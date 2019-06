FÅR STØTTE: Taibeh Abbasi, den mellomste av søsknene i Abbasi-familien under en støttekonsert i Trondheim i fjor. Saken har fått stor oppmerksomhet. Foto: Ole Martin Wold

Politiet stanser uttransporteringen av Abbasi-søsknene

Politiets utlendingsenhet sier at det jobbes med å få søsknene Yasin, Taibeh og Ehsan tilbake til Norge så snart som mulig. – Jeg er svært glad, sier familiens advokat til VG.







De vil ikke bli sendt til Kabul som planlagt mandag kveld. Ifølge politiet er bakgrunnen at afghanske myndigheter har besluttet ikke å akseptere de tre Abbasi-søsknene tilbake i landet.

Selv om hverken søsknene eller moren ble uttransportert til Afghanistan som planlagt, skriver Politiets utlendingsenhet (PU) i en pressemelding like før midnatt mandag at de mener pågripelsen og forsøket på tvangsretur har vært forsvarlig.

– Ingen signaler tidligere i kveld

Søsknene Yasin (22), Taibeh (20), Ehsan (16) og moren Atefa Rezaie har vært i Norge siden 2012, men ble i helgen pågrepet og sendt ut av landet, noe som har skapt en stor debatt.

Da de skulle transporteres ut av landet gikk moren inn i en bevisstløs tilstand. Det gjorde at det i Tyrkia ble besluttet at det ikke var forsvarlig å sende henne videre til Afghanistan. Hun er nå returnert til Norge, men de tre barna hennes er i Istanbul og skulle etter planen sendes til Kabul.

Men nå skal de altså ikke sendes til Kabul likevel. Når VG ringer familiens advokat Erik Vatne ved midnatt, er han ikke kjent med at uttransporteringen er stanset.

– Umiddelbart er den første kommentaren at det setter hele den her aksjonen i et veldig dårlig lys hvis det er slik at et ikke engang er klarert om barna ville kommet inn i Afghanistan. Da er hele denne aksjonen under enhver kritikk, sier Vatne.

Han forteller at han har vært i kontakt med de to eldste av søsknene mandag kveld, og at de da var innstilt på at de skulle reise videre ved 1-tiden.

– Jeg snakket med Utlendingsenheten ved 18–19-tiden. Da var det heller ignen signaler der om at aksjonen var stanset, sier advokaten.

Han er ikke sikker på om han vil komme i kontakt med dem natt til tirsdag ettersom de ikke har hatt tilgang på egne telefoner mandag kveld.

– Jeg er svært glad for at de nå kommer tilbake til Norge. Hvis det blir resultatet vil vi gå i gang med jobben med å ta tak i det juridiske for å se om det er noe grunnlag for å få omgjort vedtakene om tilbakekallelese av oppholdstillatelsene, sier Vatne.

Publisert: 18.06.19 kl. 00:04 Oppdatert: 18.06.19 kl. 00:31