Her sprenges snøen vekk fra Europaveien

Statens vegvesen tror ikke at E134 har vært stengt over så mange dager siden 1993. For å få has på snømengdene måtte det dynamitt til.

Synne Eggum Myrvang

NTB

For mindre enn 10 minutter siden

Europaveien over Haukelifjell har vært stengt siden søndag formiddag, og har blant annet holdt 50 personer innesnødd på Haukeliseter fjellstue fram til tirsdag. De som skulle østover kom seg hjem tirsdag – mens resten trolig vil komme seg hjem i løpet av dagen, sier bestyrer Håkon Aarthun.

Kontrollingeniør Stein Åsheim i Statens vegvesen kan ikke huske at veien har vært stengt så lenge sammenhengende siden 1993.

– Da var det en ekstrem vinter, dobbelt så mye snø som nå, og veien var stengt i ti dager sammenhengende, forteller han, som har jobbet i området i 33 år.

Sprengstoffet ble fraktet opp med en 1800 meter lang taubane som går i skredområdet. Banen er der ene og alene for snøryddingsformålet.

– Å sprenge vekk snøen her er standard prosedyre. Noen vintre sprenger vi ikke i det hele tatt, mens andre vintre sprenges det hver måned, forklarer Åsheim.

Arbeidet pågikk fra onsdag morgen til rundt klokken 11, før snøen kunne freses vekk der veien var for smal, og trafikkavviklingen kunne starte.

FØR ÅPNING: Slik så det ut på E134 etter spreningsarbeidene og før veien kunne åpne igjen onsdag ettermiddag. Foto: Mesta

– Det er umulig å si hvor mye snø som er sprengt vekk, men det er atskillige kubikk, forklarer kontrollingeniøren.

Vegvesenet melder onsdag ettermiddag at det er fri ferdsel etter både snøstengt vei og påfølgende opprydningsarbeid:

Brøytetoget kjørte seg fast

Bergensbanen stengte mandag mellom Ustaoset og Myrdal etter at et snøskred førte til at store deler av et snøoverbygg ble ødelagt. Snømassene har gjort det vanskelig selv for brøytetoget og rydde unna banen:

– Det var rett og slett så mye snø at arbeidsmaskinen kjørte seg fast da det ryddet snø. Enkelte steder har det kommet rundt tre meter, sier pressevakt Liv Tone Otterholt i Bane NOR til VG.

STORE SNØMASSER: Arbeidsmaskinen brøytet østfra mot Finse da den kjørte seg fast i en snøfonn. Foto: Spordrift

Siste oppdatering er at maskinen har kommet seg løs, at det er ryddet ved bygget som ble ødelagt og at rasstedet er ryddet for snø.

– Det jobbes nå med å rydde snø slik at kontaktledningen, som gir strøm til toget, kan repareres og jernbanen kan freses for snø. Det er ventet at banen kan åpne igjen ved midnatt, sier Otterholt videre.

Det vil likevel være buss for tog resten av onsdag og natt til torsdag, opplyser kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy til NTB. Morgentogene står også i fare for å bli erstattet med alternative framkomstmidler.

– Vi jobber på spreng med å flytte togene til riktig plass, slik at vi kan oppta normal kjøring utover formiddagen i morgen, sier Scholz.

Lokaltogene mellom Bergen, Voss og Myrdal går som normalt.

RYDDER UNNA: Her ryddes rasstedet ved snøoverbygget, som skal beskytte jernbanen mot snø. Foto: Bane NOR

Selv om det har vært fine arbeidsforhold for snørydderne i vest og innesnødde fjellstue-turister, er moroa trolig over igjen allerede torsdag, når et nytt lavtrykk er ventet å bre seg innover landet: Lavtrykket, som kommer fra Nordsjøen, vil først treffe Sørlandet med nedbør og sterk kuling, og deretter bevege seg nordover.

– I indre og høyere strøk vil nedbøren komme som sludd og snø. Over de høyeste fjellovergangene vil det komme snøfokk, sier vakthavende statsmeteorolog Martin Granerød til VG.

Her kan du se hvordan lavtrykket vil bevege seg mot Norge de neste timene og dagene ved å klikke på tidslinjen nederst:

Snøskredfaren er fortsatt stor i flere fjellområder og tar seg opp igjen torsdag. Årsaken er mye snø og kraftig vind, forklarer Tommy Skårholen, vaktleder i Snøskredvarslingen.

– Når snøen blåser i områdene som ligger i le for vinden, bygger det seg opp mye ustabil fokksnø. Om belastningen blir for stor, vil det løsne skred naturlig, forklarer han. Han oppfordrer alle som skal ferdes i fjellet til å holde seg unna snøskredterreng til situasjonen har roet seg og snøen har stabilisert seg.

Les mer om værforholdene for resten av vinterferien her.

Publisert: 19.02.20 kl. 17:09

