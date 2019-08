RØYKLAGT: Fredag la det seg et teppe av røyk over store deler av Tromsø. Foto: Marius Fiskum

Kraftig brann på industriområde i Tromsø

Fredag ettermiddag var det full fyr på et industriområde i Tromsø etter at en dieseldrevet høytrykksspyler skal ha eksplodert.

– Vi holder på med etterslukking nå som nok vil ta noen timer til, sier operatør i 110-sentralen Troms, Tore Hagerup til VG klokken 19.40 fredag kveld.

Politiet advarte tidligere om at røyken kunne være giftig, og ba folk om å holde dører og vinduer lukket. Klokken 20 opplyser Troms politidistrikt i en melding at beboerne kan oppholde seg utendørs, men bes om å være varsomme med tanke på røyklukt.

Beboere nord for Tverrforbindelsen bes fortsatt holde vinduer lukket på grunn av røyknedfall, ifølge oppdateringen fra Troms politidistrikt.

Hagerup opplyser at den giftige røyken skyldtes at det var dekk, maskindeler og biler som brant, men at det er svært lite røyk nå og at røyken derfor ikke er giftig lenger.

Rett før klokken 19 opplyste operasjonsleder Morten Augensen at den kraftige røyken hadde gitt seg.

– Vi lar bygget brenne ned og det er ikke aktuelt med evakueringer, sier Augensen.

Eksplosjon skal ha antent væsker

Ifølge politiet er brannen på et industriområde tilhørende et bilopphuggeri, og sort røyk dekket store deler av Tromsøya fredag ettermiddag og tidlig kveld.

– Politiet er på stedet og har pratet med arbeiderne som var på stedet da brannen startet. Vi har fått informasjon om at det skal være en dieseldrevet høytrykksspyler som har eksplodert og videre antent væsker i bygget. Brannen ble forsøkt slukket, men det nyttet ikke, sier Augensen.

Krimteknikere vil etterforske brannen, opplyser operasjonslederen.

En person pådro seg brannskader og ble sett til av helsepersonell. Ifølge operasjonslederen var dette antagelig en av de ansatte som var til stede da brannen brøt ut.

– Det er snakk om brannskader på en fot og en hånd. Personen er oppegående sier Augensen.

Politiet fikk melding om brannen klokken 17.25.

Stakkevoldvegen/Ringvegen ved Remiks er stengt for all trafikk som følge av den kraftige røyken, skriver politiet på Twitter.

KRAFTIG BRANN: Det brenner i et bildemonteringsfirma i Tromsø fredag ettermiddag. Foto: Eivind Kristiansen

– Smak av brent gummi

– Når vi er ute kjennes det en stikkende smak i halsen og brent gummi, sier Rune Brustad-Hansen (43) til VG klokken halv syv fredag kveld.

Rune bor omtrent midt på Tromøya, men er han på vei til Kvaløya i bil med familien når han snakker med VG.

– Folk som er ute og går holder genseren foran nesen og prøver å beskytte luftveiene. Det er ganske sterk og stikkende røyk, sier han.

DRO FRA ØYA: Rune Brustad-Hansen (43). Foto: Privat

Rune forteller han satt ute på terrassen da han hørte brannbilene ule fredag ettermiddag. Som frilansfotograf på siden av vanlig jobb, løp han inn for å hente kameraet sitt.

– Når jeg da kikket ut vinduet så jeg det var masse røyk på nordspissen av øya og innså at det var en storbrann, sier han.

Han gikk en stund ut i retning brannen for å ta bilder, og forteller hele universitetsområdet og sykehuset etterhvert var helt borte i røyken.

– Det kom ambulanser og politibiler i full fart hele veien.

Avgjørelsen om å ta turen over til Kvaløya, 30 minutter unna, ble tatt da det ifølge tobarnsfaren stod på som verst rundt klokken seks og en fellesmelding fra politiet kom på SMS:

FIKK SMS: Rundt klokken seks fredag mottok Rune SMS-varsel fra Troms politidistrikt som bad mottagerne om å holde seg inne og lukke vinduer og dører til annen beskjed var gitt. Foto: Privat

– Da tenkte jeg at vi bare stikker. Det var tett røyk, og vinden drev den sørover øya.

De planlegger å bli på naboøyen til de kan se at den verste røyken har roet seg.

Han forteller at folk ellers ser ut til å ha forholdt seg rolig til brannen.

Publisert: 02.08.19 kl. 18:08 Oppdatert: 02.08.19 kl. 20:08

