SPLITTER VESTEN: Hordaland vil ha Abid Raja inn i ledertrioen, mens Bergen setter Sveinung Rotevatn på topp, ifølge VGs kilder.

Lederkampen i Venstre splitter Bergen og Hordaland

Venstre i Bergen og Hordaland er splittet i synet på hvem som skal lede partiet videre. Mens resten av Hordaland ligger an til å foreslå Abid Raja inn i ledertrioen, setter Bergen Venstre Sveinung Rotevatn på topp.

Etter kriselave 3,9 prosent i kommune- og fylkestingsvalget, ønsker stadig flere fornyelse av Venstres toppledelse. Partileder Trine Skei Grande har selv sagt hun tar gjenvalg.

Denne uken går fristen ut for å sende innspill til valgkomiteen. VG har snakket med flere kilder som bekrefter at Bergen Venstres liste er toppet med statssekretær Sveinung Rotevatn. Stortingsrepresentant Abid Raja er ikke blant Bergens kandidater til sentralstyret, ifølge kildene.

Hordaland derimot, vil etter det VG kjenner til, foreslå tre aktuelle kandidater til ledertrioen dersom den sittende ledelsen skal endres: Raja fra Akershus, Trine Noodt fra Finnmark og høyere utdanningsminister Iselin Nybø fra Rogaland.

Slik velges ny Venstre-ledelse Annethvert landsmøte er sentralstyret på valg. Den sittende ledelsen kan alltid byttes ut, men dagens ledertrio har tatt gjenvalg siden 2008 (nestleder Ola Elvestuen), 2010 (leder Trine Skei Grande) og 2012 (nestleder Terje Breivik). Det, kombinert med et labert valgresultat, er bakgrunnen for at mange Venstre-lag ber om fornyelse.

Grande har sagt at hun tar gjenvalg, mens Elvestuen og Breivik ikke vil svare på spørsmålet.

Valgkomiteen består av ni medlemmer og fire varamedlemmer. Jobben deres er å komme med en innstilling til landsmøtet. Den er ventet i starten av mars.

Før det tar valgkomiteen imot innspill fra fylkeslag, lokallag og medlemmer. I tillegg ber de dagens sentralstyre og landsstyre om å gi beskjed om de tar gjenvalg, og alle aktuelle kandidater om å stille innen 20. oktober. Etter det vil komiteen intervjue kandidatene. Venstres landsmøte skal velge: Leder

To nestledere

Fire sentralstyremedlemmer

Fire varamedlemmer til sentralstyret, som samtidig er direktevalgte landsstyremedlemmer

Fire direktevalgte landsstyremedlemmer

I AKSJON: Sveinung Rotevatn med «rote-vatn».

Kilder til VG: Bergen brøt ut

Hordaland Venstre har hatt møter for å diskutere sine kandidater, men Bergen skal ifølge VGs kilder ha brutt ut fordi de mener de fikk for lite gjennomslag.

Styret i Bergen Venstre stiller seg ikke bak Hordaland Venstre sin innstilling, bekrefter styrelederen i Bergen Venstre overfor VG.

– Lokallaget har tradisjon for å sende egen innstilling til valgkomiteen. Det er en viss forskjell på hva fylket og Bergen Venstre samler seg for, skriver Jo Eindride Lid Lerheim på SMS til VG.

– Vi har en ganske tydelig prioritering på hele sentralstyret. Den er bygd opp på bakgrunn av det som for oss er viktig at Venstre «skal være», sier Lerheim.

Styrelederen vil ikke kommentere hvilke kandidater de har nominert, men bekrefter at de har klare ønsker til ny partiledelse overfor valgkomiteen. VG kjenner til at Bergens liste ikke innstiller kandidater til de enkelte vervene, men lister dem opp i prioritert rekkefølge – og at Rotevatn står på topp.

Lokallag og fylkeslag i Venstre skal gi valgkomiteen beskjed denne uken om hvem de mener bør lede Venstre fra våren. Ny partiledelse blir valgt på landsmøtet i april 2020.

Kilder: Hordaland ønsker Abid Raja i partiledelsen

Etter det VG kjenner til, ønsker Hordaland Venstre en viss fornyelse i partistyret, men de innstiller på å la hordalending Terje Breivik fortsette som nestleder. Videre ønsker de ikke å nominere Rotevatn inn i ledertrioen, men at han får fortsette i sentralstyret.

Fylkesstyret har, etter det VG kjenner til, spilt inn Abid Raja som kandidat til ledertrioen. De nominerer ham sammen med rogalendingen Iselin Nybø og nordlendingen Trine Noodt.

Disse forslagene har vært sendt rundt til lokallagene i Hordaland, før en endelig innstilling skal sendes inn til valgkomiteen.

Ifølge fylkesleder Åsta Årøen i Hordaland Venstre har ikke fylkeslaget sendt inn sin innstilling ennå. Den er derfor fortsatt åpen for endringer.

Årøen har så langt ikke kommentert VGs opplysninger.

ØNSKET I HORDALAND: Stortingsrepresentant Abid Raja og nestleder Terje Breivik. Foto: Tore Kristiansen

Fylket freder ikke Grande

Hordaland skal ønske å gi et klart beskjed om at Venstre trenger fornyelse i toppen.

De har ikke ønsket å frede Trine Skei Grande, som har vært partileder siden 2010.

Samtidig ønsker de ikke å gi signal om hvem som må gå, utover å beholde Breivik som nestleder. Breivik fra Ulvik i Hardanger har hatt posisjonen siden 2012.

Hordalands foreløpige forslag lister opp Elin Seim fra Voss Venstre og sentralstyremedlem Ida Gudding Johnsen som gode kandidater til sentralstyret. Som direktevalgte landsstyremedlemmer er to av fylkes egne topper nevnt: Åsta Årøen og Geir Angeltveit.

Nominerer ikke Alfred Bjørlo

Når Hordaland går sammen med Sogn og Fjordane i nye Vestland fylke neste år, vil de få tre av partiets markante skikkelser som sine egne. Terje Breivik er fra Ulvik i Hardanger, både Sveinung Rotevatn og Alfred Bjørlo er fra Nordfjordeid i Sogn og Fjordane.

Hordaland har ikke ønsket å innstille Alfred Bjørlo til en posisjon i sentralstyret, etter det VG kjenner til.

Stad-ordføreren hadde størst oppslutning ved kommunevalget av alle Venstre-politikere. Flere fylkestopper i partiet sier til VG at de ønsker å nominere ham.

Bjørlo sier til Klassekampen idag at han stiller seg disponibel for valgkomiteen for en plass i sentralstyret eller ledelsen i partiet.

– Men jeg vil ikke svare ja eller nei på om jeg vil stille til de ulike posisjonene, sier Bjørlo til VG.

– Det jeg er veldig opptatt av er at vi må ha en god bredde i Venstre, med folk med ulik styrke og kvaliteter fra rundt om i landet. Det er sunt å ha personer med sitt daglige ståsted fra utsiden av den «rikspolitiske boblen», sier Bjørlo.

- Nye Vestland fylke vil inkludere Breivik, Rotevatn og deg selv. Tar du opp kampen med dem?

– Nei. Folk må få spille inn hvem de mener er de rette for Venstre. Man skal ikke si nei til å stille som kandidat, fordi man er redd for å utfordre noen andre. Det misliker jeg, sier Bjørlo.

– Å bruke det mot Sveinung eller mot meg, at vi er fra samme sted, det blir helt søkt.

