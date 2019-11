ULYKKE: Det var på Heimdal-feltet det skjedde en arbeidsulykke torsdag kveld. Foto: Øyvind Hagen, Equinor

Mann (22) og kvinne (19) skadet i gasseksplosjonen

To personer er fløyet til sykehus etter en ulykke på gassfeltet Heimdal i Nordsjøen kl 18 torsdag kveld. En av de to har alvorlige skader.

Det er Equinor som driver feltet.

De to er en mann (22) og en kvinne (19). De to ble fraktet med helikopter til henholdsvis Stavanger universitetssykehus og Haukeland universitetssykehus og pårørende er varslet.

I dag opplyser Equinor at en av personene er alvorlig skadet.

– To er skadet, hvorav en med alvorlige, men ikke livstruende skader, sier Eek til VG fredag morgen.

– Preget oss sterkt

– Ulykken skyldes en eksplosjon i en flyttbar gassflaske. Som følge av det ble to personer skadet, forteller pressetalsmann i Equinor, Morten Eek, til VG like etter klokken 00.30 natt til fredag.

Det var 70 mennesker ombord plattformen da ulykken skjedde, i følge en melding på Equinors nettsider.

– Dette er en alvolig arbeidsulykke som har preget oss sterkt. Vår prioritet nå er å følge opp våre skadede medarbeidere. Vi har sendt over ekstra personell til Heimdal for å støtte de som befinner seg på plattformen, sier Arne Sigve Nylund, konsernsjef for norsk sokkel i Equinor.

PRESSETALSMANN: Morten Eek. Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor

Stanser produksjonen

Nå planlegger Equinor å stanse produksjonen ved feltet, melder selskapet.

Politiet ble varslet om hendelsen fra Hovedredningssentralen.

– Arbeidstilsynet er varslet og politiet sender personell til stedet. Det vil bli gjort taktiske og tekniske undersøkelser, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt til VG.

Hovedredningssentralen har hentet ut én skadet person med redningshelikopter, sier redningsleder Siv Namork til VG.

Heimdal, som driftes av Equinor, er et gassfelt vest for Sveio i Hordaland i den nordlige delen av Nordsjøen, nord for Johan Sverdrup og sør for Oseberg, nær grensen mot britisk sokkel.

Eek i Equinor forteller at eksplosjonen ikke førte til ytterligere materielle skader.

– Ettersom det var en flyttbar gassflaske, var det ikke en situasjon som utviklet seg videre.

Publisert: 29.11.19 kl. 00:32 Oppdatert: 29.11.19 kl. 15:42

