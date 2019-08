FULGTE DISKUSJONEN: VGs sjefredaktør hos PFU, som diskuterte saken om Giske-videoen onsdag. Foto: Stian Lysberg Solum

VG felt i PFU for Giske-videoen

PFU behandlet klagen fra Sofie mot VG i sakene om Giske-videoen fra Bar Vulkan. VG ble felt på til sammen fem punkter.

Onsdag behandlet Pressens faglige utvalg den saken om Giske-videoen, en av vinterens mest omtalte mediesaker, med bakgrunn i VGs publisering 21. Februar.

VG ble felt på punktene 3.2, 3.3, 3.7, 3.9 og 4.13 . VG ble ikke felt på punktene 4.2 og 3.6 for saken (Se punktene forklart nederst i saken).

VG er også felt på punktene 3.3 og 3.9 i forbindelse med utarbeidelsen av evalueringsrapporten avisen publiserte i etterkant av saken.

VGs sjefredaktør Gard Steiro kommenterer fellelsen slik:

– Det er samsvar mellom VGs rapport og det PFU uttaler. Overordnet er vi enige i utvalgets vurderinger. VG har flere ganger erkjent feilene PFU har felt oss for - både i offentligheten og i vårt tilsvar til PFU. Vi tar med oss avgjørelsen videre og skal lære av den. Så registrerer vi at PFU også kritiserer VG for kontakten med Sofie i forbindelse med rapporten, og avventer nå endelige formuleringer fra PFU.

Saken var en nettartikkel om at en tillitsvalgt hadde sendt en bekymringsmelding om Trond Giske.

Klager i saken er kvinnen som danset med Giske og ble omtalt av VG. Hun skriver at hun følte seg presset, uthengt og dårlig behandlet. Klageren mente VG publiserte et sitat hun ikke kan stå inne for, som hun har forsøkt å få fjernet.

Sofie mente også at det tok fire uker før avisen redigerte og fjernet det omstridte sitatet. Sitatet ble altså senere fjernet i VG, og manuset ble endret.

Hun mente journalisten har overdramatisert dansesituasjonen, og vridd ord og setninger til VGs favør. VG hadde pressekonferanse hvor en evalueringsrapport om saken ble presentert 27. Mars. Sofie sier utfallet av VGs pressekonferanse og evaluering av saken også ble en påkjenning.

VG innrømte feil da evalueringsrapporten ble presentert 27. mars. Nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken uttalte følgende:

– Vi mener hun har vært utsatt for et press, vi mener det har blitt stilt ledende spørsmål og at hun ikke er blitt behandlet på en god måte. Det har vi beklaget, også overfor Sofie.

Sofie mente VG har brutt følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger

3.3, om klargjøring av premiss

3.6, om at upublisert materiale som hovedregel ikke skal utleveres til utenforstående

3.7, om pressens plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser / sitere presist

3.9, om å opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen

4.2, om å skille faktiske opplysninger og kommentarer

4.13, om å rette feil og beklage

VG har selv erkjent fem brudd på Vær Varsom-plakaten, punktene 3.2, 3.3, 3.7, 3.9 og 4.13.

(Kilde: Journalisten.no)

Publisert: 28.08.19 kl. 10:43 Oppdatert: 28.08.19 kl. 11:09