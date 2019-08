OPPGITT: Byrådslederkandidaten til Høyre i Bergen, Harald Victor Hove, liker ikke at MDG har takket nei til bompengeavtalen, både i Oslo og Bergen. Foto: Terje Bringedal

Høyre-topp ut mot MDG-bompengenekt: – Hvis Oslo sier nei, tar Bergen gjerne imot pengene

– Vi tar gjerne imot flere milliarder kroner til bybaneutbygging i Bergen, sier byrådslederkandidat Harald Victor Hove (H).

Høyres byrådslederkandidat i Bergen rister på hodet.

Harald Victor Hove er oppgitt over Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Oslo og i Bergen som i etterkant av bompengeavtalen på fredag, rykket ut og takket nei til større statlig finansiering av bypakkene.

–Bompengene bør vesentlig opp i neste periode for å få ned biltrafikken og sikre penger til de store kollektivprosjektene som ikke er finansiert, sa miljø og samferdselsbyråd, Lan Marie Berg til Dagbladet søndag.

I mandagens Bergens Tidende fikk Berg støtte av partikollega i Bergen, Thor Haakon Bakke, som mener bompengeavtalen vil føre til økt trafikk i Bergen.

Mener MDG er et ensaksparti

For den nye bompengeavtalen vil tilføre bybaneprosjektet til Fyllingsdalen ferske kroner etter regjeringspartiene ble enige om å øke statens andel i byggeprosjektet fra 50 prosent til 66 prosent. Det tilsvarer rundt én milliard kroner, der cirka halvparten øremerkes bedre kollektivtilbud.

Ved å takke ja til å øke den statlige andelen fra 50 til 66 prosent, forplikter byene seg samtidig til at halvparten av pengene skal gå til å redusere bompengene. Det er dette siste punktet som har fått MDG i Norges to største byer til å steile.

– Dersom byrådet i Oslo takker nei, tar Bergen gjerne imot disse midlene, sier Hove i Høyre.

– Her har regjeringen en glimrende mulighet til å finansiere bybaneutbygging til Spelhaugen, og ikke stoppe ved Oasen.

Hove er oppgitt over MDG, og mener partiet fremstår som et ensaksparti uten evne til å se de store sammenhengene.

– Partiet snakker om klimatrusselen, men de skjønner ikke hvordan man skaper resultater.

– Det vitner om en ideologi som ikke er grønn, men langt ut venstresiden.

FEIL PRIORITERING: Eirik Lae Solberg fra Oslo Høyre mener MDG prioriterer partitaktiske hensyn over Oslos kollektivtrafikk. Foto: Helge Mikalsen

På andre siden av Norge sitter Høyres byrådslederkandidat i Oslo, Eirik Lae Solberg.

– Jeg er veldig glad i Bergen, men jeg håper de ikke får disse pengene. Det ville vært en katastrofe for Oslo. Her tilbys tidenes kollektivsatsing, og byrådet sier nei. Jeg trodde ikke det var sant da jeg leste det. Her prioriterer MDG partitaktiske hensyn over Oslos kollektivtrafikk.

– Ikke verdt papiret den er skrevet på

Thor Haakon Bakke fra MDG i Bergen finner ikke kritikken fra sin politikerkollega fra Høyre treffende. Han vil ikke si at de er et parti på venstresiden, men at de er grønne.

– Klimaendringene går hardest utover de fattigste i verden. Han kan gjerne si at vi er venstreorientert, men jeg har vokst opp i et Høyrehjem med DN og Aftenposten. Selv opplever jeg det ikke som god konservativ politikk å bygge ned naturen.

Bakke er også klar på at ingen egentlig helt forstår hva den nye bompakken innebærer, og trekker frem at Venstre og Frp krangler offentlig om dette.

– Ingen vet hva som er bak eller frem. Det fornuftige er å ta et magedrag, og innse at denne avtalen ikke er verdt papiret den er skrevet på, sier han.

Takker bompengene

I Oslo er MDGs samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Berg ikke imponert over Høyre-kritikken:

– Det er litt spesielt å belært om resultater i klimapolitikken fra Høyre, som i regjering har gitt Frp kontroll over oljepolitikken, samferdselspolitikken og finanspolitikken. Jeg får mange tilbakemeldinger fra folk som liker utviklingen i Oslo, med renere byluft, et stadig bedre kollektivtilbud, tryggere skoleveier og at sykkelveier endelig blir prioritert foran parkeringsplasser. Dette er mye takket være bompengene. Vi i Oslo skulle gjerne hatt enda mer penger til kollektiv, men ikke om vi samtidig må gjøre det billigere å forurense, sier Berg til VG.

SIER NEI: MDG-byråd Lan Marie Berg sier nei til regjeringens nye bompengepakke, fordi hun mener den vil gi økt biltrafikk i Oslo. Foto: Trond Solberg

Publisert: 27.08.19 kl. 18:57 Oppdatert: 27.08.19 kl. 19:20