SMITTE: Virussykdommen Covid-19 kan arte seg som en mild forkjølelse, eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Foto: NIAID RML

Coronaviruset - Slik beskytter du deg mot smitte

Her kan du lese hva du gjør dersom du mistenker at du er smittet og hva du bør gjøre for å unngå smitte.

Mistenker du smitte?

Du skal ikke dra til fastlegen, sykehuset eller legevakten dersom du mistenker coronasmitte. Folkehelseinstituttet sier imidlertid at du bør:

Ringe fastlegen din

Ringe legevakt (på nr 116117 kommer du til den nærmeste)

De anbefaler folk å kontakte lege på telefon hvis de har symptomer og har vært i en av disse situasjonene:

I et område med vedvarende spredning av coronaviruset de siste 14 dagene.

Har de siste 14 dagene vært i nærkontakt med noen som er bekreftet smittet med coronaviruset.

SYMPTOMER: Sykdommen starter gjerne med luftveisinfeksjon. De som er blitt alvorlig syke av coronaviruset, har gjerne alvorlig underliggende sykdom fra før.

Hvordan beskytte seg mot smitte

Folkehelseinstituttets hovedtips er at god hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for å få luftveisinfeksjoner - og også coronaviruset.

Du bør, når det er mulig, holde minst én meters avstand til personer med luftveissymptomer.

God håndhygiene er viktig. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt hvis du har vært ute blant folk.

Antibac , altså hånddesinfeksjon, er et alternativ dersom du ikke kan vaske hendene.

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke munnbind for friske personer. «Personer som bruker munnbind tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren», påpeker Folkehelseinstituttet.

De anbefaler alle som hoster å hoste eller nyse inn i et papir og kaste det rett i en søppelpose etter bruk. Hvis du ikke har papir, er alternativet å hoste inn i albuekroken - aldri i hendene.

Slik smitter viruset

Det nye coronaviruset smitter på samme måte som forkjølelse og influensa, gjennom dråpe- og kontaktsmitte:

Gjennom luften , for eksempel ved at en syk person hoster og nyser og du puster inn viruset eller det kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn.

Gjennom direkte kontakt, hvis en syk person har viruset på hendene og har fysisk kontakt med andre.

Gjennom gjenstander. Viruset kan også overføres indirekte hvis en syk person for eksempel har hostet på inventar eller har viruset på hendene og tar på gjenstander.

