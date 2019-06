Nytt bompengedrama: Høyre truer med å felle Oslopakke 3

* Fra 1. oktober i år blir bilister i Oslo og Akershus ilagt rushtidsavgift og en egen dieselavgift, en såkalt miljødifferensiering. Kombinert med høyere bomtakster skal det gi effekt på luftforurensing og miljø.

* Rushtidstaksten for dieselbiler blir 58 kroner og 53 for bensinbiler. Normaltakst vil bli henholdsvis 48 og 43 kroner. Dagens takst er 34 kroner.

* Det skal etableres en ny, indre bomring i Oslo. Det er imidlertid uklart hvor de nye bomstasjonene skal plasseres.

* Fra 2019 vil det bli toveis innkreving i bomringene.

* Det vil innføres én times fritak fra bombetaling etter at en bilist har betalt ved bomringene.

* Bevilgningene til kollektivtrafikk økes med over 70 prosent fra forrige avtale.

* 93 prosent av bompengene som brukes i Oslo skal gå til kollektivtiltak, sykkel og gange.

* De neste 20 årene gis det 50 milliarder til satsing på kollektiv og sykkel.

* Ny sentrumstunnel for T-bane er fullfinansiert.

* Fornebubanen er fullfinansiert, med nye T-banevogner.

* Nytt signal- og sikringsanlegg skal gi en bedre kapasitet, spesielt i T-banetunnelen.

* Baneløsning på Nedre Romerike med tverrforbindelse i Groruddalen er sikret finansiering med 12 milliarder.

* Rammen til trikk og bane økes til over 10 milliarder.

* 4,2 milliarder i bompenger settes av til å bygge ut sykkelveier, det gjør at hele sykkelveinettet i Oslo nå er finansiert.

* Det settes av midler til lokale byutviklingstiltak som Røatunnelen, et lokk over E6 i Groruddalen og lokk over E18 ved Filipstad.

* Avtalen skal gi 12 millioner færre bilpasseringer gjennom bomringen og biltrafikken inn til Oslo skal reduseres med 11 prosent.

* Oslo og Akershus er enige om en reduksjon i biltrafikken med 15 prosent over bomringen innen 2019. Det tilsvarer 66.000 færre biler om dagen.

* Nytt opplegg for bomsatser skal redusere antallet osloborgere som bor i «rød sone» for luftforurensing fra dagens 200.000, til mellom 10-20.000 i 2022.

* Partene er enige om å bygge ut rundt 1,5 km av de planlagte 4,5 km i første del av utbyggingen av E18.

* Utover dette skal ingen vei bygges ut før ny forhandling er gjennomført i 2020.

* Ny bussterminal på Lysaker skal bygges ferdig til åpning av Fornebubanen.

