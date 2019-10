Per-Willy Amundsen (Frp) (t.h.) er fornøyd med at 31 stortingsrepresentanter stemte blankt, da Abid Raja ble gjenvalgt til Stortingets presidentskap. Bildet er fra en demonstrasjon på Kolbotn i 2017. Foto: NTB scanpix

Hagen stemte blankt mot Raja: – For sent å be om unnskyldning

Frp-veteran Carl I. Hagen (75) var en av dem som stemte blankt da Abid Raja (V) ble valgt til Stortingets femte visepresident – med 31 blanke stemmer. Han mener det er for sent for Raja å be om unnskyldning.

– Jeg ville gi klar beskjed til Abid Raja om at når han kaller fem navngitte Frp-representanter «brune», senker han seg til et lavmål jeg aldri før har opplevd fra kolleger på Stortinget, sier Carl I. Hagen, som er møtende vara for Frp.

Det var i en kronikk i Aftenposten etter valget at Raja beskyldte Frp for å spre «brun skremselspropaganda» når Siv Jensen snakker om snikislamisering. Han signerte som Stortingets visepresident og parlamentarisk nestleder i Venstre.

– Først var vi villige til å tilgi, fordi han ikke skjønte hva han snakket om. Da vi forklarte at «brun» er det samme som nazist, var han angrende synder bare et par timer for han gjentok beskyldningene. Da rant begeret over, sier Hagen.

Ikke bare Frp-ere gikk mot Raja

VG får opplyst at den gamle Frp-høvdingen var en av flere som på gruppemøtet kvelden før valget av Stortingets presidentskap foreslo at Frp-representantene skulle stemme blankt under voteringen om Raja.

Hensikten med å kreve skriftlig votering skal ha vært å lokke stortingsrepresentanter fra de andre borgerlige partiene til å stemme blankt med Frp.

Minst fire representanter utenfor Frp valgte ikke å stemme for Raja. Det skjedde i strid med avtalen på borgerlig side fra 2017 om fordelingen av verv i Stortingets presidentskap.

2008: Abid Raja var jurist da han lanserte bok i 2008, med Carl I. Hagen (Frp) i panelet. Foto: Morten Holm / SCANPIX

– Markerte at nok er nok

Frp-representant Per-Willy Amundsen, som i et notat lanserte tanken om å gå mot Abid Raja ved valget av Stortingets presidentskap, sier at de blanke stemmene var en markering fra Frp om at nok er nok.

– Er du overrasket over at dere ikke bare fikk Frps stemmer?

– Egentlig ikke. Jeg vil tro at irritasjonen over angrepene som Raja har bedrevet overfor Frp etter valget, går langt inn i Venstre og andre borgerlige partier.

– Men det var beleilig for Frp at Raja brukte det brune fyordet, så slapp dere å diskutere de andre standpunktene hans?

– Når han velger å legge seg på et sånt lavmål i debatten, er det som tar all oppmerksomhet. Det slår tilbake på ham selv, sier Per-Willy Amundsen.

Legger ord på fire bokstaver dødt

Abid Raja understreker at han kun har lagt betegnelsen «brun» død:

– Det ordet er fire tegn. Mine to kronikker i Aftenposten er om lag 25.000 tegn, de gjelder selvsagt fullt ut ellers. Jeg oppfordrer alle til selv å lese dem og gjøre seg opp sin egen mening, sier Abid Raja.

2017: De borgerlige partiene stilte seg bak Abid Raja (V) da han ble valgt inn i Stortingets presidentskap i 2017. Da gjenvalg kom opp i dag, stemte 31 representanter blankt. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Underlig uttalelse fra Ap-Tajik

Høyres parlamentariske nestleder Svein Harberg reagerer på uttalelsene fra Aps nestleder Hadia Tajik til VG om at voteringen viser at «noen i regjeringspartiene ikke tåler ansiktet på hverandre».

Han understreker at man ikke kan slå fast med sikkerhet hvilke representanter som stemte blankt under tirsdagens votering.

– Det kan være noen fra opposisjonen. Det er noe av poenget med skriftlig votering, at vi ikke vet hvem som stemmer hva, sier Harberg.

Samtidig er han klar på at det å stemme mot noen på Stortinget, ikke betyr at man ikke tåler trynet på dem.

– Det er en underlig uttalelse fra Tajik. Grunnen til at vi har et valg, er at folk skal kunne si hva de mener. De har valgt å gjøre det på den måten, det må vi bare respektere.

– For sent med en unnskyldning

På spørsmål om hvilket forhold Frp vil ha til Raja fremover, svarer Carl I. Hagen:

– Vi har ikke noe forhold til Raja, men Venstres stortingsgruppe. Raja er femte visepresident, merk dere det – femte. Om han leder en stortingsdebatt, vil vi selvsagt forholde oss til ham som ordstyrer.

– Fortsetter det anstrengte forholdet til regjeringspartner Venstre?

– Nå er det «business som usual», med trontaledebatt og statsbudsjett. Vi forholder oss til hverandre profesjonelt og drøfter kompromisser og merknader. Det har vi alltid klart og det skal vi fortsatt greie.

– Mener du Raja skylder dere en unnskyldning?

– Det spiller ingen rolle nå. Det er for sent, sier Carl I. Hagen.

