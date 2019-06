AP-ORDFØRER: Eva Vinje Aurdal er ordfører i Ålesund. Hun kunne i utgangspunktet tenkt seg en større bypakke enn den bystyret vedtok torsdag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ålesund bystyre: Slanker bypakke etter sentralt bompress fra Frp

Bompengene ble halvert, og to lenge etterlengtede tunnelprosjekter ble tatt ut av bypakken. Det bestemte bystyret i Ålesund torsdag kveld.

Oppdatert nå nettopp







Bakgrunnen er signal fra samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) om at opprinnelig bypakke til rundt syv milliarder kroner ikke ville blitt godkjent.

Flertallet i bystyret gikk torsdag kveld inn for en betydelig nedskalering til rundt 3,6 milliarder for bypakken som inneholder en rekke samferdselstiltak.

Les: Her står bomkampene

Flertallet som består av Ap som største parti, KrF, SV og MDG, tok ut det store tunnelprosjektet Brosundtunnelen av bypakken med i alt 26 stemmer i bystyret. I tillegg ble E39 Breivika-Vegsund tatt ut av pakken.

Det samme bystyret gikk enstemmig inn for en større bypakkeløsning til rundt 7 milliarder kroner, med større bompengebelastning så sent som i mars i 2018.

HAR LITEN TID: Jon Georg Dale (Frp) har fått noen uker på seg til å levere bompengekutt og tak på bypakker tilbake til Frp-landsstyret. Sunnmøringen har spilt en aktiv rolle for å slanke bypakken i eget valgdistrikt, Ålesund i Møre og Romsdal. Foto: Frode Hansen, VG

Men signaler fra samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp), selv sunnmøring fra Volda, satte en stopper for denne.

Nei-brev

Tidligere hadde også det Frp-ledede Samferdselsdepartementet advart mot den undersjøiske tunnelen i Ålesund sentrum, blant annet på grunn av bompengebelastningen. Det går frem av et brev til Ålesund kommune fra desember i 2018, undertegnet av statssekretær Tommy Skjervold (Frp).

les også Siv og Carl I. i åpen bomkrangel

Samferdselsminister Dale ga nylig i lokalavisen Sunnmørsposten klart uttrykk for at staten ikke ville godta en pakke større enn den Ålesund fikk klarsignal for i 2016. Da var bypakken på om lag tre milliarder kroner.

Det alternative forslaget med en slanket bypakke ble fremlagt for politikerne så sent som tirsdag kveld.

BROSUNDET: Hellebroen går over Brosundet i Ålesund sentrum. Den planlagte undersjøiske Brosundtunnelen for å løse trafikkutfordring i indre bydel, kom ikke med i bypakken som bystyret vedtok torsdag kveld. Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

– Det er noen som har nedprioritert Brosundtunnelen. De som stemmer for posisjonen sitt forslag nå, de stemmer mot Brosundtunnelen og det viktigste miljøtiltaket i bypakken, sa Ålesundslistens Hans Kjetil Knudsen.

les også Frp-landsstyret: Regjeringsdeltagelsen i spill om Jensen ikke lykkes

Frp mot alle forslag

Frp stemte mot alle forslag som innebærer bompenger, mens ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) representerte flertallet og argumenterte for en nedskalert løsning for å komme i gang med prosjektene sammen med varaordfører Tore Johan Øvstebø (KrF).

Den nedskalerte bypakken skal delfinansieres med 14 bomstasjoner, med 16 kroner pr. passering for personbiler med bombrikke.

– Disse bomsatsene vi får nå med 16 kroner – er vel noe de fleste kan leve med? Håkon Lykkebø Strand (Frp) snakker om at folk vil bli flådd. Blir de flådd med drøye 900 kroner i måneden? Det er ikke om å gjøre å få bompengesatsene så billig så mulig. Poenget er at satsene skal være så store at folk må tenke seg om – om de trenger å kjøre matpakken sin til jobben i Ålesund sentrum hver dag, sa Knut Anders Oskarsson fra Høyre.

les også Frp-fylkesleder: Har hastverk med å finne bomløsninger

H-Frp-konflikt

– Jeg kunne sikkert vært sønnen din Oskarsson, men jeg er glad jeg ikke er det. Det blir faktisk tusenvis av kroner i bommene for de familiene som har flere biler, svarte bompengemotstander Strand fra Frp.

Peter Linge Hessen (Ap) representerte flertallet, og la vekt på at det hastet med å komme i gang med bypakken.

– Nå er det viktigst at vi kommer i gang med bypakken. Derfor støtter jeg den pakken det er mest realistisk å få i gang, selv om jeg mener en Brosundtunnel er det viktigste enkelttiltaket vi kan gå i gang med, sa Peter Linge Hessen (Ap).

Frps Håkon Lykkebø Strand krevde på vegne av sitt parti lovlighetskontroll av vedtaket på slutten av behandlingen, på grunn av påstått saksbehandlingsfeil.

VG har ikke oppnådd kontakt med samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) torsdag kveld.

Men fylkesleder Frank Sve i Frp, er langtfra fornøyd med bystyrevedtaket.

– Vedtaket er håpløst. Min påstand er at hele bypakken vil kunne finansieres uten bompenger. Vedtaket blir nå også utsatt for lovlighetskontroll, noe som ventelig vil føre til ny behandling i bystyret, sier Sve til VG.

Før bystyremøtet holdt han appell til flere hundre demonstranter mot bompenger i Ålesund sentrum.

Publisert: 06.06.19 kl. 21:23 Oppdatert: 06.06.19 kl. 21:57