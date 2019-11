ULYKKE: Det var på Heimdal-feltet det skjedde en arbeidsulykke torsdag kveld. Foto: Øyvind Hagen, Equinor

To skadet i gasseksplosjon på Heimdal-feltet

To personer er skadet etter en ulykke på gassfeltet Heimdal i Nordsjøen torsdag kveld.

Oppdatert nå nettopp

Det er Equinor som drifter feltet.

– Det har vært en arbeidsulykke som ble meldt til oss like etter klokken 18 torsdag kveld. Det skyldes en eksplosjon i en flyttbar gassflaske. Som følge av det ble to personer skadet, forteller pressetalsmann i Equinor, Morten Eek, til VG like etter klokken 00.30 natt til fredag.

De to er fraktet med helikopter til henholdsvis Stavanger Universitetssykehus og Haukeland universitetssjukehus.

– Jeg kan ikke si noe om tilstanden, det vi har gjort er å sikre at de får den oppfølgingen de trenger. Pårørende er varslet og ivaretatt, fortsetter Eek.

Politiet er også varslet om hendelsen.

– Vi har fått melding fra Hovedredningssentralen om at det har vært en gasseksplosjon. To personer er skadet. Skadeomfanget er ukjent. Arbeidstilsynet er varslet og politiet vil sende personell til stedet. Det vil bli gjort taktiske og tekniske undersøkelser, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt til VG.

Hovedredningssentralen har hentet ut én skadet person med redningshelikopter, sier redningsleder Siv Namork til VG.

Heimdal, som driftes av Equinor, er et gassfelt vest for Sveio i Hordaland i den nordlige delen av Nordsjøen, nord for Johan Sverdrup og sør for Oseberg, nær grensen mot britisk sokkel.

Eek i Equinor forteller at eksplosjonen ikke førte til ytterligere materielle skader.

– Ettersom det var en flyttbar gassflaske, var det ikke en situasjon som utviklet seg videre.

PRESSETALSMANN: Morten Eek. Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor

Publisert: 29.11.19 kl. 00:32 Oppdatert: 29.11.19 kl. 00:43