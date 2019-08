Gondolbane planlegges ved Romsdalseggen

Rauma kommune planlegger å bygge gondol til Nesaksla, som er en del av traseen til Romsdalseggen. Planene møter stor motstand fra friluftsfolk.

I tillegg til gondolbane planlegges det å bygges restaurant, overnattingstilbud og fjellspa på Nesaksla. Planene om gondol har blitt snakket om siden 1960-tallet, men har enn så lenge ikke blitt realisert.

Romsdalseggen er kåret til en av landets vakreste fjellturer. Åndalsnes har mange cruiseturister årlig, men mange får ikke tid til å bestige det 715 meter høye fjellet Nesaksla. Dette kan en gondolbane potensielt sett løse.

Sterkt imot

Forfatter og eventyrer Stein P. Aasheim er blant dem som er sterkt imot kommunens planer.

– En cruisebasert gondolbane og et spahotell på en fjelltopp er vulgært og trist, sier Aasheim til NRK.

Han etterlyser en konsekvensutredning av hva inngrepet vil bety for Romsdalseggen.

ORDFØRER: Lars Olav Hustad, Ordfører i Rauma kommune, sier gondolbanen vil være et tilbud til alle som ferdes i regionen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Lars Olav Hustad (H) er ordfører og styreleder i selskapet Romsdalen og jobber for å realisere gondolplanene. Han avviser at gondolbanen vil bli bygd for cruiseturistene.

– Det er selvsagt et tilbud til dem også, men det er først og fremst et tilbud til alle som ferdes i regionen, sier Hustad til kanalen. Han legger til at gondolbanen i Loen i Sogn og Fjordane har blitt en stor suksess.

Romsdalseggen blir besøkt av omtrent 50.000 i året, og med gondol kan tallet vokse til 150.000, ifølge kommunen.

Publisert: 03.08.19 kl. 15:15

