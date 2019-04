SPREDT: Videoen av at en gutt slår Norun Lemberget ble spredt på sosiale medier. Foto: SKJERMDUMP

Bolig ramponert etter spredning av voldsvideo: – Folk må ikke ta loven i egne hender

Videoen av en gutt som slår en eldre dame i Hedmark har skapt voldsomme reaksjoner. Nå er barnevernsinstitusjonen gutten bodde på ramponert.

Politioverbetjent Roger Næss, krimsjef på Elverum politistasjon, opplyser at skadeverket fant sted onsdag kveld.

– Gjerningspersonen var ikke til stede, da han allerede var flyttet til en hemmelig adresse. Vi driver etterforskning i den saken, men saken fra mandag har hovedprioritet, sier Næss.

Forholdet er anmeldt av barneverninstitusjonen, men ingen er så langt pågrepet. Politiet kobler skadeverket til videoen av en gutt som slår til 82 år gamle Norunn Lemberget.

– Det er trist og tragisk. Jeg har ikke noe mer å si, sier daglig leder ved barneverninstitusjonen til VG.

Videoen har skapt hat og sinne i sosiale medier, med trusler og oppfordringer til vold mot gutten.

Han, og tre andre, er mistenkt for en rekke straffbare forhold, blant annet annen vold og tyveri. Gutten har erkjent volden.

Går ut over uskyldige

Næss opplyser at skadeverket mot barneverninstitusjonen har gått utover uskyldige tredjepersoner, nemlig andre beboere på institusjonen.

– Vi er også kjent med at personer har oppsøkt adresser oppført på nettet. Det er ikke bra å oppsøke adresser i seg selv, men det er enda verre når de oppsøker adresser som det bor tredjepersoner på som ikke har noe med dette å gjøre, sier Næss.

– Lynsjemobb

Politiadvokat i Innlandet politidistrikt, Henning Klauseie, opplyser til NRK at de ukjente gjerningspersonene har tatt seg inn i boligen og ødelagt dører, en tv og annet inventar.

– Det er meget alvorlig at man driver en lynsjemobb, sier Klauseie.

Politioverbetjent Næss sier at politiet ser alvorlig på forholdene begått av de unge mistenkte og at man jobber for en atferdsendring. Han påpeker forholdene de er mistenkt for vil få sine strafferettslige konsekvenser.

– Ikke ta loven i egne hender

Han skulle imidlertid gjerne vært foruten den hatefulle stormen i sosiale medier, samt ramponeringen. Politiet har tidligere oppfordret folk til å avstå fra trusler og fra å dele videoen.

– Hvordan reagerer politiet på ramponeringen og truslene mot gjerningspersonen på videoen?

– Jeg har forståelse for at folk reagerer på det som har skjedd, men håper folk skal roe seg ned. Lover og regler gjelder også på nett, sier Næss.

– Det sier vi ikke fordi vi forsvarer handlingene begått av de mistenkte, men fordi det er politiet, påtalemyndigheten og domstolen som skal håndtere straffesaker, uten innblanding fra andre, sier Næss, og legger til en sterk oppfordring:

– Folk må ikke ta loven i egne hender. De oppfordringene noen har kommet med hører ikke hjemme i samfunnet vårt, sier Næss.

– Kan noen vente seg en reaksjon etter trusler og oppfordring til vold?

– Vi har ikke oversikt over alt som er skrevet. Vi har sikret det som kan sikres. Så må vi se på hva dette er for noe, sier Næss.

Mener sosiale medier fyrer opp

Sosiale medier-ekspert Hans-Petter Nygård-Hansen sier at sosiale medier har en tendens til å fyre opp folk, og peker på flere gjenkjennbare trekk ved saken som gjør at den vekker oppsikt.

– Det er mange ting som bidrar til å sette fyr på bålet her. Du har et tydelig offer og en like tydelig gjerningsperson. Offeret er en eldre dame, som i tillegg er godt kjent blant de fleste i lokalsamfunnet. Og barn fra barnevernsinstitusjoner har lett for å bli forbundet med å være pøbler, sier han.

Ifølge Nygård-Hansen får negative og polariserende saker automatisk mer oppmerksomhet og skaper større engasjement i sosiale medier. Sakene kan også gi et fordreid bilde av virkeligheten.

- Verden blir veldig liten i sosiale medier, og når noen kaster stein, blir det lett for andre å plukke opp steinene også. Når man får slike hendelser rett i ansiktet på sosiale medier fremstår de ofte veldig alvorlige, som om for eksempel kriminalitet har kommet ut av kontroll, selv om det ikke trenger å være tilfelle i virkeligheten, sier han.

– Uakseptabelt

Ingrid Pelin Berg, regiondirektør i Bufeatet, region sør, sier det ikke vil være riktig for dem å uttale seg konkret om hendelsen.

– Vår oppgave er å følge opp at ungdommene blir ivaretatt, og det kan vi bekrefte at de gjør. På et generelt grunnlag så ønsker vi å påpeke at barn som er i barnevernets omsorg er sårbare barn, med svært ulik bakgrunn og forskjellige behov. Barnevernets oppgave er å hjelpe barna uansett hvilke uttrykk deres vansker har, sier Berg.

Hun påpeker at hatmeldinger og trusler mot barn er uakseptabelt.

Publisert: 04.04.19 kl. 21:25 Oppdatert: 04.04.19 kl. 21:54