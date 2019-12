DØD: Familiehunden ble savnet søndag, mandag ble hun funnet påkjørt og drept i brøytekanten. Foto: PRIVAT

Chihuahuaen Penny (12) ble funnet påkjørt i brøytekanten

Eier Tonje Aasberg reagerer på at ingen meldte fra om påkjørselen av hunden.

Chihuahuaen Penny ble funnet påkjørt og drept på andre siden av brøytekanten mandag i nærheten av hjemmet på Veggli, etter å ha vært savnet av familien siden søndag kveld.

Det var Laagendalsposten som først omtalte saken.

– Samboeren min skulle ut og lufte hundene, og da har nok døren glippet opp. Det er mye rådyr, rev og katt i området, så hun bjeffet og forsvant, sier Aasberg.

Hun forteller at de hadde tre hunder, to pomeranians og én chihuahua; Penny. Nå har de bare de to andre igjen.

Hun forteller at samboeren umiddelbart gikk ut for å lete etter hunden, og sier hun selv reiste hjem fra jobb for å bidra i letingen.

Til lokalavisen har matmoren fortalt at hun ringte alle dyrleger i Numedal, og at de hadde fortløpende kontakt med politiet.

– Penny kom alltid når jeg ropte på henne, men nå rakk jeg ikke hjem i tide, sier hun.

– Meldte ikke fra

Hun understreker at hun ikke er ute etter å fordele skyld for ulykken.

KJÆRT FAMILIEMEDLEM: Matmor Tonje Aasberg har nå anmeldt saken hos politiet etter at hunden Penny ble lagt død ved veien. Foto: Privat

– Det var nok bare en ulykke. Det var ingens feil at hun løp ut mot hovedveien, og det var heller ingens feil at hun var ved hovedveien, at det var glatt, og at bilen ikke klarte å stoppe. Det har jeg forståelse for, sier Aasberg.

Det var først etter et tips at familien ble tipset om hvor Penny lå:

– Det handler om det å kjøre på en hund og ikke melde fra, men i stedet bare kaste dyret over brøytekanten. Penny var merket med chip, og det er de fleste hunder i dag – så her burde sjåføren skjønt at hun hørte hjemme et sted, sier hun.

– Vi gikk forbi veien der hun lå i grøften flere ganger før vi fant henne på andre siden av brøytekanten, sier den fortvilte hunde-eieren.

Hun mener at hunden var plassert på baksiden av den 70 centimeter høye brøyekanten, og at hunden ikke ville klart å hoppe over kanten selv.

– Det snødde ikke på tiden hun ble påkjørt. Ingen brøytebiler på den tiden, heller ingen strøbiler. Hun ble lagt der, sier matmoren til VG.

Anmelder saken

Hun sier det var vondt å ikke vite hva som hadde skjedd med Penny:

– Å ikke vite var det aller verste. Jeg skjønner at man kan få panikk og ikke vite hva man skal gjøre, men voksne folk bør vite hvordan slikt skal håndteres. Det er meldeplikt for slike saker, og man blir ikke straffet for å melde fra, sier Aasberg.

Aasberg sier hun har snakket med politiet tirsdag, og at saken vil bli anmeldt.

Hun sier familien bare uken før hadde vært hos dyrlegen med Penny:

– Da fikk vi vite at vi kom til å ha henne med oss i noen år til. Men, så gikk det var en uke før det var slutt, sier Aasberg.

Via lokalavisen har hun takket alle som bidro i letingen etter hunden:

– Takk til alle som hjalp meg med å finne Penny. Det betyr mye at venner, familie, til og med mennesker jeg ikke har snakket med på lenge, bare tropper opp og hjelper til.

