Åpner for jobbreiser i Norden fra 1. juni

Fra 1. juni kan man utføre jobbreiser i hele Norden, uten at man må i karantene i etterkant.

Oppdatert nå nettopp

Torsdag holdt regjeringen pressekonferanse fra Statsministerens kontor, hvor de kom med ny informasjon rundt gjenåpningen av Norge.

Helseminister Bent Høie, næringsminister Iselin Nybø og kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja deltok på dagens pressekonferanse.

I tillegg var helsedirektør Espen R. Nakstad i Helsedirektoratet og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet til stede.

– Viktig for næringslivet

Næringsminister Iselin Nybø kunne informere om at Color Line fra 1. juni igjen kan begynne å gå mellom Oslo og Kiel.

– Dette er en gledelig nyhet. Men passasjerer kan ennå ikke gå i land i Kiel, men derimot får veldig mange ansatte komme tilbake til sine arbeidsplasser.

Fornøyelsesparker og utesteder åpner også dørene fra 1. juni.

– Vi oppfordrer alle til å benytte seg av disse tilbudene. Dra på restaurant med familien og ta med barna til fornøyelsesparkene, sier Nybø.

les også En måned etter gjenåpning: Dette sier tallene

I tillegg åpnes det fra 1. juni for jobbreiser i hele Norden, uten at man må i karantene ved hjemkomst til Norge.

– Dette er veldig viktig for næringslivet. Arbeidskraften flyter normalt over grensene, enten det er verftsarbeidere, servicepersonell eller andre, sier Nybø.

På spørsmål om fritidsreiser i Norden svarer Høie at de arbeider med en plan rundt dette, hvor det inngår samarbeid med våre naboland.

les også Tillater barneidrett med kontakt fra og med 1. juni: – Vi vet hvor viktig idretten er

Direktør for NHOs arbeidsliv, Nina Melsom, sier de er fornøyde med at det nå åpnes for jobbreiser i Norden, uten pålegg om karantene ved hjemkomst.

– Det er positivt at regjeringen nå åpner for at alle arbeidere fra Norden slipper karantene. Men vi håper at Regjeringen snart åpner for jobbreiser uten karantene også for andre europeiske land som har smittesituasjonen under kontroll.

Nye karanteneregler

Fra 1. juni lettes karantenereglene for personer som har vært i nærkontakt med smittede.

– Kun personer som bor i samme husstand eller har tilsvarende former for kontakt med personer som er bekreftet smittet, må i karantene opplyser Høie.

Som eksempler på tilsvarende kontakt nevnte helseministeren blant annet hyttetur med venner, der én av deltakerne blir bekreftet koronasmittet, kjærester som ikke bor sammen, eller hvis man har pleiet en pasient som senere får bekreftet smitte. I slike tilfeller gjelder fortsatt karantene i ti dager.

Ellers holder det nå at man blir testet på dag tre og dag sju.

– Men ytterligere gjenåpning, kombinert med økt tilgang til testing, vil kunne føre til en økning i antall tilfeller, understreket helseministeren.

Åpner for all barne- og ungdomsidrett

Abid Q. Raja kan informere om at all barne- og ungdomsidrett opp tik 19 år er lov fra 1. juni. Både innendørs og utendørs.

– Dette er en god nyhet for alle barn og unge som har savnet å være på trening. I tillegg vil det bety mye for mange familier, sier Raja.

Regelen om et maksimalt antall på 20 personer i en gruppe gjelder fortsatt, og det åpnes foreløpig kun for treninger ikke kamper.

Svømmeundervisning og svømmehaller åpner også fra 1. juni, og idretter med en til en kontakt, som for eksempel kampsport, blir også lov fra denne datoen.

– Dette forutsatt av at antall treningspartnere begrenses til å være de samme.

Publisert: 28.05.20 kl. 16:06 Oppdatert: 28.05.20 kl. 16:52

Les også

Mer om Coronaviruset Folkehelseinstituttet Pressekonferanse Helsedirektoratet

Fra andre aviser