Mye fyll og bråk flere steder i landet

Politiet i de største byene har hatt en hektisk natt, med pågripelser, innbringelser og mye fyll og bråk.

– Julebordssesongen har nok startet, og det har dreid seg mye om vold, overstadig beruselse og slåssing. Natt til søndag har det vært noen flere tilfeller enn vanlig, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

En person ble også knivstukket i ryggen i Brugata i Oslo sentrum. Det ble meldt om mye blod, og offeret ble sendt til akuttmottaket på Ullevål sykehus. Vedkommende kom fra hendelsen uten alvorlige skader.

I Sør-Øst politidistrikt opplyser politiet at 14 personer har blitt innbrakt eller pågrepet, noe som ikke er mye over normalen.

– Relativt travelt

Trøndelag-politiet har også hatt sitt å gjøre.

– Det har vært en relativt travel natt. Det har vært mye slåssing og bråk. Det mest alvorlige tilfellet var trusler med kniv, men det har også dreid seg om tyveri, trafikk og narkotika, sier operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt.

Til sammen ble 18 personer innringet eller pågrepet natt til søndag.

– Det er ganske mye til å være Trøndelag, sier Tiller.

– Spesielt mange

– Det har vært spesielt mange. Det har gått i ett for oss i natt, sier operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt til Dagbladet.

I Troms politidistrikt har det vært mye aktivitet i byene.

– Vi merker at julebordsesongen er i gang, men det har ikke vært noe verre enn normalen, sier operasjonsleder Kåre Munkvold.

Knivstukket i Halden, Oslo og Bergen

En mann i 30-årene oppsøkte natt til søndag politiet i Halden med knivskader i ryggen.

Mannen i 30-årene kom selv til politistasjonen i østfoldbyen klokka 4.11 natt til søndag, opplyser Øst politidistrikt til NTB. Mannen ble tatt hånd om av helsepersonell og fraktet til Kalnes sykehus. Tilstanden opplyses til å være stabil, og ingen er hittil pågrepet etter knivstikkingen.

Også på Grorud i Oslo rykket politiet ut til en knivstikking.

– En person er knivstukket i hånden. Fremstår ikke som alvorlig skadet, opplyser politiet på Twitter.

Like før klokken halv tre meldte politiet at to personer er pågrepet knyttet til handlingen.

En mann i 20-årene ble kjørt til Haukeland sykehus etter å ha blitt knivstukket i en arm i Bergen sentrum, opplyser politiet på Twitter.

– Fornærmede er bevisst. Politiet er på stedet og gjør undersøkelser. Sannsynlig at det er en form for tilknytning mellom fornærmede og gjerningspersonen, skrev politiet i natt.

