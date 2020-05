Klikk for å aktivere kartet

To menn savnet etter vannscootertur utenfor Hvaler

Redningsskøyten har tidlig lørdag morgen funnet vannscooteren de to mennene i 30-årene brukte.

De to mennene er fortsatt savnet etter en tur mellom Kråkerøy og Vesterøy på Hvaler fredag kveld.

Politibåten og flere redningsskøyter er involvert i letingen, i tillegg til et Sea King redningshelikopter.

– Redningsskøyten har nå funnet scooteren i vannet, men vi har ikke sett tegn til de to personene. Vi fortsetter søket i håp om å finne dem, sier operasjonsleder Karianne Knudsen i Øst politidistrikt til VG klokken 05.40 lørdag morgen.

Søket har pågått gjennom hele natten.

– Meldingen om at de var savnet kom ved 21.30-tiden, men de to ble sist sett ved 19-tiden fredag kveld, sier vakthavende redningsleder Eirik Walle ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB sent fredag kveld.

Han forteller at de to mennene skulle til en hytte i området fredag kveld, men at de aldri dukket opp.

– Vi har drevet mobilsporing, og leteområdet er foreløpig snevret inn til området mellom Kråkerøy og Vesterøy, sier Walle.

Politihelikopteret har ikke kunnet settes inn i søket på grunn av dårlig vær.

– Det har blåst en del i kveld, mye nedbør og høye bølger, men det har roet seg litt nå, sier politiets operasjonsleder Karianne Knudsen til NTB fredag kveld.

Redningsskøyten «Horn Rescue» bisto tidligere fredag kveld en fritidsbåt som drev mot land utenfor Hvaler. De la da ut denne videoen av værforholdene på Twitter:

Publisert: 23.05.20 kl. 05:58

