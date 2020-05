NÆRHET OG AVSTAND: De er samkjørte som to gamle partifeller, selv om de tilhører hvert sitt parti, Guri Melby (V) og Henrik Asheim (H). Både corona-avstand og krav til håndsprit blir respektert i Kunnskapsdepartementet. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Utdanningsstatsråder bekymret for 18–28-åringene

De to statsrådene for utdanning frykter brutalt større elevfrafall etter coronaen. Både Guri Melby (V) og Henrik Asheim (H) frykter at en større del av 18-28-åringene havner i ledighet og utenforskap.

Kortsiktige konsekvenser av coronakrisen er én ting. Men de to statsrådene er egentlig like redde for de lange, mer uoversiktlige følgene. De vet ikke hva som kommer, men begge mener det kan bli vondt for mange. Lenge.

Og mest utsatt er de unge i deres egen «portefølje»; 18–28-åringene.

Guri Melby kommer for sent til dobbeltintervjuet, og må tåle et litt strengt blikk fra kollega Asheim som har nesten to måneders lengre ansiennitet som statsråd. Men kjemien er der selv om de tar plass helt i hver sin ende av sofaen i møterommet. Nå deler de bekymringen for unge mennesker. Og de kjenner sammen på ansvaret.

– Vi har sett i tidligere kriser også at de som ofte blir hardest rammet, er de unge. Og kanskje særlig de som ikke har klart å bli ferdig med utdanningen sin. Det store, store problemet da er at veien tilbake til studier eller jobb blir veldig tung. Vi risikerer å få en generasjon som ikke greier å få et fotfeste i arbeidslivet. Derfor må vi se på tiltak som gjør at disse ungdommene får fullført sin utdanning, sier Melby.

GATELANGS: Dresskledde Henrik Asheim (H) og Guri Melby iført dongerijakke og skjørt (V) mener de fremstår som to prototyper på en høyrepolitiker og en venstrepolitiker. Her rusler de oppover Karl Johans gate kun til ære for fotografen. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Selv har hun mangeårig høyere utdanning som lektor. Hun vet at de med lengre utdanning og lengre erfaring fra arbeidslivet, vil stå sterkest etter coronaen.

Henrik Asheim er mer en såkalt halvstudert røver – selv om han har hovedansvar for både forskning og høyere utdanning.

Ledighetsboom

– De vi er ekstra bekymret for nå, er de som går i videregående skole, de som skal ut i lære, og studentene. Vi ser også at unge i 20-årene har dobbelt så høy arbeidsledighet som eldre. Det er er også denne aldersgruppen som skyves ut ved permitteringer og oppsigelser, advarer Asheim.

Guri Melby: – Det er typisk blant 18-19-åringer som går på yrkesfag at frafallet har vært høyest. Det som nå er veldig skummelt er at mange lærlinger er blitt permittert. Jeg opplever at lærere har en sterk bekymring for at elevene deres ikke kommer ut i lære, -har mistet læreplassen sin eller får utsatt læretid, slik at det blir enda trangere for dem som skal ut i lære til høsten.

LYSPUNKT: Hyggelig herre som ber to utsatte statsråder om autograf. Begivenheten fant sted helt spontant på Karl Johans gate tirsdag formiddag. Foto: Frank Ertesvåg, VG

– Men det har jo vært en mangel på lærlingplasser i årevis. Hvorfor har ikke regjeringen Solberg klart å løse dette?

Melby: – Det har vært en positiv utvikling med en økende andel lærlinger – og samtidig en økende andel som fullfører videregående utdanning fra 70 prosent til 75 prosent.

Mangel på læreplasser

– Bør ikke elever som tar yrkesfag være sikret lærlingplass og slik få fullført en fullverdig utdanning?

Guri Melby: – Målet er at alle skal få læreplass.

Henrik Asheim: – Vårt system i Norge skiller seg fra mange andre land. Yrkesfagutdanningen vår er veldig god fordi den er så tett koblet på arbeidslivet. Men det skaper en sårbarhet, du må sørge for at den lærlingplassen er der.

Guri Melby minner også om at private arbeidsgivere ikke kan tvinges til å ta inn lærlinger.

– Men vi må vurdere hva vi kan gjøre for å få bedrifter til å ta imot flere lærlinger. For en bedrift som er på randen av konkurs, så er det ikke sikkert at litt mer tilskudd er det som skal til for å ta inn lærlinger, påpeker Melby og Asheim mens de veksler mellom hverandres setninger.

Tyngre vei tilbake

De er åpne om at de også frykter mer psykisk uhelse og utenforskap blant unge mennesker etter coronaen.

– Derfra blir veien tilbake desto tyngre. Nå hadde vi stengte skoler i ukevis. For mange av disse elevene er ikke skolene åpnet før nå nettopp. Lærere rapporterer at det ikke er alle elevene de har fått tilbake, sier Guri Melby.

Utdanningsstatsrådene minner om at gjennomføringen lå på 70 prosent i 20–25 år. – Bak den økningen opp til 75 prosent gjennomføring ligger det derfor en enorm jobb med oppfølging, tilrettelegging og tilpassing. Men det skal ikke så mye motstand til før disse elevene detter av igjen. Jeg er bekymret for de neste tallene vi snart får se. Det at skolen var coronastengt, kan være «dråpen» som får noen elever til å slutte, frykter Melby.

Som regjeringsmedlemmer tett på krisen, har de to sett at noen bydeler i Oslo og kommuner har utviklet en svært høy ledighet, spesielt blant unge mennesker under coronakrisen.

– Frykter dere en enda større sosial lagdeling etter coronakrisen?

Guri Melby: – De som har svakest tilknytning til arbeidslivet, ryker ofte først når bedrifter nedbemanner. Det kan være folk med deltidsjobber for eksempel. Folk med innvandrerbakgrunn er den andre store gruppen som bekymrer oss.

Henrik Asheim: – Vi ser det veldig tydelig at de med lavest utdanning ryker først. Det er en helt åpenbar sammenheng mellom de med lavest utdanning og de som ble permittert først. Derfor er utdanning en avgjørende nøkkel.

