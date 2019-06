Har funnet E. coli i fjellbasseng på Askøy

ASKØY (VG) Kommunen kan ha funnet kilden til forurensningen som har sendt 18 askøyværinger på sykehus og enda flere til legevakten på Askøy det siste døgnet.

Oppdatert nå nettopp







Tarmbakterien er funnet i et fjellbasseng tilknyttet drikkevannsanlegget. Det ble tatt prøver av drikkevannet i går, og de første resultatene kom like etter klokken 11.30 fredag.

– Det er ikke funnet E. coli i behandlingsanlegget. I høydebassenget på Øvre Kleppe og hos tre-fire abonnenter vi har tatt prøver hos, er det gjort funn av bakterien. Dette er en sikker indikasjon på fecal forurensning, sier leder i Miljørettet helsevern i kommunen, Bengt Åge Borge, under en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Dette betyr at kommunen har funnet forurensning på vannet. Borge understreker at prøvesvarene viser at forurensningen har trengt inn utenfra.

– Det er dermed lite sannsynlig at forurensningen skyldes noe som har skjedd på behandlingsanlegget, sier han.

Høydebassenget hvor bakterien er funnet, ble stengt av da kommunen fikk mistanke om at drikkevannet var smittekilden.

Under pressekonferansen som ble holdt i kommunestyresaken på Askøy fredag formiddag opplyste kommunen at deres hovedteori var vannforurensning fra et vannbasseng i området.

– I utgangspunktet har vi ingen forutsetning for å si noe om hvor bakterien kommer fra, men den finnes i avføringen til fugler og pattedyr, sier Borge.

Dette er E. coli Fellesnavn på en gruppe bakterier som forekommer normalt i store mengder i tarmsystemet til dyr og mennesker

Bakteriene er nyttige i fordøyelsesprosessen, men over tid har det blitt dannet noen varianter av E. coli med sykdomsfremkallende egenskaper

Det er disse undergruppene av E. coli som fører til diarésykdom. Kilde: nhi.no Vis mer vg-expand-down

Fremdeles uavklart

I pressemeldingen opplyses det også om at det ikke er funnet spor av E. coli-bakterier på renseanlegget ved Kleppe vannverk. Ei heller omkringliggende høydebasseng på Øvre Kleppe-området viser tegn til bakterien.

Kommunen skriver også at det fremdeles ikke er helt sikkert at smitten, som har gjort at 18 personer er lagt inn på sykehus, og 47 har oppsøkt legevakt, kommer fra Øvre Kleppe høydebasseng.

– Høydebassenget er et tunnelbasseng fra 1960-tallet. I alle fjellbasseng er det en viss innlekking av vann. Teoretisk kan smitte komme utenfra og inn på denne måten, sier Anton Bøe, sjef for vann og avløp i kommunen.

Øvre Kleppe barnehage er stengt på grunn av flere barn med syptomer. Kommunen samarbeider tett med Haukeland universitetssykehus for å få flere avklaringer på innlagte pasienter.

Ikke sikker sammenheng med dødsfall

Det var torsdag at Askøy kommune slo alarm etter at flere innbyggere fra samme område hadde oppsøkt helsehjelp med samme symptomer. Kommunen mistenker nå at drikkevannet er smittekilden.

Kommunen bekreftet fredag at de undersøker om drikkevannet kan ha en sammenheng med dødsfallet til en ett år gammel gutt i kommunen. Han døde på sykehus onsdag.

Hetland understreker imidlertid overfor Askøyværingen at det foreløpig ikke kan knyttes sammenheng mellom E. coli-bakterien og det tragiske dødsfallet til.

– Men det ene utelukker ikke det andre. Vi venter fortsatt på flere prøveresultater, og noen av dem får vi ikke før over helgen.

18 personer er innlagt på sykehus med symptomer på smitte. Åtte av dem er barn, opplyser Haukeland universitetssykehus i en pressemelding.

Siden klokken 16.00 torsdag har også 47 personer blitt undersøkt ved legevakten. Rundt 14 personer er sendt til sykehus for nærmere oppfølging.

– De som har vært syke har en geografisk lokalisasjon, der vi antar at smittekilden er vann. Symptomene til pasientene har i stor grad vært diaré, magesmerter, feber og kvalme, sier smittevernlege Hetland.

I løpet av torsdag ettermiddag og natt til fredag har legevakten gitt råd til 170 personer på telefon, opplyser kommunen.

Publisert: 07.06.19 kl. 13:02 Oppdatert: 07.06.19 kl. 13:27