I VINDEN: Etter et møte med ledelsen i Sør-Øst politidistrikt om politireformen, ble Erna Solberg tatt med ut i en politibåt. – Beskjeden fra ledelsen er at de trenger mer materiell, blant annet en ny politibåt, selv om det gikk veldig fint i dag. Foto: Frode Hansen, VG

Erna i motvind – slik skal hun stanse Høyre-flukten

LIER/TØNSBERG/LARVIK (VG): Oppslutningen til Høyre stuper på målingene i flere byer 75 dager før kommunevalget. Erna Solberg (H) mener partiet må komme på offensiven for å engasjere ubesluttsomme velgerne.

Valgkampen startet bokstavelig talt med et krasj for Høyre. Den flunkende nye valgkamp-bussen til Erna Solberg hadde ikke kjørt mange meter før et kraftig brak ljomet gjennom kjøretøyet.

En liten bulk og noen skrammer ble resultatet, men det gjenspeiler tilstanden til partiet på ferske målinger rundt om i storbyene. For seks måneder etter drømmen om en borgerlig flertallsregjering ble oppfylt, sliter regjeringspartiene med populariteten.

– Sakene på den politiske agendaen denne våren har ikke skapt entusiasme blant våre velgere. Vi har ikke vært flinke nok til å presentere saker som bør skape entusiasme. Dette er et signal som viser at vi må brette opp ermene og jobbe.

I den flunkende nye valgkamp-bussen står det med store bokstaver: «Vi tror på Norge». Spørsmålet to og en halv måned før kommunevalget er om Norge tror på Høyre.

– Målingene viser at mange av våre velgere sitter på gjerdet. Vår jobb er å få dem ned, og det skal vi gjøre ved å snakke om sakene Høyre er opptatt av. Nemlig kunnskap og mestring i skolene, næringsetablering i kommunene og valgfrihet og trygghet i eldreomsorgen, sier Solberg.

PÅ FIRE HJUL: PST fikk det travelt da Solberg fikk seg en omvisning på Omlidstranda camping i Nevlunghavn i Larvik. Foto: Frode Hansen

Sliter i storbyene

Solberg sparket i gang det hun selv kaller en «pre-valgkampsturné» på Østlandet. Hun har torsdag tilbakelagt en rundreise gjennom Buskerud, Vestfold og Østfold.

Det ble tid til å høre om ungdomstiltak, politireformen, samt å bli vist en sandrensemaskinen. Dagen ble avsluttet med å feire 30-års jubileet til Glommafestivalen i Fredrikstad.

Mellom slagene rakk hun å banke på dører til potensielle velgere i Horten. Og ferske målinger kan tyde på at hver stemme vil hjelpe.

Denne uken viste en meningsmåling i VG at Høyre sliter i statsministeren hjemby, Bergen. Mens Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er størst for andre måned på rad, får Bergen Høyre kun 16 prosent oppslutning. Også i Oslo, Stavanger og Tromsø vokser bompengepartiene på meningsmålingene.

– Står man i fare for at valgkampen overskygges av en enkeltsak?

– Det er ennå tidlig i valgkampen. Men vi må ta signalet fra befolkningen. Folk synes den skattleggingen som skjer gjennom bompenger, blir for mye. Det er et signal på at folk ikke ønsker så mye skatter og avgifter. Og der er vi mye flinkere enn venstresiden. Sett i det lyset, er det er godt tegn for oss, sier Solberg.

FOR LANGT TIL HØYRE: Bent Gramdal i Horten fikk celebert besøk torsdag kveld. Det ble tid til en kjapt spill frisbeegolf. Solberg fant seg selv en blå frisbee. – Men den gikk altfor langt til høyre, kommenterte Solberg da hun bommet på målet. Foto: Mats Arnesen, VG

Ingen enkle løsninger

I starten av juni innkalte Frp-ledelsen til krisemøte i landsstyret. Kravet var å innkassere en betydelig bompengeseier, eller gå ut av regjering.

Da hadde Frp-landsmøtet en måned tidligere vedtatt å bruke 100 milliarder olje-kroner for å bli bompenger.

– Hvordan skal Høyre og Frp jobbe for å komme til enighet i dette spørsmålet?

– Vi jobber med å gå grundig ned i disse dilemmaene. At vi har en del byvekstpakker som ikke er finansiert fordi folk kjøper oftere elbil. Og det ligger en del løsninger i Granavolden-plattformen for å redusere bompengeandelen, i tillegg til noen lokale løsninger som kan være aktuelt å innlemme, for å redusere belastningen.

– Men vi må få tid på oss. Vi er jo en regjering, som må utrede og se konsekvensene. Det er ikke bare fire punkter på en serviett, og si: Sånn er det.

– Er det fortsatt en regjering som tenker likt i bompengespørsmålet?

– Altså, vi har aldri tenkt likt. Det er forskjell på partiene. Heller ikke på venstresiden tenker Arbeiderpartiet og Senterpartiet likt.

SOLRIK: Campinggjestene flokket seg kjapt rundt Solberg da hun ble gitt en omvisning. Foto: Frode Hansen

Skal koble av på stranden

Valgkampturneen avsluttes lørdag i Brandbu på Jaren. Etter turneen nærmer det seg også ferie for statsministeren, selv om den blir av det korte slaget i et valgår.

– Jeg synes det er deilig med en dag eller to på stranden, men så blir jeg veldig rastløs.

– Klarer du å la være å lese e-post og sjekke nyhetene?

– Jeg sjekker nyhetene, men jeg forsøker å ha et tidspunkt på dagen der jeg leser e-post. Den e-posten som ikke har kommet innen det tidspunktet, da skal det være en veldig god grunn til at avsender skal få et svar.

Publisert: 28.06.19 kl. 05:56