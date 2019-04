MER SNØ: Så ille blir det nok ikke i Kvadraturen i Kristiansand, men opp mot 15 centimeter er varslet. Foto: Petter Emil Wikøren

Vinteren returnerer i øst og sør

Det er ingen grunn til å ta fram singleten riktig ennå. Onsdag kan det komme opp mot 15 centimeter.

Nå nettopp







Mange har latt seg forføre av fuglekvitter og lyse dager den siste uken, våren har sett ut til å være i full anmarsj. Selv om temperaturene ikke har ropt «badestrand» på noen måte.

Men vinteren slipper ikke helt taket riktig ennå. På Twitter skriver nemlig meteorologene at det er ventet mellom fem og 15 centimeter snø på sørlandet, i Buskerud og i Telemark. Og det er sendt ut varsel

Sjekk været på pent.no

For dem som ikke elsker snø i april får trøsten være at nedbøren går over til regn utover dagen.

– Et godt råd for april er å være forberedt på alt. Det er ingen grunn til å pakke bort vinterklærne riktig ennå, sier vakthavende meteorolog Elbjørg Moxnes ved meteorologisk institutt.

– Men det blir stigende temperaturer utover dagen, så det er fra morgenen man kanskje må forberede seg litt trafikkutfordringer fra morgenen av. Mars og april er lunefulle måneder, det er ikke unormalt med litt snø.

For neste uke er det usikre prognoser, noen viser høytrykk, pent vær og opp mot 10 grader, mens andre viser mye nedbør i form av regn.

– Men sakte men sikkert går det mot vår nå, avslutter Moxnes.

Publisert: 02.04.19 kl. 11:15