Gro Harlem Brundtland advarer Ap mot å endre abortloven

FOLKETS HUS (VG) Det blir kampvotering om abortloven på Arbeiderpartiets landsmøte. Like før saken skal avgjøres, advarer abortlovens mor mot å endre loven.

Tidligere Ap-leder Gro Harlem Brundtland går få minutter før Ap skal bestemme om de skal endre abortloven, ut i VG og advarer mot skrote abortnemndene, og utvide grensen for selvbestemt abort til 18 uker.

Et av forslagene landsmøtet skal stemme over, fra blant annet helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol, er å utrede å fjerne nemndene.

– Jeg har selv sittet i abortnemnd som ung lege, før den nye loven ble født. Den gjorde meg til aktivist for selvbestemmelse som prinsipp, sier Brundtland til VG.

I dag har kvinner rett til selvbestemt abort i 12 uker, og må etter det møte i nemnd.

– Loven skiller ved 12 uker idag. Jeg tror ikke det er klokt plutselig å fjerne skillet mellom tidlige og sene aborter, selv om man både kan og bør utrede og diskutere hvordan nemndene fungerer og om det kan etableres et bedre grunnlag for de beslutningene som skal tas etter 12. uke, sier hun.

– Vi må heller ikke indirekte stå i fare for å inspirere til flere senaborter. Dette kan være en fare hvis noen antar at det er like greit å vente med en så viktig avgjørelse for den enkelte kvinne og familie, til langt etter 12 uker.

Redaksjonskomiteen for kvinnehelse i Arbeiderpartiet går ikke inn for å skrote abortnemdene, men et mindretall på tre av 11 har tatt ut dissens. Dette betyr full kampvotering om abort lørdag. De tre er klare på at de ikke gir opp kampen, og håper på å overbevise delegatene i salen.

– Gå varsomt frem

Flere lokallag og AUF ønsker å fjerne abortnemndene og gi norske kvinner selvbestemmelse frem til uke 18. Mens mindretallet i redaksjonskomiteen holder fast ved at de vil utrede å fjerne nemndene, vil flertallet gjennomgå hvordan nemndene fungerer og vurdere forbedringer for å styrke kvinnens situasjon, innenfor dagens lovverk.

Brundtland har et siste råd til Ap-landsmøtet:

– La oss gå varsomt frem, så vi ikke skaper grunnlag for de som allerede har angrepet en lov det er bred oppslutning om, å sende en bredside mot oss om politisk uansvarlighet.

Partileder Jonas Gahr Støre vil ikke endre loven – noe han fastslo fra talerstolen på landsmøtet fredag ettermiddag.

Vil overbevise landsmøtet

Da Kjerkol argumenterte for lovendringen i VG, understreket hun at de som tar abort sent, oftest er kvinner som i utgangspunktet ønsker barn, men støter på problemer i svangerskapet. Mens de som allerede har bestemt seg for at de vil ta abort, gjør det tidlig.

– Selvbestemmelse i seg selv fører ikke til flere aborter – vi har selvbestemt abort til uke 12 i dag, og 85 prosent av abortene blir foretatt i uke 8. I Sverige har de fri abort til uke 18, og de har heller ikke flere senaborter enn oss, sier hun.

Marte Mjøs Persen, som skal prøve å overbevise landsmøtet om å bli med på en endring har argumentert for at det er ydmykende og nedverdigende å møte i nemnd, og at endringsforslaget handler om kvinners rett til selvbestemmelse.

Den tredje personen i redaksjonskomiteen for kvinnehelse som har tatt ut dissens i abort-spørsmålet, er Marta Hofsøy i AUF.

