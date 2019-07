MANGE BRUDD: LOs sommerpatrulje har i år fokusert spesielt på serverings- og bemanningsbransjen. – Vi fant veldig mange brudd, sier Gaute Børstad Skjervø i LO. Illustrasjonsfoto. Foto: Hallgeir Vågenes

Slår alarm om serveringsbransjen: Fire av ti bedrifter bryter loven

I serveringsbransjen ble det avdekket brudd på arbeidsmiljøloven i fire av ti bedrifter. – Et bransjeproblem, mener LO.

Det viser ferske tall fra LOs sommerpatrulje.

Patruljen har for den 34. sommeren på rad kontrollert arbeidsplasser med unge arbeidstakere over hele landet.

Medieansvarlig Gaute Børstad Skjervø i sommerpatruljen sier at det er én ting som spesielt overrasker dem etter årets kontroll:

– Det er hvor graverende bruddene på arbeidsmiljøloven i serveringsbransjen er. De er verre enn vi trodde, både når det gjelder minstelønn, men også mistanker om svart arbeid.

OVERRASKET: Medieansvarlig Gaute Børstad Skjervø i sommerpatruljen sier han er overrasket over antall brudd avdekket i serveringsbransjen. Foto: Sandra Skillingsås

– Ganske sjokkerende

Målet med kontrollene er å skape en bevisstgjøring og samtidig registrere brudd på arbeidsmiljøloven.

I år har patruljen hatt et særskilt fokus på serverings- og bemanningsbransjen. De har blant annet undersøkt kontrakter, arbeidstider og svart arbeid.

– Tallene fra i år viser at vi gjorde riktig vurdering. Vi fant veldig mange brudd, sier Børstad Skjervø i sommerpatruljen.

Dette er noen av de mest sentrale funnene i serverings- og bemanningsbransjen:

Én av fire ansatte i bemanningsbransjen hadde enten mangelfulle kontrakter, eller ingen kontrakt overhodet

Omtrent fem prosent av de ansatte i serveringsbransjen mangler kontrakt, mens 3,3 prosent hadde mangelfulle kontrakter

Én av ti bedrifter i serveringsbransjen hadde ikke vaktlister i henhold til arbeidsmiljøloven

Det forelå brudd på overtidsbestemmelser i 14,6 prosent av bedriftene i serveringsbransjen. Det er en økning på 5,5 prosent fra fjoråret

Patruljen hadde mistanker om svart arbeid hos 4,5 prosent av bedriftene i serveringsbransjen, noe som utgjør en tidobling fra 2018

– Ganske sjokkerende, sier Børstad Skjervø om antall tilfeller av mistanke om svart arbeid.

– Et bransjeproblem

Børstad Skjervø understreker at de i lang tid har vært klar over at unge arbeidstakere i denne bransjen er spesielt utsatt for brudd på arbeidsmiljøloven.

Totalt i serveringsbransjen avdekket sommerpatruljen brudd i 44 prosent av de kontrollerte bedriftene.

– Det er altfor høyt, og det viser at dette er et bransjeproblem. Vi håper at det fra politisk hold kan iverksettes bedre tilsyn, samt legges mer tid og ressurser i denne bransjen, sier Børstad Skjervø.

Han mener det er viktig å fokusere på unge arbeidstakere, fordi de i hele bransjen er en sårbar målgruppe.

Blant annet har de ofte lite kunnskap om hvilke rettigheter de har.

– Vi merker også at mange er usikre i sin første jobb, og redde for å si ifra hvis de opplever noe som er ugreit. Da er det lettere å si ifra til oss som en uavhengig part.

Brudd på overtid hos én av ti bedrifter

Totalt 4788 bedrifter i alle bransjer har fått besøk av LOs Sommerpatrulje i sommer.

Her er de mest sentrale nasjonale funnene:

Fire av ti kontrollerte bedrifter hadde noen form for brudd på arbeidsmiljøloven

I 5,2 prosent av bedriftene avdekket patruljen mangler på kontrakt, mens 3,5 prosent hadde mangelfulle kontrakter

I 38 prosent av bedriftene var ikke de ansatte klar over hvem verneombudet på bedriften var. Dette er en økning på 10 prosent fra 2018

Rundt 8 prosent av bedriftene hadde vaktlister for sine ansatte som ikke tilfredsstilte kravene i arbeidsmiljøloven

Brudd på overtidsbestemmelser fant sted i omtrent én av ti bedrifter

Patruljen hadde mistanke om at det foregikk svart arbeid ved 1,3 av bedriftene

Til tross for at Børstad Skjervø mener tallene på brudd er for høye, trekker han frem ett punkt som har forbedret seg de siste årene:

– Det er positivt å se at for eksempel antall mangelfulle kontrakter går ned nasjonalt. I alle bransjer blir kontraktene bedre.