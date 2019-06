DET SISTE BILDET: Dette bildet tok Sunniva Ødegård (13) knappe to timer før hun ble drept. Foto: Politiet

18-åring dømt til forvaring for Varhaug-drapet

En 18 år gammel mann er dømt forvaring i elleve år med en minstetid på syv år for drapet på 13 år gamle Sunniva Ødegård 29. juli i fjor.

Den unge mannen dømmes for drap og to tilfeller av likskjending, samt for motarbeidelse av rettsvesenet og to tilfeller av skadeverk.

Jæren tingrett skriver i dommen at drapet var «planlagt og brutalt og rammet uprovosert et uskyldig barn på 13 år, som tiltalte ikke hadde noen relasjon til».

Aktor Nina Grande la ned påstand om 12 års forvaring, med en minste tid på 8 år, for den tiltalte 18-åringen.

– Det er ingen tvil om at tiltalte utførte drapet på Sunniva. Han har sagt han hadde planlagt å drepe en person. Det var med hensikt. Det var et overlagt drap, sa aktor under sin prosedyre.

Mannen var 17 år da drapet ble begått. Det krever helt ekstraordinære omstendigheter for å dømme en mindreårig til forvaring. Kun to mindreårige er tidligere dømt til forvaring i Norge.

Tilregnelighetsspørsmålet har vært sentralt i saken.

Mannen har erkjent å ha drept jenta, men erkjente ikke straffskyld i retten fordi han mener han ikke var tilregnelig da drapet ble begått.

Det store spørsmålet har vært om tiltalte hadde en rusutløst psykose på drapstidspunktet. De sakkyndige mener dette var tilfellet, og at tiltalte derfor var tilregnelig.

Retten har kommet til samme konklusjon og skriver at mannens psykosesymptomer på gjerningstidspunktet var en følge av selforskyldt rus.

Gjennom rettssaken har det kommet fram at tiltalte ruset seg ofte i perioden før drapet.

Allerede før dommen kom fikk pressen vite at det er satt av tid til ankebehandlingen senere i år.

