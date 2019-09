KRONIKK: I Norge håndhilser vi på hverandre. Punktum. Det skriver Frp-leder Siv Jensen i en kronikk i VG mandag. Foto: Therese Alice Sanne, VG

Frp-Siv: Snikislamisering å godta nekt av håndhilsing

Ti år etter at Siv Jensen innførte begrepet, fyrer hun løs igjen: – Godtar vi at personer nekter å håndhilse på det motsatte kjønn, godtar vi religiøse særkrav. Det er snikislamisering.

Nå nettopp







Frp-lederen og finansministeren mener advarselen hun kom med i 2009, var høyst berettiget.

– Jeg advarte mot tendensene jeg mener kan kalles snik-islamisering. Det skjer når vi stilltiende aksepterer religiøse særkrav og praksis som strider mot måten vi lever livene våre på i Norge. Nå er det igjen aktuelt, innleder Siv Jensen i en kronikk i dagens VG.

TOM HÅND: Kronprins Haakon forsøkte å håndhilse på Zeliha Acar, styremedlem og ungdomskoordinator i Islamsk Råd, da han besøkte den terrorrammede moskeen Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum 22. august. Akar holdt seg til hjertet som sin hilsen til kronprinsen. Foto: Heiko Junge, Scanpix

Hun henviser til hendelsen da kronprins Haakon besøkte Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum etter angrepet på moskéen der.

– Der nektet tre kvinner å håndhilse på ham, men benyttet samme hilsen som Mohammad Javad Zarif, skriver Jensen som også merket seg at Irans utenriksminister Zarif ikke ville håndhilse på utenrikskomitéens leder Anniken Huitfeldt (Ap) i Stortinget samme dag som kronprinsen besøkte moskéen i Bærum.

les også Terrorsiktet i politiavhør: Ville drepe så mange som mulig

– Drar du dette «kortet» nå fordi Frp er i motvind på målingene én uke før valget?

– Dette er ikke å dra et kort. Det er en samfunnsdebatt som går, og hvor Frp og jeg har klare svar, sier Siv Jensen til VG.

I kronikken skriver hun om det hun mener er en misforstått aksept.

HÅNDTRYKK: Finansminister Siv Jensen håndhilser på «budsjettgutten» Thomas Kraugerud (18) som VG har fulgt ved hver statsbudsjett-fremleggelse siden han var baby. Foto: Trond Solberg, VG

– I Norge hilser menn og kvinner på hverandre, punktum. Å forsøke å skape aksept for å ikke håndhilse på kvinner i Norge er ikke å vise forståelse, det er likestilling i revers. Det er dette som er essensen når jeg har snakket om snikislamisering. At vi indirekte eller direkte tilpasser oss uskikker og religiøse særkrav i forståelsens navn, skriver Jensen.

les også Moren til drepte Johanne: Takker al-Noor-moskeen

– Det ble et voldsomt spetakkel da du for ti år siden var i opposisjon og advarte mot snikislamisering. Nå er du minister også for muslimer. Bør du bruke ordet snikislamisering da?

– Mange har spurt meg i det siste om jeg angrer på bruken av dette tilbake i 2009. Det gjør jeg ikke, snarere tvert imot. Og jeg har skrevet denne kronikken for å synliggjøre hva jeg mener dette handler om. Dette er debatter Frp alltid har turt å ta, men som andre politikere prøver å gjøre til debatter om ord i stedet for innhold, svarer Jensen.

– Er de for eller mot religiøse særkrav i vårt likestilte land, spør Jensen.

les også Politiet etter avhør: Ville skremme muslimer i Norge

– Bidrar du til muslimhets eller til å sette kristne og andre opp mot muslimer med dette utspillet?

– Det blir ofte spetakkel når Frp drøfter saker andre helst vil tie om. Jeg er varm tilhenger av religionsfrihet , og dette handler ikke om retten til å tro på det man vil, men å respektere det samfunnet man er en del av, svarer Siv Jensen som tok i bruk begrepet snikislamisering for ti år siden for å beskrive stilltiende aksept og særkrav og praksis som hun mener ikke hører hjemme i Norge.

Kritiske regjeringspartnere

VG har bedt om en kommentar fra partiledelsen hos Frps regjeringspartnere. Venstres nestleder Olav Elvestuen sier han synes Siv Jensen «overdriver voldsomt». Han viser til hva statsminister Erna Solbergs (H) tidligere har sagt om begrepet «snikislamisering».

– Jeg er enig med Erna Solberg som for litt over to uker siden sa at snikislamisering er et veldig dårlig begrep som ikke bør brukes av noen. Vi må ha et langt høyere saklighetsnivå i debatter om religion og integrering. Vi er alle enige om at håndhilsing er den vanlige måten å hilse på hverandre i Norge, men å kalle det snikislamisering at noen kvinner i en moské ikke ville håndhilse på kronprinsen fremstår som en voldsom overdrivelse, sier Elvestuen.

BYGGER IKKE BROER: Verken Venstre eller KrF er særlig fornøyd med Siv Jensens gjenbruk av begrepet «snikislamisering». KrFs nestleder Ingelin Noresjø mener begrepet ikke bidrar til å bygge broer. Foto: Trond Solberg, VG

Også KrFs andre nestleder Ingelin Noresjø mener Jensen overdriver problemet.

– Det er et langt større problem at vi i Norge har høyreekstreme som hater muslimer, sier hun.

– Snikislamifisering er et svært dårlig begrep som ikke bidrar til å bygge broer. Jeg kan ha forståelse for de som reagerer over kvinnen som ikke håndhilste på kronprinsen. Men her må vi klare å se to sider av saken, der kvinnen på sin egen måte uttrykte respekt for kronprinsen, sier Noresjø til VG.

les også Første fredagsbønn etter terrorangrepet i Bærum: – Folk er redde

Zeliha Acar: Trist

Zeliha Acar, styremedlem og ungdomskoordinator i Islamsk råd, var kvinnen som ikke ville håndhilse på kronprinsen i moskéen i Bærum 22. august.

Hun ønsker å si følgende om Siv Jensens utspill:

– Det er bare trist at Siv Jensen velger å fokusere på en ikke-sak fremfor på angrepet mot menneskene i moskéen i sommer. Utover det ønsker jeg ikke å si noe mer om dette, sier Acar til VG.

les også VGs partibarometer: Senterpartiet holder stand - henter velgere fra Arbeiderpartiet

Listhaug-post

Frp-lederens kronikk kommer bare få dager etter at nestleder Sylvi Listhaug postet et innlegg på Facebook om båtflyktninger. Flere reagerte på utspillet til Listhaug. En av dem var advokat Brynjar Meling.

– Alt er galt med den posten. Absolutt alt, sier han til Medier24, og utdyper:

–Det å snakke om «migranter» er et forsøk på å distansere og objektivisere mennesker som i sin nød risikerer livet for å få et bedre liv for seg og sine barn, ved å forsøke å komme seg over havet.

Også Bjørnar Moxnes, leder for Rødt, mener at det er en grunn til at Listhaugs utspill kommer mot slutten av valgkampen:

– Nå begynner Frp og Listhaug å bli desperate, og det kan en jo forstå, for det går elendig med dem på meningsmålingene. Så derfor trekker Listhaug innvandrerkortet, sier Moxnes til Medier24.

Etterlyser raushet

Informasjonsansvarlig Yasir Ahmed i Islamsk råd, kritiserer Siv Jensen for å bidra til muslimhets fremfor raushet og dialog.

– Ved å bruke begerepet snikislamisering er Frp-lederen og statsråden med på å skape større skiller i samfunnet. Vi hadde nylig et møte med PST og politiet der vi fikk vite at det uttrykkes et økende hat mot muslimer. Utspill som dette fra Siv Jensen gjør tilværelsen vanskeligere for mange. Politikere bør unngå begreper som kan bidra til å spre hat, sier Yashir Ahmed til VG.

Han mener Siv Jensen som finansminister og statsråd også for norske muslimer hadde stått seg bedre på en raus holdning mot ulike hilseskikker.

– Raushet er en god, norsk verdi. Å ta hensyn til andre hilsemåter, er å vise raushet, mener representanten for Islamsk råd.

Han savner denne rausheten hos Fremskrittspartiets leder. I stedet nører hun opp under noe farlig, mener han.

– Hvis det skjer et anslag eller en voldshandling i kjølvannet av dette, vil jeg kalle statsråden og partilederen medansvarlig for det. Jobben som politiet skal gjøre for å forebygge hat og konflikt, blir vanskeligere med slike utspill, sier Ahmed.

Han anklager Jensen for å komme med sitt utspill som et agn i det avsluttende stemmefisket før valget.

Støtter byrådet

Leder i Stortingets utenrikskomité, Anniken Huitfeldt (Ap), opplyser til VG at hun var forberedt på at den iranske utenriksministeren ikke ville håndhilse på henne under besøket i Stortinget.

les også Sjokkmåling: MDG er nesten like store som Ap i Oslo

– Det var Siv Jensens regjering som inviterte den iranske utenriksministeren til Norge vel vitende om at han ikke tar kvinner i hånden. Jeg hilste på ham på samme måte som utenriksministeren og statsministeren. Frps medlem av utenrikskomitéen rakte heller ikke frem hånden til kvinnen i den iranske delegasjonen. For meg er det veldig unaturlig å ikke håndhilse, skriver Huitfeldt i en sms til VG.

Hun legger til at hun støtter byrådet i Oslo som gikk mot å ansette en mann i Oslo-skolen som nektet å ta kvinner i hånden.

Publisert: 02.09.19 kl. 06:16







Mer om