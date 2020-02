ÅSTEDET: Politiets hundepatrulje jobbet tirsdag utenfor huset der Thea Halvorsen Braavold ble funnet drept. Foto: HELGE MIKALSEN

Opplysninger til VG om Sandefjord-drapet: Utsatt for massiv vold

Politiet håper dashbordkameraer kan vise bevegelsene til Thea Halvorsen Braavold (31) og hennes drapssiktede kjæreste (45). Den drepte kvinnen ble ifølge VGs opplysninger utsatt for massiv vold.

Nå nettopp

Nærmere fire døgn etter at Thea Halvorsen Braavold ble funnet brutalt drept i sitt hjem i Sandefjord, henvender politiet seg til publikum for å få hjelp med etterforskningen.

De ber privatpersoner som har bilder eller video fra dashbordkameraer eller andre private overvåkningssystemer på privatadresser i området rundt Sandefjord sentrum om å ta kontakt.







– Vi ønsker så langt som overhodet mulig å avklare bevegelsene til særlig siktede og avdøde, men vi ønsker også å avklare hvorvidt det er andre personer som kan ha vært involvert, sier politiadvokat An Eline Rimstad Johansen til VG.

Perioden politiet ønsker videomateriale fra perioden 31. januar klokken 18.00 til 2. februar klokken 1630.

– Vi ønsker å belyse bevegelsene i perioden frem til dødsfallet. Vi har bedt om bilder og video fra en periode langt i forkant for ikke å gå glipp av relevant informasjon, sier politiadvokaten.

Politiet ønsker bilder eller video fra dette området rundt Sandefjord sentrum

Funnet av venner

Så langt er det kun den drapssiktede 45-åringen som er siktet i saken. Han var Braavolds kjæreste og ble pågrepet kort tid etter at venner fant henne død.

Ifølge VGs opplysninger skal 31-åringen ha blitt utsatt for massiv vold.

45-åringen ble så sent som i 2018 løslatt etter å ha sonet en dom på 16 års fengsel for drap. Som en av flere, ble han dømt for å ha mishandlet en mann til døde. Retten mente han hadde en sentral rolle i drapet, og av de tiltalte ble han idømt den strengeste straffen.

DREPT: Thea Halvorsen Braavold sommeren 2018. På fanget sitter hunden Basse som tilhører et vennepar av henne. Foto: Per Skov

Avhør fredag

Tirsdag denne uken ble den drapssiktede mannen varetektsfengslet i fire uker. Politiet mente det av sikkerhetsmessige årsaker var nødvendig å holde ham i håndjern under rettsmøtet.

Hans helsemessige tilstand har ifølge forsvarer Jonny Sveen gjort at han så langt ikke har vært i stand til å la seg avhøre. Nå vil politiet gjøre et nytt forsøk.

– Vi tar sikte på å få gjennomført et avhør i morgen, men det er opp til den siktede å avgjøre hvorvidt han anser seg i stand til å bli avhørt, sier Rimstad Johansen til VG onsdag ettermiddag.

Mannens forsvarer Jonny Sveen har ikke besvart VGs henvendelse torsdag.

Da han ble løslatt for nesten halvannet år siden, hadde 45-åringen ikke hatt noen prøveløslatelse.

Kun uker senere ble han pågrepet igjen for flere brudd på veitrafikkloven og for å være i besittelse av narkotika. I februar i fjor ble han nok en gang dømt og han satt så i fengsel frem til i fjor høst.

Publisert: 06.02.20 kl. 20:34

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser