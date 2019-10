POPULÆR I NORD: Abid Raja tar en selfie i Vardø sammen med rektor Geir Remme ved Vardø videregående skole og Venstre-veteran Børre Børresen, som er en av Rajas tilhengere som ny Venstreleder. Bildet ble tatt på en av Rajas mange turnéer i landet i 2019. Foto: Gisle Oddstad, VG

Kilder til VG: Venstre i Troms og Finnmark vil vrake Grande - foreslår Raja

Venstres fylkeslag i Troms og Finnmark vil vrake Trine Skei Grande som partileder - til fordel for Abid Raja. Det får VG vite av kilder i partiet.

Nå nettopp







Ved midnatt - natt til mandag går fristen ut for å komme med forslag til hvem som skal sitte i Venstres partiledelse. Prosessen videre er at valgkomitéen vurderer innspillene fra fylkeslag, lokallag og enkeltpolitikere. Deretter skal leder Per Thorbjørnsen og de andre medlemmene i komitéen intervjue kandidater og lage sin innstilling.

Men det er først når landsmøtet samles våren 2020, at det blir tatt endelig stilling til hvilken troika som skal ta partiet videre fra krisevalget 9. september på 3,9 prosent.

I forkant får VG vite fra kilder at det ene fylkeslaget i Nord-Norge går inn for å skifte ut hele dagens partiledelse i regjeringspartiet.

PARTILEDER: Trine Skei Grande er nok mer populær som partileder andre steder enn i Troms og Finnmark. Her sammen med finansminister Siv Jensen. Foto: Fredrik Hagen/NTB Scanpix

les også Hordaland i forslag: Freder ikke Trine Skei Grande

Kilder med innsikt i prosessen opplyser til både VG og iFinnmark at Troms og Finnmark Venstre vil gå inn for å skifte ut både partileder Trine Skei Grande og nestlederne Terje Breivik og Ola Elvestuen med nye folk.

Fra Troms og Finnmark Venstre, som hadde styremøte sist torsdag, foreslås stortingsrepresentant Abid Raja fra Oslo/Viken som ny partileder, med ordfører Alfred Bjørlo fra Nordfjordeid/Vestland som ny 1. nestleder.

les også Komitékollegene mangler tillit til Abid Raja: Gjør interne endringer

Som 2. nestleder skal styret i Troms/Finnmark ha delt seg mellom et forslag på stortingsrepresentant Guri Melby fra Oslo og Finnmarks egen Trine Noodt fra Alta.

OUTSIDER: Trine Noodt er foreslått som kandidat til å bli Venstres andre nestleder i en foreløpig innstilling fra Hordaland Venstre og i en delt innstilling fra Troms og Finnmark Venstre. Foto: Privat

– Anerkjennelse

Noodt er svært tilfreds med å bli foreslått. Hun er et nytt navn i kabalen, og er også foreslått i Hordaland Venstres foreløpige innstilling til ny Venstre-ledelse.

– Jeg er veldig fornøyd med å bli foreslått som en del av ledelsen i Venstre. Det tar jeg som en anerkjennelse av det arbeidet jeg gjør, sier Noodt til VG.

Hun er billedkunstner av yrke, og har sin politiske bakgrunn mest fra kommunepolitikk, fylkespolitikk og landsstyret i partiet.

les også Begeret er fullt. Igjen.

Hverken fylkesleder Irene Vanja Dahl i Troms og Finnmark Venstre, Abid Raja, Trine Skei Grande eller leder i valgkomiteen, Per Thorbjørnsen vil kommentere forslagene til partiledelse i Venstre.

– Det jeg sier, sier jeg til valgkomiteen. Flere må gjerne bli med på å øve på det, skrev Skei Grande i en SMS til VG fredag.

Grasrot-støtte

Fredag ble det også kjent at Hordaland Venstre heller ikke ønsker å frede Trine Skei Grande, som har vært partileder siden 2010.

I stedet vil de ha Abid Raja inn i partiledelsen sammen med dagens minister for høyere utdanning, Iselin Nybø fra Rogaland og Trine Noodt fra Finnmark.

les også Lederstriden i Venstre: Fylkestopper støtter Rotevatn

En kartlegging som VG gjorde tidligere i uken, viste at Abid Raja har støtte hos to av åtte fylkestopper til en av lederplassene. Samtidig sier alle fylkestoppene VG har vært i kontakt med at Raja har sterk støtte ellers i organisasjonen, blant styremedlemmer, lokallag og tillitsvalgte.

De sier at støtten til Raja er sterkest på grasrota og distriktene.

Blant fylkestoppene VG snakket med, var imidlertid Sveinung Rotevatn klar favoritt, som enten ny nestleder eller partileder i Venstre. Syv av åtte sa at de støtter at han får en av plassene i ledertrioen i partiet.

Publisert: 19.10.19 kl. 20:16







Mer om