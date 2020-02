Hevder høyrepopulistiske nettverk kapret SAS-reklame

En svensk faktasjekker hevder overfor Aftonbladet at de voldsomme reaksjonene på SAS-reklamefilmen spredte seg fra svenske høyrevridde nettsteder via russiske Sputnik og videre ut i verden.

Den omstridte reklamefilmen ble delt på SAS’ Facebookside tirsdag. Den spør hva skandinavisk kultur egentlig er, og svarer med at det meste vi forbinder med Skandinavia er kopiert fra andre steder. Onsdag opplyste SAS til VG at de har fjernet reklamefilmen etter det de mistenker er et «koordinert angrep».

Onsdag ettermiddag publiserer selskapet en kortere versjon av den omstridte reklamen. Det opplyser selskapet i en pressemelding:

– SAS er et skandinavisk flyselskap som flyr reisende til, fra og innom Skandinavia, og vi står bak budskapet i filmen som handler om at reiser beriker oss, skriver SAS i meldingen.

– Vi fortsetter nå den planlagte kampanjen ved å publisere en kortere og tydeligere versjon, heter det videre.

Svenske Aftonbladet har intervjuet faktagransker Mathias Cederholm i Alle Fonti, et selskap som blant annet tilbyr kurs i kildekritikk og faktasjekking. Han fulgte med på hvordan SAS’ reklamefilm og reaksjonene på den spredte seg i sosiale medier tirsdag kveld.

– Mitt inntrykk er at det var svenske alternative nettsteder som Samhällsnytt og Nyheteridag som var blant de første til å omtale saken. Derfra søkte nyheten seg videre til mer ekstreme høyrepopulistiske aktører, sier han.

Cederholm brukte verktøyet Hoaxy til å kartlegge hvordan ordet «SAS» spredte seg på Twitter gjennom kvelden. Også emneknaggen #BoycottSAS spredte seg fra kritikerne. Ved midnatt skal økningen på begge begrepene ha vært eksplosjonsartet.

Faktasjekkeren sier grafen viser at det bare var noen få Twitter-kontoer som sto for mesteparten av spredningen. Spesielt Yggrdsilsnorna og Wayotworld var sentrale.

SPREDNING: En graf Mathias Cederholm har utarbeidet på verktøyet Hoaxy for å vise spredningen av reklamefilmen på Twitter tirsdag kveld og natt. Foto: Skjermdump fra Hoaxy via Aftonbladet

– Det finnes en rekke internasjonale nettverk som er tett koblet sammen. Når noe begynner å spre seg der, kan det gå raskt, sier Cederholm til Aftonbladet.

Tidlig onsdag morgen omtalte også Sputnik, det Kreml-styrt nyhetsbyrået som er kjent for å drive propaganda, reklamefilmen. Saken var illustrert med en skjermdump fra reklamefilmen der en mørkhudet mann smiler inn i kameraet. Ifølge Cederholm lenket Sputnik direkte til flere Twitter-kontoer.

– Det er et mønster vi kjenner fra før. Det kreves egentlig ikke mer koordinasjon. Disse aktørene er veldig vant til å identifisere kontroversielle saker og vet akkurat hva de skal gjøre for å maksimalisere spredningen, sier han.

Aftonbladet har også snakket med idéhistoriker og professor i miljøhistorie Sverker Sörlin. Han mener kampanjens temaer som mangfold, internasjonalisering og kulturarv, gjør den til et yndet mål for nettaktivister.

– Denne typen temaer er veldig enkle skyteskiver for nasjonalistisk og høyrepopulistisk kritikk. I filmen vises et bilde av de skandinaviske landene som mange på den konservative høyrekanten ikke liker, men det er virkelig. Det er virkeligheten som plager disse menneskene. Derfor blir de opprørt, sier han.

Ifølge Aftonbladet hadde reklamefilmen hundrevis av kommentarer og over 13.000 «liker ikke»-klikk på YouTube da den ble tatt ned.

Pressesjef John Eckhoff i SAS Norge begrunnet fjerningen slik til VG onsdag formiddag:

– Vi vil ikke risikere å bli en plattform for andres verdier som vi ikke selv kan stå for. Derfor har vi for øyeblikket tatt ned filmen fra våre kanaler og vurderer nå neste skritt.

