ni kommuner har avslått VGs innsynsbegjæring. Et flertall av kommunene begrunner besøksstans i retningslinjene Helsedirektoratet sendte ut 14. mars 2020. Ifølge Helsedirektoratet var det ikke lovlig å innføre besøksstans i utviklingshemmedes hjem basert på deres brev. Vis mer

– Mer sårbare for krenkelser

I høst vil Sivilombudsmannens forebyggingsenhet for første gang besøke kommunale sykehjem og omsorgsboliger for utviklingshemmede.

– Å besøke denne typen boliger har blitt mer aktuelt som følge av pandemien, skriver sivilombudsmann Hanne Harlem.

Forebyggingsenheten har som mål å avdekke og forebygge tortur og umenneskelig behandling. Tidligere har de gjort tilsyn med statlige institusjoner der nordmenn opplever frihetsberøvelse som fengsler, barnevernsinstitusjoner og psykiatriske sykehus.

– Alle steder der noen er fratatt friheten, vil det være en risiko for at de utsettes for krenkelser av deres menneskerettigheter. Mennesker med utviklingshemming har i ulik grad hjelpebehov og det gjør dem også mer sårbare for krenkelser, skriver Harlem.

– Vi har merket oss de alvorlige forholdene som er blitt beskrevet i VGs artikler. Dette er informasjon vi tar med oss når vi nå planlegger besøk til boliger for mennesker med utviklingshemming.

HELSEMINISTER: Bent Høie (H) og regjeringen har fått et oppdrag av Stortinget. Foto: Terje Bringedal

Enstemmig storting

Helseminister Bent Høie (H) har tidligere sagt at han ikke mener det er nødvendig å kartlegge det nøyaktige omfanget av ulovlig besøksstans.

– Vi vet nok til å vite at omfanget er betydelig og at det har vært et problem, sa Høie til VG.

Tirsdag fikk han klar beskjed fra et samlet storting om at det ikke er nok. Samtlige partier stemte for et forslag fra Senterpartiet der regjeringen ble bedt om å kartlegge besøksstans for eldre og funksjonshemmede.

Regjeringen kan enten løse det ved å opprette en egen gransking eller tydeliggjøre behovet for en kartlegging i mandatet til koronakommisjonen.

– Forslaget bygger blant annet på VGs arbeid som viste at dette er et stort samfunnsproblem. Nå har regjeringen plikt til å følge det opp, sier helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe (Sp).

Helsedepartementet svarte torsdag at de ennå ikke har besluttet hvordan vedtaket skal følges opp.

Lager nye anbefalinger

Helsedirektoratet forteller at de nå vil lage en ny veileder som skal gå ut til alle landets kommuner.

– Fordi vi ser at noen kommuner har hatt en praksis som er i strid med lovverket, lager vi nå en egen anbefaling for besøk i omsorgsboliger. Den vil være klar og blir sendt til kommunene i løpet av et par uker, skriver avdelingsdirektør Helga Katharina Haug.

– Vi kommer om kort tid til å sende ut informasjon til kommunene om hvilke regler som gjelder og hvordan vi anbefaler kommunene å veilede og støtte personer som bor i omsorgsboliger slik at de kan gjøre gode valg ved lokale smitteutbrudd.

NY VEILEDER: Avdelingsdirektør Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet. Foto: Mona Grivi Norman

Forskning og undersøkelser

Helsedirektoratet sier at det aldri har vært hjemmel til å innføre generell besøksstans i de private hjemmene til utviklingshemmede. Likevel viste VGs kartlegging at det skjedde for minst 2700 personer.

Dette ble presisert i et brev fra direktoratet 20. april. Likevel kjenner VG til flere tilfeller der besøksstans vart til slutten av mai.

– Hva vet Helsedirektoratet om omfanget av besøksstans i kommunene etter 20. april?

– Vi har ikke oversikt over dette, men har god dialog med fylkesmennene, Helsetilsynet og brukerorganisasjoner. De har sagt tydelig fra til oss at dette er et problem, skriver Haug.

