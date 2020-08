SENKET: Den tyske undervannsbåten U-864 ble senket mot slutten av andre verdenskrig. Nå ligger den på 150 meters dyp utenfor Fedje i Vestland, brukket i to deler. Foto: Illustrasjon: Norges Miljøvernforbund

Mener det haster å heve nazi-ubåt: – Hvis de dekker til, får vi aldri trygghet

Utenfor Fedje ligger en ubåt med 67 tonn giftig kvikksølv. Det eneste riktige er å heve ubåten, mener ordfører Stian Herøy.

Diskusjonen har pågått siden vraket fra andre verdenskrig ble funnet i 2003: Hva bør gjøres? Kvikksølv er giftig og lasten skaper bekymring.

Alternativene har vært å dekke til vraket, heve vraket med kvikksølvet eller å kun hente ut kvikksølvet.

U-864 er utvilsomt det skipsvraket som er best utgreid i norsk historie. Til nå har flest rapporter pekt på at tildekking er tryggest. Men nylig ble det bestemt at det skal lages enda en rapport.

PÅ HAVETS BUNN: Ubåten hadde med seg 67 tonns ansamling av flytende kvikksølv, lagret på stålflasker. Foto: Kystverket

U-864 Tyske U-864 ble senket av den britiske ubåten HMS Venturer den 9. februar 1945. Da var den på vei til Japan med personell og materiell til japansk krigsindustri.

I 75 år har vraket ligget på 150 meters dyp utenfor Fedje i Vestland, brukket i to deler.

Inne i vrakdelene ligger en 67 tonns ansamling av flytende kvikksølv, lagret på stålflasker. I tillegg er det et par tonn med sprengstoffet TNT. På oppdrag fra regjeringen har Kystverket laget utredninger hvor de vurderer risikoen knyttet til de ulike løsningene. De aller fleste utredningene peker på at tildekking er tryggest. Vis mer

10. juni sa samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) at han dropper tildekkingsplanen for ubåten, og at han vil opprette et nytt ekspertutvalg for å finne ut hva som bør gjøres.

– Jeg er veldig positiv til at de har valgt å forkaste den, sier ordfører i Fedje, Stian Herøy.

FEDJE KOMMUNE: Stian Herøy (H) har vært ordfører siden 2015. Foto: Kristin Karlsen

Han legger til:

– Hvis de dekker til, får vi aldri trygghet.

Men til tross for at den siste tildekkingsplanen ble forkastet, hadde Herøy ønsket at regjeringen hadde vedtatt å fjerne ubåten nå.

– Jeg tenker at det tar for lang tid, sier Herøy, som mener at den eneste riktige løsningen er å heve vraket.

Herøy frykter kvikksølvet vil lekke ut i sjøen og skape en risiko for norsk sjømat.

– Når det begynner å lekke vil en stor mengde lekke på kort tid, sier han.

FOR HEVING: – Dette må gjøres nå. Det vil bli vanskeligere å gå tilbake å ta det opp på en trygg måte senere, sier professor Anders Goksøyr. Foto: Universitetet i Bergen

Ønsker heving

At heving er veien å gå, mener også Anders Goksøyr, molekylærbiolog og toksikolog ved Universitet i Bergen.

Kystverket har landet på å dekke til vraket flere ganger. Goksøyr mener rapportene gjør at arbeidet stagnerer.

– Hvis det oppstår en lekkasje og fisken får kvikksølv i seg, vil Norges omdømme som miljø-, turist,- og fiskerinasjon påvirkes. Det vil være et skudd for baugen for det ryktet vi ønsker å bygge.

DØDE: 73 personer omkom da ubåten ble senket. Foto: Kystverket

Goksøyr mener fare-risikoen knyttet til heving er overdrevet. Han forklarer at kvikksølv er tyngre enn bly. Dermed mener han kvikksølv som mistes under en eventuell operasjon ikke vil spre seg i vannmassene, men heller synke raskt til bunns, eller fortrinnsvis bli fanget opp av et oppsamlingssystem laget for formålet.

Lave nivåer

Mange er redde for at kvikksølvet skal tas opp i næringskjeden. Men kontinuerlig miljøovervåking av fisk og skalldyr viser ingen endringer i nivåene.

– Metallisk kvikksølv må omdannes til metylkvikksølv for at det skal kunne tas opp i fisk, sier forsker Sylvia Frantsen i Havforskningsinstituttet.

For at det skal omdannes til metylkvikksølv må de rette betingelsene være til stede.

– Hvis det var inne i en fjord med andre forhold hadde vi fått mer metylering. Ute ved kysten der ubåtvraket ligger, er heldigvis forholdene annerledes. Derfor finner vi lave nivåer i fisken nær ubåtvraket, sier hun.

KOMPLEKS SAK: Hans-Petter Mortensholm i Kystverket mener at det som er spesielt med ubåtsaken, er at det er mange risikoelementer som man ikke vet noe om. Foto: Gisle Oddstad

I Kystverkets utredningsoppdrag har de laget en rangering av ulike konsepter basert på miljørisiko.

– Tildekking har størst sannsynlighet for å nå alle målene. Det gir mindre risiko for spredning, sammenlignet med andre metoder, sier Mortensholm.

Han mener at selv om vraket fjernes, må det tas høyde for at mye kvikksølv er i sjøbunnen.

– Det er kvikksølv som påvirker miljøet der nede, så det er viktig å ikke miste det aspektet.

Flere VG har vært i kontakt med peker på at sprekker i havbunnen og jordskjelvaktivitet gjør tildekking til en usikker løsning.

– Vil underjordiske skjelv kunne føre til spredning?

– Norsar har laget en risikovurdering angående jordskjelvsproblematikken, og den anses ikke å være et rødt flagg, svarer han.

Mortensholm er positiv til at det settes ned et nytt ekspertutvalg.

Ny teknologi

Utvalget skal ifølge regjeringen ha en rapport klar innen 1. november 2021.

– Det er viktig for oss at tiltaket vi velger skal være trygt for mange generasjoner frem i tid, sier statssekretær Ingvild Ofte Arntsen.

– Dette utvalget skal derfor se på om ny teknologi har bedre løsninger enn det som er grunnlaget for tidligere utredninger.

– Utvalget vil bli nedsatt over sommeren og vi ønsker blant annet subsea-kompetanse i utvalget, fordi mange peker på at dette er et viktig miljø for å finne den beste løsningen.

For ordens skyld: Journalisten har et familiemedlem som har engasjert seg i spørsmålet om u-864. Journalisten selv har ikke deltatt i debatten om ubåten skal heves eller ikke.

Publisert: 12.08.20 kl. 17:45

