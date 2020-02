SAMLET: Statsminister Erna Solberg på den første regjeringskonferanse sammen med sin nye regjering med Venstre og Krf, på statsministerens kontor 30. januar. Foto: Vidar Ruud, Scanpix

Erna Solberg: Hadde ikke informasjon om fiskeriministerens fylkestingverv

SVALBARD (VG) Tirsdag kveld sier statsminister Erna Solberg (H) til VG at hun fortsatt har tillit til Fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen (H), men at de ikke hadde informasjon om at han fortsatte i fylkestinget.

– Ja, jeg mener han er en god fiskeriminister, og det betyr også at jeg har tillit til ham, sier hun.

På spørsmål om Statsministerens kontor var orientert om at Sivertsen også hadde verv i fylkestinget, svarer Solberg:

– Det vervet vi var veldig klar over at han hadde og fortsatte med etter at han ble statssekretær, var vervet knyttet til å være ordfører i kommunen, en kommune under sammenslåing.

– Men visste dere om fylkestingvervet?

– Vi hadde ikke noen spesiell informasjon om fylkestingvervet på det tidspunktet, og han har altså nå gått ut av det og sendte brev for flere uker siden om at han skulle gå ut av det. Men utgangspunktet er at man skal tre ut av andre verv, men der var det et unntak for den ordførerjobben, sier hun.

Statsministeren sier hun ikke kan svare på detaljene om når de ble klar over fylkestingvervet før hun har gått gjennom det med dem som har hatt samtalene med Sivertsen.

INNVIET: Fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen (H) på nøkkeloverrekkelse i Nærings- og fiskeridepartementet 24. januar. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Sivertsen hadde ikke godkjenning fra statsministeren til å fortsette som fylkestingsmedlem etter nyttår, men har likevel fått utbetalt 27.000 kroner i godtgjørelse fra Troms og Finnmark fylkeskommune så langt i år.

Det var Dagbladet som først avslørte at Sivertsen hadde fått urettmessig etterlønn fra Senja kommune, samtidig som han var statssekretær i Næringsdepartementet.

Så viste det seg at han også hadde mottatt godtgjørelse fra Troms og Finnmark fylkeskommune, helt fram til inneværende måned. Sivertsen skulle altså vært ute av fylkestinget ved årsskiftet, men han foretok seg ikke noe for å søke fritak. Dermed løp også utbetalingene videre.

Mandag kveld oppga Sivertsen til VG at han hadde ryddet opp og betalt tilbake 75.587 kroner og 85 øre i etterlønn. Han sa han også hadde avtalt fritak fra fylkestinget og tilbakebetaling av godtgjørelse med fylkesordføreren.

