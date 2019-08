VARMEBOBLE: En varmluftskjerne – en rest av hetebølgen fra forrige uke – har kommet tilbake og lagt seg over Sør-Norge denne helgen, og kan gi inntil 27 varmegrader. Foto: Kart: StormGeo

Rest av hetebølgen gir ny varm sommerhelg i sør

Hetebølgen som herjet Europa i forrige uke er ikke blåst bort. Faktisk er den tilbake over Sør-Norge denne helgen. Det gir temperaturer opp til 27 grader!

– Ja, hetebølgen ble jo blåst bort med nordavind mandag og tirsdag. Men noe har skjedd, for en varmluftskjerne er tilbake og ligger nå nokså rolig over Sør-Norge, forklarer meteorolog Isak Slettebø i StormGeo.

REKORDVARME: Sist fredag satte Bergen ny varmerekord med 32,9 grader i sentrum. Phonnipha Støverstein (tv.) og Borghild Grindheim (22) nøt været på Bryggen. Foto: Hallgeir Vågenes

Varmere enn Europa

Det gir solide sommertemperaturer over mesteparten av Sør-Norge, inkludert Trøndelag.

– Høyest temperatur vil vi nok se på Østlandet, med opp til 27 varmegrader. På Vestlandet vil temperaturene ligge litt lavere på grunn av nordavind.

Ja, faktisk har Sør-Norge høyere temperaturer disse dagene enn mange steder lenger sør i Europa, på grunn av hetebølge-resten som har lagt seg til ro.

Han advarer likevel mot typiske sommerlige ettermiddagsregnskyll, særlig på Østlandet.

Meteorologisk institutt har også sendt ut farevarsel om torden søndag:

Grønland-høytrykk

Et nokså omfattende høytrykk over Grønland bestemmer det meste av været de kommende dagene og ukene. Norge ligger i utkanten av dette, men nyter godt av nokså stabilt sommervær.

– Dette er ikke kraftige værsystemer, heller nokså svake. I det hele tatt er være preget av svake lavtrykk og svake høytrykk som beveger seg lite og sakte. Men høytrykket stanser lavtrykk fra vest, eller de presser dem i en mer sørlig bane, forklarer han.

Bra i nord

Også Nord-Norge preges av mye bra vær på grunn av Grønland-høytrykket, og kan etter hvert også få en ny omgang med varm østavind:

– Ut over i neste uke ser det ut som vi får et høytrykk i Barentshavet som sammen med et lavtrykk sør for Finland gir østlig vind. Det åpner for nye dager med høye temperaturer og fint vær i Finnmark og Troms, sier Slettebø.

Kaldere over helgen

De høye temperaturene i Sør-Norge varer ikke i evighet, og fra søndag av vil de dale merkbar – til typisk 20-tallet for Østlandet.

Utover uken nærmer et svakt lavtrykk seg fra De britiske øyer. Dette går i en sørlig bane, som åpner for å gi regn på Sør- og Østlandet. Prognosene er noe varierende, men det kan se ut som om Sør-Norge har noen regnværsdager fra torsdag av.

Sørlige lavtrykk

Denne situasjonen med lavtrykk i sørlig bane inn over Sør- og Østlandet ser også ut til å bli gjeldende for uken deretter, altså uken som starter med mandag 12. august.

– Det kan ventes en del regn i de periodene disse lavtrykkene passerer, sier meteorolog Frode Håvik Korneliussen i StormGeo, som lager seksukersvarsel for kraftbransjen.

Publisert: 02.08.19 kl. 16:52

