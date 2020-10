MØRKE SKYER: Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet etterlyser mye mer målrettet og raus kompensasjon fra regjeringen for skolenes corona-merutgifter. Foto: Helge Mikalsen, VG

Undersøkelse: Åtte av 100 skoler har fått dekket corona-utgifter

Kun åtte av 100 rektorer og skoleledere oppgir at deres skole har fått kompensert merutgifter til vikarer, gruppeinndeling, økt sykefravær og bedre rengjøring, viser undersøkelse.

Nå nettopp

Tilbakemeldingene fra skolelederne stemmer ikke overens med regjeringens løfter om at merutgifter skal kompenseres, bemerker leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

– At kun åtte prosent av skolelederne oppgir at de har fått kompensert merugifter grunnet coronakrisen står i grell kontrast til signalene fra regjeringen og kunnskapsministeren om å stille opp for en kriserammet skole. Nå opplever vi at avstanden er så lang mellom løfter og realiteter, at dette får en uheldig effekt, sier Handal til VG.

TILBAKE PÅ SKOLEN: Elevene er tilbake på skolen, men mange skoler er fortsatt preget av karantene og høyt fravær både blant elever og lærere. ILLUSTRASJONSFOTO Foto: Gorm Kallestad / NTB

les også Solberg ber bedriftene holde julebord for sine ansatte

Han leder den desidert største fagorganisasjonen for lærere, skoleledere og barnehagelærere - med 182.000 medlemmer.

Funnene i undersøkelsen viser også at mange av skolelederne ikke har tro på at pengene kommer. Samtidig har 62 prosent av de spurte fått signaler om budsjettkutt neste år.

Undersøkelsen På spørsmål om skolen har fått kompensert eller fått løfter om å få kompensert ekstrautgifter som følge av smittevern/koronaepidemien, svarer 8 prosent at dette er blitt- eller blir kompensert.

47 prosent av skolene oppgir at de får kompensert noe av ekstrautgiftene, mens 30 prosent svarer at de ikke får kompensert slike utgifter.

11 prosent er usikre på om de får slik kompensasjon, og 5 prosent oppgir at de ikke hadde ekstrautgifter.

62 prosent av rektorene/skolelederne har fått signaler om at de må planlegge for nedskjæringer i neste års budsjett. 23 prosent har ikke fått slike signaler, mens 14 prosent er usikre på dette.

Undersøkelsen er gjennomført ved at 530 skoleledere og rektorer fra et representativt utvalg på ulike skoler har svart på spørsmål om skolesituasjonen knyttet til corona-pandemien.

Undersøkelsen er utført av Respons Analyse for Utdanningsforbundet. Vis mer

– Flere av funnene tyder de på at skolelederne ikke tror pengene kommer, og at de må kutte. Dette skjer til tross for regjeringens uttalelser om at den vil prioritere barn og unge. Men det skjer ikke i praksis, kommenterer Handal.

Følgene

Både han og skoleledere peker på flere følger av corona-skolen som fører med seg merkostnader.

Inndeling av elevene i grupper eller kohorter krever flere folk som kan drive undervisningen.

Et kraftig forsterket renhold. Lokaler og utstyr må vaskes ned og holdes rent og trygt kontinuerlig.

Lærerne må holde seg oftere hjemme enn tidligere – på grunn av sykdom og symptomer på sykdom.

Økt behov for vikarer, som igjen øker behovet for lønnsmidler.

Mange skoler har også behov for andre og utvidede lokaler.

les også Melby vil ha valgfag fra 5. klasse, men fulgte ikke med selv

På Berg skole i Trondheim setter rektor Michael Johnsen ord på merkostnadene.

– Vi merker kostnadene knyttet til coronaen på flere måter: Ekstraordinære planer og organisering av hjemmeskole-undervisning pluss vikarbruk har vært utfordrende økonomisk. Dette kommer på toppen av vår grunnfinansiering som er strammet inn fra før, sier Johnsen til VG.

– Hva er de mest alvorlige konsekvensene?

– Vi prøver å skjerme spesialundervisningen så langt som mulig. Vi har ikke råd til mange nye læremidler til elever og ansatte denne høsten da vi skal gå inn i de nye læreplanene i tråd med fagfornyelsen. Vi sliter også med å finansiere vikardekningen. Coronaskolen har ført til slitasje på personalet. Vi har vært nødt til å redusere aktiviteten, svarer rektoren.

les også Ny ledertrio i Venstre: – Ikke skuff oss

Han beskriver videre at skolen er helt «på terskelen» av det forsvarlige hva gjelder lærertetthet og spesialundervisning.

– Jeg skulle gjerne ha gitt elevene mer lærerkapasitet og mer spisskompetanse, beklager rektoren.

Men uten betydelig tilførsel av midler og med en høst, vinter og vår i møte med karantene og høyt lærer-fravær, så mener Michael Johnsen at blir det tøft å få dette til å gå rundt.

På Tøyen skole i Oslo er rektor Hilmar Flatabø også opptatt av at den belastningen som elever og lærere er påført under pandemien må kompenseres.

– Generelt er jeg bekymret over om vi virkelig får dekket de merutgiftene som er påløpt. Skole-Norge har nok en forventning om at myndighetene øremerker en del av tilleggsmidlene til dette, sier Flatabø til VG.

les også Smittevern i skolen – elefanten i rommet

Steffen Handal følger opp:

– Man bruker de lærer-kreftene man har til rådighet for å yte mest mulig ordinær undervisning. Men det går gjerne ut over de elevene som trenger lærer-ressursene mest, for eksempel elever som har krav på spesialundervisning.

På Kannik skole i Stavanger, har rektor Finn Lea fått vite at kommunens toppsjef ønsker å kutte i driften neste år. Men han har fått kompensert noe av merutgiftene knyttet til corona-krisen.

– Vi har fått dekket alle utgifter til tekniske ting – slik som håndsprit, rengjøring og utstyr. Men når det gjelder vikarbruk så er dette litt mer usikkert. Spesielt har det vakt en viss bekymring at kommunedirektøren har foreslått kutt på 125 millioner i kommunens drift. Vi for vår del har ingenting å kutte, sier rektor Lea til VG.

Også han har forventninger til regjeringens statsbudsjettforslag som kommer onsdag.

– Ja, jeg håper virkelig det skal dryppe noe på oss i skolene også, sier Lea.

GJENÅPNING: Guri Melby besøkte Strømmen videregående skole da skolene gjenåpnet i mai. Her er hun i et klasserom på frisørlinjen. Foto: Terje Bringedal, VG

Kunnskapsminister Guri Melby (V) minner om at det er kommunene som skoleeiere som vet best hvor skoen trykker - og dermed selv må styre hvor kompensasjonsmidler skal brukes.

Nedsatte arbeidsgruppe

– Det er ikke aktuelt for oss å gripe inn i de lokale budsjettprosessene For å få oversikt over hvilke konsekvenser coronakrisen har hatt for kommuneøkonomien har regjeringen satt ned en arbeidsgruppe sammen med KS som skal kartlegge dette. Dersom det viser seg at kompensasjonen som allerede er gitt til kommunesektoren er for liten, vil regjeringen følge opp med forslag til økte bevilgninger, skriver Melby i en e-post til VG.

– Hvordan reagerer du på at skoler forbereder nye kutt i vikarutgifter, spesialundervisning og lærertetthet også inn i 2021?

– Regjeringen har gjentatte ganger varslet at kommunesektoren skal kompenseres for merutgifter og mindreinntekter i forbindelse med virusutbruddet, svarer Melby.

les også Støre vil gi kommuner privatskole-veto

Hun minner om tidligere ekstrabevilgninger og økonomiske tiltak til kommunesektoren i år på i underkant av 20 milliarder kroner. I tillegg regner regjeringen inn virkningen av lavere anslått lønns- og prisvekst i 2020, som i revidert nasjonalbudsjett 2020 var anslått til 9,1 milliarder. 21. september la regjeringen frem en ny tiltakspakke med forslag om ytterligere bevilgninger til kommunesektoren.

- Skolene må sørge for at elevene får en forsvarlig opplæring og skolene kan ikke la være å gi nødvendig spesialundervisning, skriver skolestatsråden.

Steffen Handal i Utdanningsforbundet sier til VG at han er glad for at kunnskapsminister Guri Melby er lærerutdannet, men kan ikke se at det har hjulpet på kommuneøkonomien i denne situasjonen.

Til det svarer Melby:

- Man trenger ikke være lærerutdannet for å forstå at dette har vært ekstremt krevende for alle de som jobber i skolen. Men regjeringen har hele tiden vært tydelig på at kommunene skal kompenseres for utgifter de har fått som følge av pandemien, fastslår statsråden.

Publisert: 06.10.20 kl. 08:23

Les også