VARSLER: Russisk lufttrafikktjeneste melder om en rakett-test nord for Lofoten 11. til 14. april. Foto: Skjermdump NOTAM

Russland varsler missiltest utenfor Nordland

Mellom 11. og 14. april skal det russiske sjøforsvaret gjennomføre missiltester nord for Lofoten, melder den russiske lufttrafikktjenesten.

– Vi registrerer at de ønsker å etablere et NOTAM-område vest for Lofoten. De har de sin fulle rett til da det er internasjonalt luftrom og farvann, sier oberstløytnant Ivar Moen, talsmann for Forsvarets operative hovedkvarter, til VG.

Så vidt oberstløytnanten kjenner til er det første gang siden NATO-øvelsen Trident Juncture i høst at russerne melder en slik aktivitet utenfor kysten av Norge.

Under Trident Juncture varslet de missiløvelser utenfor Møre, Lofoten og Finnmark. Da var det bare utenfor Finnmark at de faktisk gjennomførte den varslede aktiviteten.

Forsvaret opplyser til VG at de ikke har planlagt noen større øvelser i det området i den aktuelle perioden Russland har varslet sin øvelse.

– Ikke en vennlig handling

Høyskolelektor Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier at Russland ofte prøveskyter missiler, men at de vanligvis gjør det lenger nord.

– De har jo hele Barentshavet å ta av som øvingsområde, så velger de å legge det utenfor Lofoten. Det er et klart signal til Norge om at de gjør som de vil, sier Ulriksen til VG, og legger til:

– Det vil ikke være en vennlig handling dersom de gjennomfører det, og bare det å erklære det er jo ganske offensivt.

Han sier at russerne både tester ut mange typer nye missiler og nye måter å bruke gamle missiler på. De har for eksempel brukt sjømålsmissiler mot landmål.

– Når de tegner opp et øvingsområde, har de også ansvar for å ikke ramme skipstrafikken der de øver.

Feltet russerne har etablert for trening ligger utenfor Andøya, der Norge skyter opp raketter.

– Så de har nok utstyr der som kan fange opp banene til de russiske missilene.

FØLGER ØVELSER: Professor Katarzyna Zysk ved Institutt for forsvarsstudier. Foto: Forsvarets høgskole

– Russisk øvelsesaktivitet har økt

På et generelt grunnlag fremstår det som positivt at Russland forholder seg til avtalte prosedyrer og varsler, mener professor Katarzyna Zysk Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole, til VG.

– Det er viktig at alle parter følge eksisterende internasjonale forpliktelser og kontrollerbare tillits- og sikkerhetsskapende tiltak for å holde et lavt spenningsnivå. Russisk øvelsesaktivitet har økt kraftig i de siste tiårene, forklarer Zysk.

Hun sier at Russland de siste årene har gjennomført en rekke uanmeldte øvelser og trening.

– Det er problematisk fordi det går direkte imot målsettingen om å øke militær transparens, redusere overraskelsesmomenter, og risiko for feilberegning og misforståelse, spesielt i en spent politisk situasjon.

Professoren peker på at slike øvelser kan skape bekymring fordi de tidligere har vært brukt i forkant av militær aggresjon, slik som under annekteringen av Krim-halvøya i 2014.

– Slike øvelser brukes for å teste og øke kampberedskap til det russiske forsvaret, men også for å demonstrere makt og skremme motstandere.

Solberg møter Putin

Denne uken er statsminister Erna Solberg (H) i Russland i forbindelse med konferansen Artic Forum. Hun skal møte Russlands president Vladimir Putin tirsdag.

– Russland har invitert utenriksministeren og meg til å delta på arktisk forum i St. Petersburg neste uke. Det takket vi ja til. Forvaltning av hav og vårt langvarige samarbeid står på dagsorden, sa Solberg til VG i begynnelsen av april.

