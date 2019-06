arrow-left









expand-left arrow-right TETT PÅ: Lynet slo ned like utenfor huset på Billingstad i Asker.

Lynet slo ned i tre: – Det var som en stor bombe

Noen få meter fra husveggen til Isabel Arkvik Quiroga (35) slo lynet ned med voldsom kraft. Barken på treet utenfor skrellet av.

– Jeg satt og hadde hjemmekontor, og så var det plutselig som en stor bombe som slo ned hjemme hos oss, sier Quiroga til VG.

Det var Budstikka som først omtalte dramaet i Åstadveien på Billingstad i Asker torsdag formiddag.

35-åringen beskriver hendelsen som veldig dramatisk og skremmende.

– Tavler falt ned fra veggen, og alt ristet. Man kjente det i hele huset, og jeg var helt sikker på at det var her det hadde slått ned, sier hun.

BLE SKREMT: Isabel Arkvik Quiroga (35) sier det var skremmende å oppleve at lynet slo ned noen få meter fra husveggen. Foto: Privat

Gjennom vinduet så hun at de voldsomme naturkreftene hadde revet barken av et stort bjørketre som står like inntil husveggen, i flere meters lengde.

– Det slo ned vanvittig hardt, så barken fløy gjennom luften. Vi hadde store biter bark liggende over hele området utenfor huset.

Hun sier det var ekkelt å oppleve at lynet slo ned rett utenfor hjemmet deres.

– I tillegg laget lynnedslaget hull i bakken ved siden av treet. Hullet var rundt 40 centimeter dypt, sier hun.

35-åringen ringte umiddelbart mannen sin og fikk varslet brannvesenet.

– De kom hjem til oss veldig fort, og så raskt at de måtte fjerne treet slik at det ikke skulle falle ned på huset vårt. Vi fikk ikke være inne i huset før de hadde fjernet treet.

VOLDSOMME KREFTER: Lynnedslaget skrellet det store bjørketreet for barn i flere meters lengde og laget i tillegg et nesten halvmeter dypt hull i bakken. Foto: Privat

Ifølge Quiroga mistet alle i nabolaget både strøm, vann og internett. Da VG snakket med henne ved 17-tiden torsdag ettermiddag, var de fortsatt uten både strøm og vannforsyning. Heller ikke internett-forbindelsen var tilbake.

Isabel og mannen flyttet inn i huset for én uke siden.

– Det var litt av en velkomst. Nå har vi i alle fall blitt godt kjent med alle naboene, som vi fikk komme inn til mens brannvesenet felte treet.

Bare fra klokken 05.30 til klokken 11.30 torsdag registrerte Meteorologisk institutt nærmere 20.000 lyn i Sør-Norge. Dette er uvanlig mange, ifølge statsmeteorolog Håvard Thorset.

I Søndre Land kommune rykket alle nødetatene ut til en privat adresse etter melding om at en jente hadde fått strøm i seg.

– Det viste seg at jenta skal ha fått strøm i fingeren da hun sto ved vinduet og lynet slo ned utenfor huset, opplyste politiet til avisen Hadeland.

Ifølge politiet er det ingen ting som tyder på at jenta skal ha store skader. Hun ble sendt til legevakt for sjekk og politiet opplyser til avisen at de er ferdig med saken.

Publisert: 06.06.19 kl. 17:01 Oppdatert: 06.06.19 kl. 17:11