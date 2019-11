ULYKKE: Det var på Heimdal-feltet det skjedde en arbeidsulykke torsdag kveld. Foto: Øyvind Hagen, Equinor

Alvorlig skadet i gasseksplosjon på Heimdal-feltet

To personer er fløyet til sykehus etter en ulykke på gassfeltet Heimdal i Nordsjøen torsdag kveld. En av de to har alvorlige skader.

Det er Equinor som driver feltet.

– Det har vært en arbeidsulykke som ble meldt til oss like etter klokken 18 torsdag kveld. Den skyldes en eksplosjon i en flyttbar gassflaske. Som følge av det ble to personer skadet, forteller pressetalsmann i Equinor, Morten Eek, til VG like etter klokken 00.30 natt til fredag.

De to er fraktet med helikopter til henholdsvis Stavanger universitetssykehus og Haukeland universitetssykehus og pårørende er varslet.

I dag opplyser Equinor at en av personene er alvorlig skadet.

– To er skadet, hvorav en med alvorlige, men ikke livstruende skader, sier Eek til VG fredag morgen.

PRESSETALSMANN: Morten Eek. Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor

Politiet ble varslet om hendelsen fra Hovedredningssentralen.

– Arbeidstilsynet er varslet og politiet sender personell til stedet. Det vil bli gjort taktiske og tekniske undersøkelser, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt til VG.

Hovedredningssentralen har hentet ut én skadet person med redningshelikopter, sier redningsleder Siv Namork til VG.

Heimdal, som driftes av Equinor, er et gassfelt vest for Sveio i Hordaland i den nordlige delen av Nordsjøen, nord for Johan Sverdrup og sør for Oseberg, nær grensen mot britisk sokkel.

Eek i Equinor forteller at eksplosjonen ikke førte til ytterligere materielle skader.

– Ettersom det var en flyttbar gassflaske, var det ikke en situasjon som utviklet seg videre.

