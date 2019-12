REDAKTØR: Kjetil Stormark i Aldrimer er nå avisens siste ansatte, etter at pengestrømmen fra rike donorer har tørket inn. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Forsvarsavisen Aldrimer vurderer å legge ned

Avisen har ikke publisert noe på 55 dager.

Redaktør Kjetil Stormark forklarer i en SMS til VG at avisen ikke har publisert noe den siste tiden fordi Aldrimer har mistet de siste av sine opprinnelige støttespillere, samtidig som Stormark selv har fått lungebetennelse.

– Når jeg er på beina igjen, er det usikkert om det er mulig å videreføre driften av nettavisen, skriver han.

Nettavisen har siden 2015 skrevet om det norske forsvaret og sikkerhetssituasjonen i Norge, betalt for av en rekke rike menn – hvorav flere har gitt uttrykk for at de mener Norges forsvarsevne må styrkes.

Blant dem som har støttet avisen med penger er shipping-milliardæren Hans Herman Horn (88), milliardær Christen Sveaas (63) og milliardær Erling Lorentzen (96), som både er kongens svoger og var motstandsmann under krigen.

Stormark har hele tiden vært tydelig på at donorenes eventuelle ønsker og motivasjon ikke har styrt avisens linje.

Stadige konflikter med forsvarsledelsen

Nettavisen har gjennom årene hatt flere verbale trefninger med forsvarsledelsen i Norge.

– Vi har vært et hår i suppa, har Stormark tidligere skrevet.

Både forsvarsledelsen og forsvarsministeren har kritisert avisen for dens utstrakte brukt av anonyme kilder.

I oktober gikk sjefen i Etteretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, ut med et offentlige dementi etter Aldrimer-artikler om at russerne hadde satt spesialstyrker på norsk jord i forbindelse med et simulert angrep på Svalbard i 2017.

– Det er ikke ofte jeg leser en nyhetssak i norske medier som har så mange feil i seg som saken fra Aldrimer.no, sa Haga Lunde til NTB.

Stormark står fast på at innholdet i artiklene er riktig.

Redaktøren har på sin side beskyldt forsvarsledelsen for å gi feilaktig informasjon, for å jakte på kilder, og å straffe de som uttaler seg, ifølge Medier24.

Abonnementsløsning siste mulighet

Det var aldri planen at de rike donorene skulle finansiere avisen til evig tid, ifølge Stormark. Men arbeidet med å finne andre inntektskilder har gått for sent. Avisen har forsøkt kronerulling fra leserne og folkefinansiering, uten annet resultatet enn småpenger.

Stormark sier han ønsker å fortsette driften, men at avisen i så fall må få opp en betalingsmur og skaffe minst 1000 betalende abonnenter.

– I skrivende stund er jeg usikker på om vi har nok kapital til at vi kan greie den overgangen, fordi den også fordrer et bytte av teknisk publiseringsplattform, skriver Stormark.

