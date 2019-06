VENTER PÅ OPERASJON: 70-åringen måtte tilbringe natten, og vente mange timer før hun ble klargjort for operasjon lørdag. Foto: Trond Solberg, VG

Gerd-Helene (70) ble påkjørt av elsparkesykkel

Gerd-Helene Hansen var på vei til konsert da hun ble meid ned av en elektrisk sparkesykkel i Oslo fredag. Nå er hun sengeliggende, med lårhalsbrudd og spolerte sommerplaner.

– Jeg har fått ødelagt hele ferien. Alle planlagte turer er det bare å glemme, sier hun til VG.

Fredag var Gerd-Helene og tre gode venninner på vei til konsert ved Akershus festning i Oslo, da hun uten forvarsel ble påkjørt av en elsparkesykkel.

– De stoppet opp, sa unnskyld, og kjørte videre. Jeg var livredd, sier hun og legger til at det var to personer på sparkesykkelen samtidig.

Hun forsøkte å gå på den friske foten i håp om å rekke konserten, men venninnene innså raskt at de måtte tilkalle ambulanse.

– Det var en smertefull kveld.

Hansen lider av benskjørhet, og har opplevd brudd i lårhalsen tidligere. VG møter den skadede 70-åringen på sengepost 1 ved ortopedisk avdeling på Ullevål sykehus lørdag.

– De sier operasjonen er omfattende. Heldigvis er jeg i trygge hender, så jeg tenker dette skal gå bra. Jeg forsøker å ikke tenke negativt.

Tall fra skadelegevakten i Oslo viser at det er registrert 75 skader etter fall med elektrisk sparkesykkel i april- og maimåned. Det tilsvarer 1,2 skader per døgn, ifølge tallene NTB har fått overlevert.

– Det er livsfarlig, og det burde vært påkrevd kjøreopplæring. De ferdes i full fart inn i folkemengder, sier Hansen.

Fatal sparkesykkelulykke i Sverige

Norges Blindeforbund har også tidligere vært på banen og ropt varsku om bruken av det populære fremkomstmiddelet som har rammet flere blinde og svaksynte.

I mai døde en 27 år gammel mann i Sverige, etter at elsparkesykkelen hans kolliderte med en bil i Helsingborg sentrum.

Dødsfallet førte til at statsbyggsforvaltningen la begrensninger på bruken av sparkesyklene i byen på kveldstid.

Bekymret

Trygg Trafikk sier de har fått flere henvendelser fra privatpersoner som lurer på hvor sikkert det er å ferdes med og i miljøer med elektriske sparkesykler.

– Vi holder et våkent øye på fenomenet, og det er en gryende bekymring. Den er en ekstrabelastning i et trafikksystem som allerede er veldig belastet. Den brukes i sykkelfelt, i kjørebanen og på fortau, noe som gjør det ganske uforutsigbart. Den går ikke veldig fort, men veldig fort i forhold til det miljøet den brukes i, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk Bård Morten Johansen, som ikke tror påkrevd kjøreopplæring blir en realitet med det første.

– Enn så lenge er disse å regne som sykler, og vi har ingen obligatorisk sykkelopplæring i Norge. Det er et omfattende regime å sette i gang. Hvis derimot ulykkestallene øker, så kan man bli tvunget til å gjøre en endring.

Han retter samtidig en pekefinger mot politikerne.

– Jeg har full forståelse for at det er et marked for dette. Men jeg tror den politiske ledelsen i en by må være voksen, og ikke bare tekkes av det kule og hippe.

Vil ikke endre regelverket

Statssekretær Tommy Skjervold (Frp) i Samferdselsdepartementet sier til VG at det ikke er aktuelt med noen innstramminger av elsparkesykkel-utleien per dags dato, til tross for de mange ulykkene knyttet til dem.

– Det stemmer ikke at vi «bare tekkes av det kule og hippe». Men vi ser at fremtidens trafikkbilde kommer til å endres, enten folk vil det eller ei. Vi er opptatt av å legge til rette for det, sier han, og fortsetter:

– Det er utrolig trist å høre om det som skjedde med Gerd-Helene, og det er selvfølgelig ikke hyggelig når slike ting skjer. Men nå er det slik at vi har en Veitrafikklov som sier hvordan trafikanter skal oppføre seg, og denne gjelder også for dem som kjører med sparkesykler. Jeg håper at de få som ikke bruker dem på en ordentlig måte, ikke ødelegger for de mange som ser gleden og nytten ved dem.

Han sier videre at det ikke er lov å passere andre i høy fart, og at han håper at alle som utsettes for lignende episoder anmelder det til politiet.

Leder i Bymiljøetatens mobilitetsdivisjon, Rune Gjøs, sier til VG at de antar at det er mellom 1000 og 1200 elektriske sparkesykler ute i Oslo til enhver tid. Han oppfordrer alle som bruker dem til å følge trafikkreglene og normal folkeskikk.

– Selv om det er lov å bruke dem på fortau, må man faktisk tilpasse farten til fotgjengerne, og det vil si å kjøre i gangfart.

Gerd-Helene forteller at hun kommer til å politianmelde hendelsen.

– Jeg kommer til å anmelde dette på mandag, sier hun, og legger til at hun ikke vet hvilket selskap elsparkesykkelen tilhørte.

Publisert: 16.06.19 kl. 22:03